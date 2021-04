Kako se živi i kakve su cijene u Beču? Provjerili smo u našem serijalu Naši vani

Osoba s prosječnim primanjima u Hrvatskoj uglavnom će se napatiti dok ne dočeka iduću plaću. Cijene osnovnih proizvoda poskupjele su kroz godine, a njihov skok, među ostalim, omogućila je i koronakriza.

Zato ne čudi da se stranci često pitaju kako Hrvati preživljavaju u svojoj državi s obzirom na to koliko zarađuju. No, ponekad se isto pitaju i “naši” ljudi s dugogodišnjom inozemnom adresom. Jedna od njih je i 32-godišnja Ivana, molekularna biotehnologinja iz Beča.

Naša sugovornica živi već 30 godina u Austriji, ali svaki put kada dođe u posjet Hrvatskoj bude osupnuta cijenama. Premda za austrijske standarde one nisu jako visoke, Ivana se pita kako hrvatski građani izlaze na kraj s tim ciframa.

‘Cijena hrane djeluje mi previše za Hrvatsku’

Kao što je poznato, Austrija je puno bogatija država od Hrvatske pa je zato u nekim stvarima i skuplja. Ivana ističe da su nekretnine najskuplje, ali da su cijene prehrambenih proizvoda približne onima u Hrvatskoj. Prema podacima stranice Expatica, minimalac u Austriji iznosi 1500 eura, dok je prosječna plaća oko 3790 eura.

Pitali smo Ivanu koliko ona mjesečno potroši na prehrambene proizvode pa nam je otkrila da je riječ o cifri od 100 do 120 eura. Kaže da kupuje puno povrća, voća, mlijeka i jaja. S obzirom na to da živi sama, ne troši puno, ali kaže da je priča drugačija primjerice za četveročlanu obitelj.

“Cijene hrane u Beču i Zagrebu čine mi se sličnima. Djeluje mi to skupo za Hrvatsku. Primjerice, u Beču su kruh, pecivo i kava u kafićima jeftiniji nego u Hrvatskoj. Meni nije skupo, ali se često pitam kako si ljudi u Hrvatskoj mogu priuštiti neke stvari. U restoranima su primjerice cijene malo niže ili slične kao u Beču”, kaže nam sugovornica.

Osobit porast cijena za vrijeme koronakrize Ivana nije primijetila, osim goriva koje je otišlo “gore” u gotovo cijelom svijetu. No, cijene stanova i kuća su porasle. “Cijene nekretnina u Beču rastu brže od primanja”, komentirala je Ivana.

‘Zbog pandemije nisu poskupjele najamnine u starogradnji’

U austrijskoj metropoli Ivana živi u unajmljenom stanu. Ističe da cijene u Beču ovise o dijelu grada.

“Cijene najamnine visoke su u centru grada. Ako živite u stanu u vlasništvu grada, onda je renta niža. Bilo je planirano da 2021. poskupe najamnine za starogradnju, no zbog pandemije su to ipak odgodili do 2022. S režijama, najamnine u Beču prosječno iznose 8,3 eura po kvadratu. Toj cijeni se onda dodaju lokacija i dio grada, povezanost javnim prijevozom itd. Smatram da je cijena najamnine prihvatljiva, ali jako raste”, govori nam 32-godišnjakinja.

Što se tiče cijena nekretnina, službena statistika Austrije kaže da su one naglo porasle tijekom koronakrize, što se dogodilo i u Hrvatskoj. Navodi se da se povećala potražnja za nekretninama u ruralnim područjima Austrije. Dakle, u kriznoj 2020. cijena nekretnina u Austriji porasla je za 11, 6 posto.

Na kraju razgovora, pitali smo Ivanu kakva je bila turistička sezona 2020. u Austriji tijekom pandemijskih uvjeta. Kaže da se nakon lipnja moglo putovati pa da su neki otišli na more, no da su na zimu skijališta posjetili Nijemci i Englezi.

“Zbog toga su neka austrijska skijališta postala žarišta korone”, kaže.

