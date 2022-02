Bivši ministar financija Slavko Linić za RTL Direkt komentirao je Vladine mjere kojima bi se trebala obuzdati poskupljenja, ali i naknade koje su zastupnici (zlo)upotrijebili.

"Sasvim dovoljna je stanarina ili stan koji dobivate od države. Ne znam je li toga bilo u moje vrijeme, ali svakako nisam koristio iako mi je obitelj živjela u Rijeci", kazao je Linić koji misli da je Peđa Grbin politički pogriješio. "Sve što se tiče političara se gleda pažljivo i od strane građana i od strane političkih protivnika", ističe.

Dodao je da ako se političari općenito moraju okretati protiv političkih protivnika moraju paziti da zaista nemaju dodatne privilegije kako bi se mogli uopće kritički postaviti. "Mislim da je Grbin jako jako pogriješio", kaže Linić koji općenito smatra da je niz naknada pretjeran i da jasno da to ljuti građane.

'Sveobuhvatan i dobro pogođen'

Linić je komentirao i novi paket mjera koji je predstavila Vlada te ga smatra "sveobuhvatnim i dobro pogođenim".

"Tiče se PDV-a, pogotovo na hranu. To znači da će mjere moći itekako ublažiti udar koji će još uvijek energetika imati na cijenu hrane. Budući da se za građane cijena plina i struje diže tek 1. travnja, smatram da mjere nisu zakašnjele. Ovakva politika će kontrolirati i cijenu goriva i cijenu plina i struje.

Vidi se da se išlo na povećanje broja korisnika i iznosa za socijalno osjetljive i ugrožene energetski, ali i na dio poljoprivrednika, poduzetnika i ribara. Sveobuhvatan i na vrijeme donijet paket mjere jer morate sagledati cijelu situaciju. Prije dva mjeseca ne bi bio donesen takav sveobuhvatan paket", rekao je Linić.

'Zamrzavanje cijena nije rješenje'

Linić kaže i kako se građani ne trebaju bojati hoće li poduzetnici smanjiti cijene jer on vjeruje da oni nisu nemoralni te da će sigurno prihvatiti nove mjere. "Ako pojedini poduzetnici to ne budu prihvatili, mislim da će Vlada tome stati na kraj".

Isto tako Linić smatra kako zamrzavanje cijena hrane ne vodi nečemu jer je to vrlo rizično. "Ipak morate dati poduzetnicima naknadu. Sjetimo se kada smo zabranili rad zbog COVID pandemije i tada smo ipak morali osigurati plaće. Svako zamrzavanje bilo bi rizično i nije još vrijeme za to. Vlada je shvatila da je najveći problem energetika i to je stavljeno pod kontrolu. Mislim da inflacija neće biti toliko velika da će se trebati doći do zamrzavanja", tvrdi bivši ministar.

No, Linić smatra kako je ipak u paketu ostala nedorečena cijena goriva koja je ograničena na samo mjesec dana. "Pretpostavljam da će se opet zamrznuti. Mislim da se trebalo ići ili na smanjenje trošarine ili PDV-a pa da onda paket bude kompletan", zaključio je.