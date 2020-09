SKUPO ‘HLAĐENJE’: 38 političara zatražilo ‘6+6’ – brane se da im zakon zabranjuje da nađu posao. No, njihova kolegica tvrdi da to nije baš tako…

Ako svih godinu dana ne pronađu posao, samo za bivše zastupnike i zastupnice država će potrošiti 10-ak milijuna kuna. No to je samo dio izdataka za hlađenje političara

Opciju šest mjeseci pune i šest mjeseci pola plaće zatražilo je 38 zastupnika i zastupnica prošlog saziva. Među njima ima od poznatih do manje poznatih, ali i onih protiv kojih se vodi postupak, poput Tomislava Sauche.

No jedno im je zajedničko – o toj povlastici ne žele govoriti, ističe RTL.

‘Po sadašnjem zakonu, mogu biti samo poljoprivrednik’

Jedan od rijetkih koji je želio pred kamere, bivši je MOST-ov zastupnik Tomislav Panenić. Kaže da je tu opciju zatražio jer se godinu dana ne može zaposliti ni na jednoj rukovodećoj poziciji: “Ono što po ovom zakonu mogu jest da mogu biti poljoprivredni proizvođač, mogu imati svoj OPG. Treba omogućiti svakome tko izlazi na ovaj način iz politike da može zaposliti sebe i zarađivati plaću jer ovako imamo stvarno jednu apsurdnu situaciju da se moramo braniti zašto uzimamo”., ističe.

No isti Zakon nešto drugačije shvaća saborska zastupnica Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

”Nije istina da se dužnosnicima ne omogućava da se zaposle i da zasnivaju nova radna mjesta nego se sustav pravila usredotočio na to da se ne mogu zaposliti u ona tijela s kojima su kao zastupnici imali doticaj,gdje su mogli koristiti svoju poziciju, svoj politički utjecaj da se zbrinu nakon prestanka mandata”, pojašnjava.

Samo na zastupnike ćemo potrošiti 10 milijuna

Konkretno, Zakon dužnosnicima zabranjuje zapošljavanje na upravljačkim pozicijama kao i radni odnos kod pravne osobe s kojom je za vrijeme mandata dužnosnik bio u poslovnom odnosu godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti. Svako ostalo zapošljavanje je moguće, a ukoliko posao ne pronađu godinu dana država im isplaćuje plaću po modelu šest plus šest.

Sadašnji zastupnici, kao i premijer ističu kako su svjesni da uzimanje te naknade u javnosti izgleda rastrošno, no istodobno upozoravaju kako je to nužno ako se bivšim dužnosnicima uskraćuje mogućnost zapošljavanja.

Ako svih godinu dana ne pronađu posao, samo za bivše zastupnike i zastupnice država će potrošiti 10-ak milijuna kuna. No to je samo dio izdataka za hlađenje političara jer isto pravo imaju i drugi dužnosnici i dužnosnice pa je tako i sada pritvorena Josipa Rimac na temelju mandata državne tajnice, zatražila aktiviranje modela šest plus šest. Zahtjev je iz Ministarstva uprave i pravosuđa poslan Vladi iz koje poručuju da je zahtjev u proceduri.