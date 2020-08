SLAP NA KORANI MOŽE BITI OPASAN: Karlovčanin spasio dječaka koje se u rijeci kupalo bez nadzora roditelja i skoro se utopilo

Zahvaljujući prisebnosti Karlovčanina Silvija Turkalja, jučer je zamalo izbjegnuta nova tragedija, a on je, zbog očite nebrige nekih roditelja, na Facebooku napisao poduži post u kojem je opisao što se točno događalo

Nedaleko centra Karlovca nalazi se slap Korane koji je primamljiv kupačima, no Karlovčani znaju da on može biti i vrlo opasan. Naime, kako piše KAportal, slap je posebno opasan jer je na njemu bilo puno slučajeva utapljanja. Zahvaljujući prisebnosti Karlovčanina Silvija Turkalja, jučer je zamalo izbjegnuta nova tragedija, a on je, zbog očite nebrige nekih roditelja, na Facebooku napisao poduži post u kojem je opisao što se točno događalo.

“Danas poslijepodne sam bio na koranskom slapu sa svojim klincima i njihovom ekipom. Djeca su se htjela spuštati. Isto tako meni slap i sve ono što on nudi nije mrzak. Za razliku od jučerašnjeg dana, danas je na slapu bilo puno manje ljudi. Očito zbog najave lošeg vremena”, napisao je Turkalj.

‘Dječak je počeo zapomagati…’

Kako kaže, djeca su se spuštala, a on ih je dolje hvatao. Napisao je da su njegovi klinci poput vatrogasne vježbe ponavljaju što da učine ako ih slap odnese. No, skoro se dogodila nesreća na slapu s drugom djecom.

“Dakle, da se bez panike prepuste vodenoj struji koja ce ih odnijeti u mirniju vodu odakle mogu plivati ukoso prema slapu a nikako okomito na slap. Da mogu zaroniti ispod vodene struje i kroz mirni sloj vode vratiti se. Isto tako da ne plivaju protiv vodene struje jer ce ih brzo iscrpiti što je najgora situacija za neiskusne plivače. Na slapu oko nas je bilo i troje nama nepoznate djece. Stariji viši dječak od kojih deset godina te dječak i djevojčica, jedno tri godine mlađi. Pretpostavljam da bi se moglo raditi o braći i sestri obzirom da su svi troje dosta slični, tamnoputi i veće tjelesne težine od onoga bi bilo primjereno za tu dob. Sami samcati su se spuštali niz slap i po njemu se penjali. Bez obzira što je pola slapa već suho, voda je u drugom dijelu još uvijek brza i nosi.

“Kad sam se okrenuo sa moje desne strane u vodenoj struji našao se stariji dječak koji je već izmoren od plivanja kontra vodene struje počeo da zapomaže meni iza leđa sa glavom pola potopljenom. Skočio sam do njega i svojom desnom rukom uhvatio njegovu lijevu ruku. U tom trenutku sam osjetio svu njegovu težinu koja je uz snagu slapa bila velika. Izvukao sam ga do betonske ploče i otpratio do mirnijeg dijela slapa. Pitao sam ga gdje su mu roditelji, međutim nije ništa rekao već je s ovih dvoje otišao”, prenosi KAportal Turkaljov Facebook status.

Ono što se dogodilo potaknulo je ovog čovjeka na razmišljanje kako se sve odvilo u sekundama, pita se bili dječaka netko drugi čuo uopće.