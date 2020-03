ŠKORO OTKRIO KAKO BI RIJEŠIO MIGRANTSKU KRIZU, A PRIZNAO I DA JE SUVLASNIK PARKINGA PRED BOLNICOM: ‘Ta cijena parkiranja mi nije moralno upitna’

Unutarstranačkim izborima u HDZ-u se ne želi baviti jer to “nije njegova stvar” pa tako nije htio odgovoriti ni tko bi mu na čelu te stranke bio draži, Andrej Plenković ili Miro Kovač

Miroslav Škoro prošle je subote osnovao svoju stranku Domovinski pokret Miroslava Škore. I dalje se tek spekulira tko bi mu mogli biti potencijalni partneri, a izvjesno je da su u igri Suverenisti i Most, no u suradnji zasad svi govore samo u rukavicama.

Hrvoje Zekanović tek je potvrdio da se nešto razgovaralo, ali da je sve zapravo bilo općenito, dok je Nikola Grmoja naglasio je da Most ima svoje planove za parlamentarne izbore.

Škoro u razgovoru za RTL Danas tvrdi da je riječ o pokretu, iako je službeno registrirana stranka: “Morala je službeno biti stranka jer je takav zakon, ne može se registrirati pokret. To je platforma protiv političkih oligarhija koje 20 godine neuspješno vode Hrvatsku”.

Rano je, kaže, govoriti o tome kako će se postaviti na samim izborima, ali su on i ljudi oko njega otvoreni za suradnju. “Mi smo spremni biti ta platforma da bismo zaustavili svekoliku propast”.

Na pitanje koliko mandata očekuje, Škoro je odgovorio: “Previše sam ozbiljan, preuranjeno je za to. Dobit ćemo onoliko koliko uspijemo kvalitetno javnosti prezentirati svoje ciljeve i program”.

‘U igri su svi osim kontaminiranih’

Nije želio konkretno reći s kime je voljan razgovarati i pregovarati, u igri su svi osim “kontaminiranih”.

“Ja sam i u kampanji za predsjednika govorio da nemam ništa protiv toga da me podrži tko to želi. Ja pozivam sve koji žele promjene da glasaju za nas. Mi ćemo donijeti promjene. Nećemo raditi nikakve uvjete, braniti nekome da nam dođe, osim onih koji su se politički kontaminirali. To su političke oligarhije koje su si osigurale prav da izigravaju faraone”, kazao je Škoro.

Unutarstranačkim izborima u HDZ-u se ne želi baviti jer to “nije njegova stvar” pa tako nije htio odgovoriti ni tko bi mu na čelu te stranke bio draži, Andrej Plenković ili Miro Kovač. Davor Ivo Stier je pak prošli tjedan rekao da bi mu bilo drago da se Škoro vrati u HDZ.

“Duboko se nisam slagao s politikom koju je HDZ vodio dok je na čelu stranke bio Ivo Sanader pa sam otišao. Meni je tu premalo unutarstranačke demrkacije. Vratiti se u HDZ neću, odlučio sam se posvetiti pokretu koji će maknuti s vlasti postojeći duopol, a u tom smislu bio bih neodgovoran petljati se u tuđe unutarstranačke izbore”, odgovorio je Škoro.

‘Moj cilj su promjene u Hrvatskoj’

Ponovio je da je nakon izbora spreman razgovarati i sa “crnim vragom”. Znači li to i s SDP-om?

“Crni vragovi su crni, žuti su žuti… Prepoznat će se oni, nema razloga da ih imenujem. Spreman sam razgovarati sa svima za boljitak Hrvatske. Nisam došao da budem diktator, da nekome budem tužitelj, sudac i porota. Hrvatski narod zanima zašto je utemeljen Domovinski pokret, koji su ciljevi. Javilo nam se 10.000 ljudi u dva dana, brzojav sam dobio iz Đurđevca, poslao ga je čovjek koji se želi učlaniti”, rekao je Škoro pa još jednom rekao da će razgovarati sa svima: “Normalno da ćemo razgovarati, ja sam kršćanin, katolik. Gomila problema izlazi iz toga što se ne razgovara”.

Nije mu cilj biti premijer: “Moj cilj su promjene u Hrvatskoj. Što ću ja biti, to je druga stvar. Mi ćemo napraviti promjene, ali zajedno s narodom dugo”.

Škoro ima rješenje i za novu migrantsku krizu.

“Prije četiri mjeseca sam u Dubrovniku reko da treba staviti vojsku na granicu i tada su me proglasili ksenofobom, nacionalistom, kojekakvim ljudskim ološem, a sad svi o tome govore i podržavaju. Ja smatram da je Hrvatska već ograđena, samo s krive strane. Hrvatska bi trebala na granici sagraditi fortifikacijske utvrde da se zaštiti. Treba sa Slovencima i Mađarima dogovoriti da se da ograda pomakne. Treba postaviti prepreke, fortifikaciju, tako to zove vojska. Moramo se zaštititi tako. Vidi se koja je to količina, vrsta ljudi koja nadire prema zapadu”, kazao je Škoro.

‘Milanović i Plenković su stari pajdaši’

Komentirao je i kohabitaciju premjera predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića: “Oni su stari pajdaši za Zrinjevca, jako dobro se znaju, mogu oni glumiti kohabitaciju koliko žele. Domovinski pokret jedina je brana od velike koalicije koja se sprema”.

Obećao nam je da će kroz par dana objaviti imovinsku karticu.

“Evo, ako je to toliko bitno, hoćete sutra? Treba vremena da se to ispuni, dajte mi par dana. Ne znam zašto je to toliko važno”, rekao je Škoro.

Priznao je da je i suvlasnik parkirališta ispred bolnice Merkur gdje se parking naplaćuje 15 kuna po satu.

Nije mu moralno upitno da se bolesnicima naplaćuje tako skup parking: “Ja sam suvlasnik, nisam direktor. Sve cijene pa i tu određuje tržište. Trebalo je investirati puno novaca da se naplaćuje taj parking. Nije mi cijena moralno upitna”, odgovorio je Škoro.