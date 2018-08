SKOVAN PLAN ZA MICANJE BERNARDIĆA: Cijelo Predsjedništvo SDP-a daje ostavku?

Prema izvoru iz SDP-a članovi Predsjedništva imaju plan dati otkaz i tako primorati svojeglavog Bernardića na odstupanje

Teška kriza SDP-a čini se da lagano dolazi do kulminacijske točke, čemu je svakako doprinio Bojan Glavašević izlaskom s broda koji tone. Da bi se uskoro mogla okončati teška muka SDP-a, koja je počela s nesnalaženjem njegova glavnog “trenera” Davora Bernardića na funkciji šefa stranke, nagovještava Novi List pišući kako je moguća ostavka cijelog Predsjedništva SDP-a.

Naime, ako je vjerovati internim informacijama iz samog SDP-a, čini se da postoji mogući plan odlaska svih preostalih 12 članova Predsjedništa do sredine rujna, čime bi se okončale tantalove muke stranke. Tim bi odlučnim činom Predsjedništva primoralo svojeglavog Bernardića da raspiše nove izbore i pruži priliku svježeg početka.

Dogovor pri samom kraju

“Nema više frakcije ni grupe koja ne misli da Bero mora otići. Bili to Komadina i Ostojić, bila to neretvanska grupa ili “milanovićevci”, svi misle da predsjednik nije opravdao očekivanja. Sa 0,7 posto podrške se daje ostavka, ali kako Bero to ne želi, onda ćemo otići svi mi drugi. Mislim da je dogovor o tome pri samom kraju”, rekao je jučer za Novi List jedan od članova Predsjedništva.

Preostali članovi ne odlaze, traže rješavanje krize iznutra

Takvo rješenje otkazivanjem svih članova Predsjedništva, čini se logično i moralno opravdano kao posljednji lijek u trenutku kada su u SDP-u odnosi toliko narušeni da su čelni ljudi počeli izlaziti iz stranke. Doduše, preostali nezadovoljni buntovnici poput Peđe Grbina, Željka Jovanovića, Domagoja Hajdukovića i Damira Tomića za sada, navodno, ipak ne namjeravaju postupiti poput Glavaševića s kojim su razočarani, jer problem žele riješiti unutar sustava stranke. Stoga je Jovanović, komentirajući Glavaševićev istup, jučer pozvao sve “prave” SDP-ovce da se bore i ne napuštaju stranku zbog krize koja se nadvila nad nju.

Ipak, nija jasno kolika je vjerojatno da će doista doći do ostavke Predsjedništva. Međutim, u slučaju da se SDP-ovci konačno odluče za radikalnije rješenje, izbori bi vjerojatno bili raspisani nakon izbora za Europski parlament ili krajem iduće godine, do kada bi v.d. bio Zlatko Komadina.