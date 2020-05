SLAB POTRES PONOVNO JE ZATRESAO ZAGREB: ‘Bio je neki jezivi zvuk, čulo se jako, kao grmljavina s vibracijama’

Slab potres u srijedu je navečer, nešto poslije 20 sati. ponovno zatresao Zagreb. Kako donosi EMSC, magnituda je bila 2 stupnja po Richteru. Epicentar je bio kod naselja Markuševec.

Potvrđuju to i naši seizmolozi:

“U srijedu u 20 sati i 28 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom u Zagrebu nedaleko od Markuševca, izvijestila je Seizmološka služba na svojim mrežnim stranicama. Magnituda potresa iznosila je 2.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru II-III stupnja EMS ljestvice.”

“Zatreslo se i neki jezivi zvuk je prošao”, piše jedan od svjedoka, a drugi dodaje:

“Jaka grmljavina s vibracijama. Čučerje”

Jedan od stanovnika istočnog dijela grada navodi i da je potres bio “čudno jak”.

#Earthquake (#potres) possibly felt 1 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/q0cgYAdT8S

— EMSC (@LastQuake) May 20, 2020