SLAVONAC NA ODLASKU IZ HRVATSKE VLADI NAPISAO ŽESTOKO PISMO: ‘Ispada da se moj tata borio za vas, a vi kradete i nemate srama’

Oliver Magdić iz Nove Gradiške na svom se odlasku iz zemlje odlučio na poseban način oprostiti od zemlje. Napisao je poruku Vladi RH na njihovoj Facebook stranici.

Riječ je o mladiću koji ima 22 godine i po struci je poljoprivredni tehničar, ali koji, kako to u Hrvatskoj mahom biva, radi na drugom poslu. U svom pisamcu pojasnio je prije svega zašto radi posao za koji se nije školovao, a potom i zašto napušta zemlju te iznio svoje iskustvo iz ranijeg rada izvan zemlje, naravno uspoređujući plaće. Na kraju je lijepo pojasnio zbog čega je statistički gledano pala nezaposlenost u Lijepoj našoj.

Njegovo pismo Vladi prenosimo u cijelosti.

“Evo imam i ja nešto reći.

Prvo da kažem tko sam i što sam. Imam 22 godine, iz Slavonije. Po struci poljoprivredni tehničar koji radi kao zavarivač.

Zašto radim kao zavarivač!? Jer u mojoj struci nema posla, jer ste VI postavili minimalac od 2400 kuna koji robovlasnici rado koriste i zbog čega mladi radnik nema nikakve budućnosti. Radio sam u Luksemburgu, tamo poslove koje ja radim plaćaju i do 6000 eura, ja sam u ovoj hrvatskoj firmi dobivao 2000 eura, a za isti posao u Hrvatskoj 4000 kuna, naravno uz prijavu na minimalac. Kakva će nama biti mirovina? Ako se uz ovakakv posao uopće može doživjeti mirovina.

U mojoj firmi pozicije se zarade ako si u dobroj rodbinskoj vezi s onima gore, onda budeš poslovođa ili šef gradilišta i onda takvi misle da su “uhvatili boga za jaja”. Okupe oko sebe ekipicu svojih najbližih i s njima fino, a s ostalima kao da su zadnja stoka.

Evo što me je potaklo da ovo napišem, idem u Njemačku. Dok su me roditelji i cura pratili do kolodvora tri puta sam zaplakao gledajući oko sebe i zamišljajući da to vidim sada i sljedeća tri mjeseca neću vidjeti, obitelj, curu, svoju Slavoniju.

Tata mi je u vojsci 26 godina, prošao je cijeli rat, prolazio sve i svašta kroz taj rat. Borio se za svoju obitelj, za svoju zemlju, za svoju buduću djecu i ženu. Ispalo je tako da se borio za VAS jer VI živite kao kraljevi jer nemate ni stida ni srama, kradete na sve načine. A danas je promuklim glasom mene otpratio iz zemlje za koju se borio. Zašto je to kod nas tako jadno? Zašto ljudi šute? Zašto se ništa ne mijenja?

Znam da ovo što sam ja napisao nikome ništa ne znači, ali ovo pišem sa suzom u oku jer mi je žao što moram otići od svega što je moje.

Pričate o nekim smanjenjima nezaposlenosti, pa ljudi se smiju na te vaše izjave. Normalno je da se nezaposlenost smanjila kada ste istjerali pola Slavonije. Zaposleni su, ali ne u Hrvatskoj. Treba vas biti sram i stid!”, napisao je mladi Slavonac.