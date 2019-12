SKUPE SU VAM KOBASICE NA ZAGREBAČKOM ADVENTU? EVO ZAŠTO: Povlaštene tvrtke daju kućice u skupi podnajam, ugostitelji nemaju izbora

Osam tvrtki ove su godine dale 288 kućica u podzakup po cijeni od 20.000 do 100.000 kuna. Ugostitelj od jedne kobasice koja, primjerice, košta 30 kuna, državi za poreze mora dati 19 kuna, 9 kuna ga košta sama namirnica, ambalaža 1 kunu pa mu na kraju ostane 4 kune čiste zarade

U nekim je anketama protekle tri godine manifestacija Advent u Zagrebu proglašavana najboljom takvom u Europi. Ove godine, međutim, nad Advent u Zagrebu nadvila se sjena sumnje u korupciju pri dodjeli adventskih kućica. Sumnja se, naime, na uhodani višemilijunski biznis u kojemu Grad Zagreb bez javnog natječaja dodjeljuje kućice odabranim pojedincima i njihovim tvrtkama, a koje ovi onda daju u skupi podnajam.

Ako se pitate zašto su kobasice i ostale delicije na Adventu iz godine u godinu sve skuplje, odgovor vjerojatno dijelom leži i u tome.

‘ZAGREB IMA NAJKORUMPIRANIJI ADVENT U EUROPI’: Ugostitelji prodaju kobasice za 30 kn, a znate li koliko od toga ostane njima?

‘Sedam-osam povlaštenih tvrtki zarađuju’

Odlukom Grada iz 2014. godine, sve lokacije na Adventu u Zagrebu dodjeljuju se javnim natječajem, ali gradonačelnik ipak ima diskrecijsko pravo dodijeliti lokacije za manifestacije i mimo natječaja ako imaju program od javnog interesa.

“Iza fasade Adventa krije se to da na gradskoj imovini zarađuje sedam-osam povlaštenih tvrtki i udruga koje su unaprijed znale da će dobiti te lokacije”, kazao je za RTL novinar 24 sata Ivan Pandžić koji je pisao o tom pozadinskom advenstskom biznisu.

A gradonačelnik Milan Bandić ovih dana je pun sebe kazao da je on “ćaća Adventa” te da “njegovo dijete, triput najbolje u Europi, sada konkurira da bude najbolje na svijetu”. “Nikakve mrlje ga neće uprskat”, dodao je.

Kada su novinari RTL-a pitali Bandića koliko Grad uprihodi od Adventa, on im je u prolazu rekao da je to “tehnička stvar” te da se “gradonačelnik bavi vizijom, a ne trehnikom jer je vizionar, a ne tehničar”. Posve isto – da je vizionar – odgovorio je i na konstataciju novinarke da upravo on određuje hoće li biti javnog natječaja za dodjelu kućica ili ne.

HOĆE LI BANDIĆ OPET NA OPTUŽENIČKU KLUPU? Zbog adventskih kućica zagrebački gradonačelnik prijavljen USKOK-u

Od kobasice po 30 kuna ugostitelju ostanu 4 kune

Inače, prema podacima Turističke zajednice Grada Zagreba, u prvih pet dana ovogodišnjeg Adventa broj dolazaka je bio na dlaku isti – 22.098 – kao i u prvih pet dana prošle godine.

U prilogu RTL-a kaže se da osam tvrtki istih vlasnika “radi” ovogodišnji Advent te da su 288 kućica dali u daljnji zakup po cijeni od 20.000 do 100.000 kuna. Iako u Gradu tvrde da svi mogu dobiti taj posao, ugostitelji koji ne žele javno govoriti o tome, tvrde da nije tako. A stranka Glas zbog svega je podnijela prijavu zbog netransparentnosti pa će, slikovito rečeno, ove godine i USKOK imati svoju kućicu na Adventu. Ugostitelji su preko svoga cehovskog udruženja zatražili da iduće godine Grad uvede pošteno natjecanje.

“Treba završiti tu agoniju čim prije. Ako ima razloga da djeluju DORH ili USKOK, neka deluju čim prije da se ne uništava ovo što immao, da se zbog šnicle ne kolje krava. 80 posto troška čitavog Adventa podnesu ugostitelji na svojim leđima i zato se mora braniti taj mali čovjek koji se smrzava 40 dana na ovim lokacijama”, kazao je RTL-u Marin Medak, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja.

A kako je tim ugostiteljima kazuje i izračun koji kaže da od jedne kobasice koja na štandu, primjerice, košta 30 kuna, ugostitelj mora državi za poreze dati 19 kuna, 9 kuna ga košta sama namirnica, a ambalaža 1 kunu. Dakle, od kobasice koju proda za (pre)skupih 30 kuna, ugostitelju na Adventu ostane 4 kune čiste zarade.

KAZNE SU MASNE POPUT KOBASICA: Porezni inspektori navalili na Advent u Zagrebu, evo kako ‘operiraju’

‘Na natječaj se može prijaviti svatko’

O korupciji na zagrebačkom Adventu ekipa RTL-a razgovarala je i sa Slavicom Olujić Klapčić, vlasnicom agencije Katapult koja je svojevrsna doajenka Adventa jer već šest godina ima kućice na tri lokacije. Komentirajući informaciju da od ponedjeljka na Advent stižu i inspektori Državnog inspektorata koji će provoditi inspekcijske nadzore, Olujić Klapčić kaže kako u njezinom poslovanju neće pronaći ništa nezakonito. Dodala je kako u nadzor uobičajeno često dolaze službenici Porezne uprave i Državnog inspektorata te istaknula kako su sve te inspekcije potrebne na takvoj manifestaciji.

Ona je, kaže, do svoje lokacije došla putem natječaja TZ Grada Zagreba koji se objavljuje svake godine.

“Mi planiramo projekte zajedno s Turističkom zajednicom. Svatko se može prijaviti na natječaj, dati vizualizaciju, ideje na koji bi način oni napravili projekt. Stoga ne vidim zašto se ne bi prijavili i drugi. Mi se natječemo s kreativnim idejama i na koji bi način postavili cijeli projekt. Prijavljujemo se na natječaj na koji se zaista može prijaviti bilo tko”, kazala je Olujić Klapčić za RTL.

‘Prve godine nitko nije hito u kućice’

Prisjeća se kako je prve godine Adventa u Zagrebu cijena kućice bila 4.000 kuna te da tada skoro nitko nije htio “ući” u kućice. Kaže kako su joj govorili da je luda jer nitko neće doći na Zrinjevac piti kuhano vino na otvorenom jer je to slijepo crijevo Zagreba gdje nema ljudi.

“Isto se dogodilo kada se otvarao Ledeni park na Tomislavcu. Velik broj ugostitelja nije htio. Mi smo ih uvjeravali kako je to projekt koji ima budućnost, koji se promišljeno radi, koji će imati promociju i slično. Kada se radi pošteno, onda vam nitko ne može uništiti poslovanje. U prvih tjedan dana Adventa posjećenost je odlična, čak nešto veća nego prošle godine”, kaže vlasnica agencije Katapult.

S godinama, kaže, cijene su se povećale, kao i opseg samog Adventa.

POREZNA UPRAVA IDE U AKCIJU NA ADVENTE DILJEM ZEMLJE: Ove četiri djelatnosti bit će im na meti