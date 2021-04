SLAVKO JE SATIMA ČEKAO LIJEK ZA SUPRUGU KOJA BOLUJE OD RAKA: ‘Sestra je rekla da ga nema. Čuo sam i druge da psuju jer nema lijekova’

‘Izašla je sestra i rekla da lijeka nema. Kad dođe, da će javiti. Kad će to biti, ne znaju… Čujem da se i drugi žale, izlaze i psuju da nema lijeka’

Dok se neki građani žale da nisu mogli dobiti lijek, nakon što su veledrogerije obustavile ispostavu bolnicama zbog duga, a ministar Vili Beroš je danas rekao da u ovom trenutku nema velikih problema te da se intenzivno radi na rješavanju nastalih problema, mještanin Srinjina, g. Slavko, ispričao je za N1 da njegova supruga, inače onkološki bolesnik, nije mogla primiti određeni lijek jer ga nije bilo.

Sve se dogodilo u u srijedu, kada je Slavko došao kod liječnika po lijek za bolesnu suprugu, da bi mu nakon višesatnog čekanja rekli da lijeka nema i da će im javiti kad dođe.

“Rekli su nam da dođemo u 9, došao sam malo ranije i čekao do podne i 12 minuta. Izašla je sestra i rekla da lijeka nema. Kad dođe, da će javiti. Kad će to biti, ne znaju. To je neki pametni lijek koji se uzima svakih 21 dan. Rekli su samo da će pozvati kad dođe. Danas još nisu zvali. Neće danas biti sigurno, tko zna kad će biti. Iznerviralo me jer smo čekali satima”, rekao je Slavko.

“Supruga taj lijek uzima svaki 21 dan. Rokovi će biti probijeni jer ona mora donijeti nalaze komisiji i onda oni produžuju. Čujem da se i drugi žale, izlaze i psuju da nema lijeka”, rekao je Slavko za N1.

BEROŠ O SASTANKU S VELEDROGERIJAMA: ‘Dali smo im jasan signal da želimo riješiti problem dugova’; Opet je spomenuo i povećanje doprinosa

BOLNICA U ZABOKU IMA ZALIHU LIJEKOVA ZA DVA TJEDNA: Veledrogerije obustavile isporuku

BEROŠ: ‘Prvo, mi ukupno imamo više Pfizerova cjepiva. 25-35 posto ljudi odbija AstraZenecu. To apsolutno brine’