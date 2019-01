SKRIVENI TROŠKOVI PROPALOG POSLA: Na jedno pitanje nije odgovorio nitko, a Plenković sada mora birati između 4 opcije

Vladajući inzistiraju kako troškova nema, ali ne otkrivaju koliko je koštao rad povjerenstva za odabir borbenih aviona, putovanja u Izrael, sastanci i dogovori…

Nakon što je jučer i službeno objavljeno da je posao nabavke izraelskih aviona F-16 Barak propao, postavlja se pitanje što slijedi? Hrvatska strana ističe kako nema troška i kako oni nisu krivi, no Vlada zasad nije otkrila koliko su vremena i novca utrošili na brojnim sastancima, putovovanjima i dogovorima oko posla koji je sada propao. Koliki su troškovi rada povjerenstva za odabir aviona također nije poznato.

Kako neslužbeno doznaje Novi list, ministar obrane Damir Krstičević sinoć je izvjestio premijera Andreja Plenkovića kako neće biti ništa od posla teškog 500 milijuna dolara. Premijer sada mora odlučiti kako dalje, a već je najavljeno kako prvo treba poništiti odluku o nabavci izraelskih aviona.

Četiri opcije

Krstičević ističe kako njegove odgovornosti nema, a kako je ovog tjedna analizirao Net.hr čini se kako je potreban i premijeru Plenkoviću, pa ga ovaj neće smijeniti. Novi list piše kako Hrvatska sada mora odabrati između četiri opcije.

Prva je izravna pogodba s jednim od tri ostala ponuditelja koja su sudjelovala na natječaju – Amerikancima, Šveđanima ili Grcima. Drugo, moguće je ući u izravne pregovore s Amerikancima i pokušati s njima dogovoriti darivanje aviona F-16, a potom ih nadograditi u Lockheed Martinu. Treća opcija je raspisivanja novog natječaja, što bi trajalo najduže.

Pitanja na koja nitko nije dao odgovor

A četvrta, najdramatičnija mogućnost, bila bi odluka o postepenom ukidanju lovačke komponente Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. To bi značilo da bi Hrvatska morala osigurati nadzor svog zračnog prostora od nekog od partnera u NATO-u, a trebalo bi restrukturirati i nekoliko desetaka radnih mjesta u MORH-u. No, tada bi bilo teško ponovno vratiti domaću nadzvučnu eksadrilu, ako bi u određenom trenutku bilo potrebe za to.

U cijeloj je situaciji ostalo dosta nejasnih pitanja poput onog spomenutog u ovom tekstu o troškovima za koje Vlada tvrdi da ne potoje. Također, nejasna je i situacija oko non papera kojeg su Amerikanci navodno u siječnju prošle godine poslali hrvatskom državnom vrhu.

U tom neslužbenom pismu Amerikanci upozoravaju na potencijalne prepreke poslu i korake koje bi trebalo napraviti. Premda je portal Obris objavio dijelove tog dokumenta, ministar Krstičević i dalje tvrdi da ga nikada nije vidio.

