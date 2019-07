SLAVONAC DOČEKAO PRAVDU NA USTAVNOM SUDU: Urinirao uz cestu pa upao u apsurdnu višegodišnju borbu s pravosuđem

Županjac koji je zbog uriniranja na javnoj površini kažnjen prvo sa 150 kuna, a onda i sa 180 kuna za isto djelo, nakon tri Ustavne tužbe konačno je dočekao pravdu

Policija je Županjca Ivicu Tikvića 20. lipnja 2015. godine, u 2.30 sati, uhvatila kako urinira na javnoj površini. Naime, Tikvić se vraćao pješice kući iz noćnog izlaska, a budući da Županja nema javni WC, kafići su bili zatvoreni i do kuće mu je ostalo kilometar ili dva, odlučio je olakšati se na ulici. Urinirao je u otvor kanalizacijskog šahta, no tada su naišla dvojica policajaca koji su mu rekli da je kazna za to 150 kuna. Od tog trenutka, hrvatsko se pravosuđe, zajedno sa Ustavnim sudom, već četiri godine bavi slučajem noćnog uriniranja na javnome mjestu, piše Jutarnji list.

Pravna trakavica započela je nakon što je prekršajna sutkinja, na osnovi policijske izjave za donošenje odluke na temelju sporazuma navodno sklopljenog između MUP-a i Tikvića, proglasila Tikvića krivim te mu je izrekla novčanu kaznu u visini od 150 kuna. Budući da su navodno sklopili sporazum, Tikvić nije imao pravo na žalbu. Međutim, Tikvić nikada nije potpisao taj sporazum. “Ne da nisam potpisao sporazum, nego mi nitko nikad nije ni ponudio da ga potpišem, niti sam znao da postoji takva mogućnost”, rekao je za Jutarnji list Tikvić, koji je otišao u međuvremenu na privremeni rad u Švedsku. Njegovom odvjetniku Mateju Zuboviću uopće nije jasno “zašto je policija poslala takav dokument na sud te kako je sutkinja previdjela da na njemu nema potpisa druge strane?”.

Nastavak postupka iako je kazna plaćena

Nakon toga, Zubović pokreće Ustavnu tužbu jer Tikvić nije dobio pravo na obranu i žalbu. “Ustavni sud, po meni neopravdano, tad je, te 2015., odbio tužbu. Pretpostavljam da im se nije dalo zamarati predmetom od 150 kuna. Uglavnom, gospodin Tikvić je tad platio kaznu i mislio da je time sve riješeno, ali nije. Sutkinja, shvativši da se zaletjela jer na sporazumu nema Tikvićeva potpisa, donosi rješenje o nastavku postupka, iako je kazna već plaćena. Ja ponovno podižem ustavnu tužbu jer se ne može dva puta suditi za nešto za što je optuženik već kažnjen, međutim Ustavni sud nas i tada odbija”, ispričao je Zubović.

Drugi put osuđen za isti prekršaj

Da stvar bude apsurdnija, iako je pravomoćno osuđen, Prekršajni sud ga ponovno osuđuje za isti prekršaj te dobija kaznu u visini od 180 kuna. “Pismeno sam obavijestio sud da je ta priča za mene završena i da nemam namjeru dolaziti davati izjave o slučaju u kojemu sam već pravomoćno osuđen. Unatoč tome – ponovno me osuđuju! Znači, ja u biti nikad nisam ništa na sudu izjavio glede toga. Samo sam osuđivan, a da nisam išta rekao. Prvi put bez prava na žalbu, a onda i drugi put – iako sam već osuđen i iako nisam htio sudjelovati u toj farsi od suđenja – priča Tikvić, koji je na kraju još jednom osuđen – i kažnjen! – za isti prekršaj”, rekao je Tikvić.

Ipak nisu odustali od borbe. Tek nakon treće Ustavne tužbe, Ustavni je sud usvoio njihovu tužbu i predmet je vraćen na početak na prvostupanjski sud u Županju, pa čekaju početak novog suđenja.