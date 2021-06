Izglasane digitalne covid potvrde koje dokazuju preboljenje, cijepljenje ili negativan test na koronavirus Hrvatska je uvela među prvima u Europi, no poražavajuća je činjenica da interes za cijepljenje pada.

Najavljuju se i autobusi s cjepivom i mobilni timovi u svim županijama, a ministar zdravstva Vili Beroš poručio je kako je cilj doći do svakog građanina koji se želi cijepiti.

Posebno loš interes za cijepljenje je u dalmatinskim županijama, a ovog tjedna građani dolaze po svoju dozu u Spaladium arenu i bez naručivanja.

'U principu sam antivakser, ali ovo...'

"Organizira bi turističke ture po bolnici da vide kako se događa ovo šta se događa. Ja sam svome likaru, dok nije izmišljeno cjepivo, reka, čim bude javi mi, prijavi me tamo", rekao je Splićanin Zlatko Ćupić za RTL Danas.

"Ja sam bila u principu antivakser, al sam, ovoga, na temelju općeg stanja u svijetu odlučila ipak da se cijepim", otkrila je Radojka Rakić.

"Može mi se nešto dogodit gore nego šta triba. Ovako ću malo lakše pribolit ako nešto bude", želi biti spremna Natalija Karminčić, također iz Splita.

'Zašto bih se cijepila kad sam zdrava?'

Koordinatorica Hrvatskog Crvenog križa Josipa Bliznac potvrdila je da dobrovoljno cijepljenje po principu "neka dođe tko god hoće" privlači sve više ljudi.

"Dnevno imamo od 150 do 200 ljudi koji dolaze nenaručeni ovdje, preko zdravstvene uputnice. Oni, kad dolaze na trijažu, mogu birat kojim će se cjepivom cijepiti", pojasnila je Bliznac.

No, i dalje ima onih koji ne žele primiti cjepivo. "Opravdanje jedne moje prijateljice je da se ne cijepi bilo je, zašto bi se cijepila kad je zdrava? Pa, zaboga! Zdravi ljudi se cijepe, bolesni ne. To je iracionalno!", komentirala je Splićanka Smilja Savin.

U SDŽ više doza cjepiva nego zainteresiranih

U Splitsko-dalmatinskoj županiji zbog takvih je više doza cjepiva nego zainteresiranih za cijepljenje, a na dan se cijepi između tisuću i tisuću i pol ljudi.

"Ljudi kalkuliraju. I mi. Ja osobno imam informacije, ljudi tako i zovu i kažu: 'Pa šta ću se sad cijepiti, nema zaraženih'", otkrila je Željka Karin, ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Plan je do kraja lipnja procijepiti 60 posto stanovništva, no to će se teško postići navedenim razmišljanjima. U najvećoj dalmatinskoj županiji do sada je, prema podacima Vlade RH, cijepljeno tek 34,3 posto odraslog stanovništva. Trećinu cijepljenih ima i Zadarska županija (33,7 posto), dok susjedna Šibensko-kninska ima 31,4 posto cijepljenih.

Najjužnija županija pak stoji najbolje po procijepljenosti s gotovo 40 posto (39,3).

Vladajući su svjesni da brojke nisu dobre, zbog čega apeliraju na županijske stožere, a u Splitu će pad interesa pokušati riješiti cijepljenjem po kućama i kotarima. "Da se jednostavno cijepljenje približi šta više ljudima i da podignemo brojku procijepljenih prvom dozom", pojasnio je ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.