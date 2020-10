SLAB POTRES U ZAGREBU; Magnituda je bila 2.1 po Richteru: ‘Ajme, ovo je bio udar ispod kuće’

Jutros u 8 sati i 38 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom u Zagrebu nedaleko Gračana. Magnituda potresa iznosila je 2.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru II – III stupnja EMS jestvice.

EMSC javio da je u 8:38 satu potres magnitude 2,1 stupnja po Richteru pogodio Zagreb s epicentrom u okolici grada, na 6 kilometara sjeverozapadno od centra Zagreba. Prvu procjenu da se radi o potresu magnitude 1,9 po Richteru promijenili su na 2,1 stupnja po Richteru.

“Osjetio se jako, trešnjava i zvuk”, “Ajme ovo je bio udar ispod kuce. Pa trešnja. Brzi ali jaki”, “Dva udara kratko”, “Mlinovi – bome streslo, bitno da je stalo”, “Ovaj puta i tutanj i pomicanje”, “Maksimir: krevet,prozori ormari se zatresli na 2 sec …neugodan osjećaj. Dobro jutro Zagreb”, “Treslo se opako ali na sekundu samo”, “Bome se jako čuo zvuk i podrhtavanje onak”, neki su od brojnih svjedočanstava koja su građani ostavili na stranici Emsc-csem.org.

M2.1 #earthquake (#potres) strikes 6 km NW of Zagreb – Centar (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/XDipbljWcY

— EMSC (@LastQuake) October 19, 2020