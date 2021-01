SKUPA BORBA S TEŠKOM BOLEŠĆU: Zbog bolova pada u nesvijest, a cijena lijeka joj je sada porasla 350 posto

Premda već za svoje liječenje troše golem novac, oboljeli od rijetkih bolesti dodatno su šokirani poskupljenjem lijekova

Za građane je po novom poskupjelo 70-ak lijekova, a oboljeli od rijetkih bolesti, premda već na svoje dijagnoze troše golem novac i puno živaca, dodatno su bili šokirani kada su u ljekarni saznali cijene svojih lijekova. Mlada Varaždinka Anja Pšag u svom se istupu na Facebooku ironično zahvalila državi što brine za one o rijetkim bolestima. Anja boluje od rijetke bolesti zbog koje trpi nezamislive bolove koji su jači i od onih prilikom porođaja, a narkotik koji joj je pomagao od ove godine skuplji je čak 350 posto, prenosi RTL.

Iz HZZO-a su objasnili da nije samo do njih, već i proizvođača. “Smanjio se udio u cijeni koji HZZO pokriva nakon što je došlo do usklađivanja cijena s pet referentnih država, što je uobičajeni način kreiranja cijena lijeka. Proizvođač je odbio spustiti cijenu, pa se udio participacije povećao”, pojasnili su za RTL.

Traže se alternative

Anja nije jedina koja se suočila s ovim problemom nedostupnosti i skupoće lijekova u ljekarnama. Jedna od njih je Sandra Mehić iz Zagreba kojoj njezina bolest ne dopušta normalan život bez kisika. Lijeka za njenu bolest, kao i većinu rijetkih bolesti, nema, već se uglavnom liječe simptomi. Lijek koji je koristila povučen je s tržišta zbog greške u seriji, a zamjenski mora doplatiti 450 kuna, ispričala je Sandra. S obzirom na skupoću lijeka, Sandra svoj lijek naručuje iz Njemačke, gdje je on znatno jeftiniji.

Premda lijekovi za osobe koje boluju od kakve rijetke bolesti često nisu na popisu lijekova koje subvencionira HZZO, liječnici često prepisuju te lijekove jer pokazuju dugoročnije učinke nego lijekovi koji se mogu nabaviti preko HZZO-a, rekla je Petra Plivelić koja boluje od lupusa.

Mnogi oboljeli ove godine nisu mogli doći do lijeka, kako govori Petra, zbog izjave bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je rekao kako lijek služi za liječenje Covida, otkada je, ne samo u Hrvatskoj, već i globalno, došlo do nestašice, a pacijenti kojima bi taj lijek pomogao u normalnijem i kvalitetnijem životu do njega nisu mogli.

Oko 70 posto oboljelih dodatno plaća lijekove od 500 do čak više od 3000 kuna mjesečno. Iz HZZO-a tvrde da je nakon usklađivanja cijena krajem prošle godine pojeftinilo 568 lijekova, a rezultate istraživanja nisu htjeli komentirati.

