Komentirajući slabu procijepljenost stanovništva, naročito u južnim jadranskim županijama koje je ECDC stavio u narančastu zonu, epidemiolog Branko Kolarić za 24 sata je rekao kako ne smatra da je posrijedi antivakserski pokret, nego dezinformacije koje se brzo šire u neformalnom okruženju.

Naime, gledajući ukupno stanovništvo, i odrasle i djecu, do 18. srpnja u Hrvatskoj je tek 33,6 posto građana primilo obje ili u jednu dozu u slučaju Johnson&Johnson cjepiva. Po županijama, ispod 30 posto su Bjelovarsko-bilogorska (27,3%), Splitsko-dalmatinska (28,6), Šibensko-kninska (29,2%), Zadarska (29,2), Virovitičko-podravska (29,4) te Zagrebačka županija (30,5%). Najbolja situacija je u Gradu Zagrebu (37,7%) i Primorsko-goranskoj županiji (37,4 %).

'I Milaović pridonosi necijepljenju'

Kolarić smatra da postoje tri razloga zašto se ljudi ne cijepe.

"Prvo, sumnjaju da cjepivo nije sigurno i učinkovito, da je opasno. Drugo, misle kako bolest protiv koje se cijepimo nije opasna, a tome doprinose i neki utjecajni ljudi, uključujući predsjednika Zorana Milanovića, koji to ponovno uspoređuje s karijesom i znanstvenika Gordana Lauca. I treće, što se odnosi na starije, jest nedostupnost cjepiva", kaže Kolarić, član Vladinog znanstvenog savjeta.

Cijepljenje je, kaže on, jedini način da okončam epidemiju.

"Misle ljudi da je njihovo pravo ne cijepiti se i umrijeti od bolesti. OK, ali s tim svojim pravom ponovno ćemo kao cijelo društvo imati restrikcije, rast zaraženih i ponovno će bolnice biti natrpane, drugi se neće moći liječiti… Dakle, nije samo moje pravo umrijeti ako obolim nego ostvarivanjem takvog prava kršimo i drugim ljudima prava", ističe Kolarić.

'Nevjerojatno je da netko da nas se cijepljenjem čipira'

Imunolog, prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača za 24 sata kaže kako se manje ljudi cijepi u konzervativnijim sredinama u kojima se manje vjeruje znanosti.

"Meni je nevjerojatno da netko može vjerovati da nas se cijepljenjem čipira, da nam se lijepe žlice na mjesto uboda i slično. Ogromna opasnost nam prijeti obzirom na širenje delta soja, koji je podigao potrebnu kolektivnu imunost na 86 posto. A mi smo daleko ispod tog postotka" upozorava Trobonjača.

Poručuje i da četvrti val epidemije nećemo izbjeći. Posebno ga brine i dolazak Britanaca na odmor u Hrvatsku. U Velikoj Britaniji su, unatoč tomu što im epidemija bijesni, ukinuli sve protuepidemijske mjere. Britanci, željni odmora i provoda, masovno će stići i u Hrvatsku pa epidemiolozi strahuju od lanjskog scenarija kada je Hrvatska usred turističke sezone završila 'u crvenom'.

'Dolazak Britanaca rasplamsat će četvrti val'

"Njihov dolazak će naprosto ubrzati rasplamsavanje epidemije. Neminovno je da će nam se dogoditi četvrti val, a ovako će se to samo ubrzati", kaže Trobonjača.

S tom ocjenom slaže se i epidemiolog Kolarić.

"Lani smo do Velike Gospe izdržali do crvenog, a ove godine ne znam hoćemo li do Oluje. S našom sadašnjom strategijom, s Britancima ili bez, teško da ćemo to izbjeći. Britanci će samo to ubrzati. Ako smo se već dogovorili da imamo turiste, onda onima koji dolaze iz crvenog se nikako ne može priznati samo negativan test jer tamo gdje ima puno zaraženih, oni mogu biti u negativnoj fazi, odnosno u fazi inkubacije od 14 dana. I netko tko dolazi iz crvenog, ne bi smio ući u zemlju bez karantene. Dok bih cijepljenima dopustio da prelaze granicu bez karantene", zaključio je Kolarić.