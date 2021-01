SLABIJI POTRES U SISKU: Rano jutros ovo je područje pogodio još jedan, magnituda 1,8, ali ipak su ga mnogi osjetili

Stanovnike Siska i okolice jutros je u 6.37 sati pogodio još jedan potres, ovog puta srećom slabiji. Epicentar je bio na dubini od 2 kilometra, a jačina potresa bila je 1,8 stupnjeva prema Richteru, javlja EMSC.

Bio je to 60. potres u Hrvatskoj u posljednjih 71 sat.

Ovaj je potres imao epicentar 17 kilometara od Petrinje i 35 kilometara od Zagreba, a na stranici EMSC-a brojni su građani komentirali da su ga osjetili

