U našem moru kod Korčule primijećena je skupina kitova, javili su s Instituta za istraživanje i zaštitu mora, Plavi svijet.

"Analizom snimki opažanja kod Korčule koje su nam poslali građani utvrdili smo da se ne radi o velikom kitu (Balaenoptera physalus) već o skupini od najmanje pet ulješura (Physeter macrocephalus)", kazali su s Instituta. Te životinje inače obitavaju na dubinama preko 1000 metara, dodali su, pa im u Jadranu prijeti opasnost od nasukavanja i ugibanja.

Opažanja tih kitova u Jadranu nisu baš toliko česta zato što oni inače žive na jako velikim dubinama. Njihovo prisustvo kod nas može se zabilježiti samo pomoću uređaja za snimanje zvuka u dubokom južnom dijelu Jadranskog mora i u blizini Otrantskih vrata.

"Nažalost, u većini slučajeva posjet ulješura srednjem i sjevernom Jadranu završavao je nasukavanjem i ugibanjem jedinki iz opaženih skupina, uglavnom s talijanske strane Jadranskog mora. Stoga je potrebno na svaki način osigurati praćenje ove skupine kako bi utvrdili pravac kretanja te kako bi na vrijeme mogli poduzeti aktivnosti spašavanja", objasnili su s Instituta.

Životinje su dezorijentirane

Baš zbog praćenja njihovog kretanja, a nakon dojava građana i objava medija, stiglo je upozorenje do Italije kako im ovi kitovi možda dolaze u posjet. Tako su, primjerice, u rujnu 2014, godine Grupe za hitne intervencije u Italiji uspjele četiri od sedam jedinki vratiti u more, a to je ujedno bila i prva uspješno provedena akcija vraćanja ulješura u more u cijelom Sredozemlju.

Posljednje su kitovi ove vrste primijećeni oko Rovinja u kolovozu 2016, godine. Zahvaljujući fotografijama građana, jednu od tri tada opažene životinje identificirali su kolege koje se bave njihovim istraživanjem u katalozima u Grčkoj i Italiji. Te životinje koriste cijelo Sredozemno more kao svoj dom.

"S obzirom da nam je cilj osigurati siguran izlazak ove skupine ulješura iz Jadrana, molimo sve građane da hitno dojave svoja opažanja kako bi mogli pratiti njihovo kretanje te po potrebi poduzeti potrebne akcije. Dojava kad ste u blizini ulješura ili odmah nakon opažanja svakako će nam pomoći da ulješure pronađemo s obzirom da su naši istraživački timovi na Visu i na Lošinju na terenu te se mogu uputiti prema lokacijama opažanja", javlja Plavi svijet.

S Instituta mole građane da, ako uoče ove kitove, fotografiraju ili snime životinje te da zabilježe točnu lokaciju, smjer kretanja i vrijeme opažanja.

Unatoč svojoj veličini, ove su životinje za ljude bezopasne ako im se ne približavaju. S obzirom na to da su životinje vjerojatno iscrpljene, dezorijentirane i uznemirene jer se nalaze u nepoznatom okruženju, mole se građani da im se ne približavaju da svojim djelovanjem ne bi uzrokovali njihovo slučajno nasukavanje i ugibanje.

