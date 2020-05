ŠKORU RAZBJESNILO PITANJE TIJEKOM INTERVJUA: ‘Kakve veze ja imam s tim? Čovjek radi stvari kojih se ja grozim’

Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta progovorio je o svojim izbornim planovima, ali se osvrnuo i na trenutna politička pitanja u Hrvatskoj

Predsjednik Domovinskog pokreta i bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro progovorio je u intervjuu za Dnevnik.hr o predizbornim planovima i pregovorima te je predstavio dijelove svoga programa. Izvjesno je da će izbori biti u srpnju, a Škoro smatra da vladajući žele izbjeći gospodarski kolaps na jesen. Naglasio je da je to loša odluka koja nije u skladu s Ustavom i zakonima, no poručio je da je spreman i za izbore u srpnju. Trenutno radi na okupljanju jakog desnog bloka, no ispriječio mu se Most.

“Svatko ima pravo tražiti ono što misli da je za njih najbolje. Razgovaramo još uvijek, pregovori, priznajem, jesu tvrdi jer Domovinski pokret jedino ima rezultat koji sam ja ostvario na predsjedničkim izborima, a oni su parlamentarna stranka s deset mandata. Tražimo mjeru. Pred nama je potreba za širokom koalicijom, a nakon izbora ćemo sjesti i donijeti odluku s kim i kako razgovarati. Prejudiciranje bi dodatno zakompliciralo situaciju na desnici. Ni HDZ ni SDP ni njihovi trgovački partneri ne mogu napraviti reforme jer su nas oni doveli u ovu situaciju”, poručio je Škoro i dodao da je razgovarao s Marijanom Petir, ali i s Ivanom Penavom, koji razmišljao odlasku iz HDZ-a.

Pojasnio je kako ne računa koliko će mandata osvojiti, a otkrio je i da ne gleda na kojoj će se poziciji naći u slučaju da osvoji mandat za sastavljanje Vlade.

“Meni je važno da politička opcija koju predstavljam i u kojoj ćemo probati da hrvatskom narodu danas-sutra bude bolje i da zaista vratimo vlast narodu, osvoji što više mandata jer ćemo tako lakše provesti te stvari. Ali, ne kalkuliram na taj način, ne liježem i ne budim se s tim da ću biti danas-sutra nešto. Što se mene tiče, ja s ovog mjesta poručujem onima koji pregovaraju sa mnom i onima koji kalkuliraju s nekim stvarima da meni takva stvar jednostavno ne treba. Ono za što ću se zalagati iz pozicije, opozicije, bavljenja ili nebavljenja politikom je da ću zastupati jednu ideju – idemo napraviti pravednije društvo, idemo iskorijeniti korupciju, idemo se baviti stvarima koje su bitne”, rekao je Škoro.

‘Narod traži…’

Otkrio je i dio svog izbornog programa. Ostaje pri tome da se predsjedniku države trebaju povećati ovlasti ili ga ukinuti, a često spominjući narod otkrio je i nekoliko područja na kojima planira raditi.

“Narod traži promjenu. Narod traži veću mogućnost sudjelovanja. Narod traži da oni koje izabere provode narodnu volju. Mi imamo zakon po kojemu bez obzira je li netko ušao s 50 ili 50.000 glasova, ti ljudi imaju jednaka prava i oni se brinu isključivo za sebe. To moramo zaustaviti i moramo uvesti u politiku odgovornost. To narod hoće. Narod želi da se upogoni državna imovina. Narod želi da oni koji upravljaju državnim firmama to čine odgovorno. Narod želi znati kako se troše novci. Narod traži da se koristimo tehnologijom 21. stoljeća. Narod traži da se uvede elektroničko glasovanje. Narod traži da se ukine Istanbulska konvencija. Narod traži da referendumom ima pravo sudjelovati u odlučivanju. Narod traži da porezna politika ne bude represivna. Narod je nezadovoljan sa zdravstvom i sa zdravstvenim sustavom i pritom ne mislim na liječnike i medicinske sestre, već na trošenje HZZO-a”, nabrajao je Škoro.

Neugodna pitanja gledatelja

Tijekom intervjua su i gledatelji mogli postavljati pitanja, a nekoliko njih je bilo posebno nezgodno za Škoru. Jedna gledateljica ga je upitala kako mu je Zoran Milanović zahvalio na tome što mu je pomogao da postane predsjednik.

“Klasični spin HDZ-a i gospodina Andreja Plenkovića. Kakve ja veze imam s tim? Ja bih volio, da sam mogao utjecati na to, definitivno utjecao na to da budem izabran ja, a ne čovjek s kojim se ne slažem ni u čemu, čovjek koji radi stvari kojih se ja grozim, čovjek koji je za moju državu izjavio da je slučajna i čovjek koji je bio uvjerljivo najgori premijer. Dobro, sad mu Andrej Plenković lupa konkurenciju. Ako je netko pomogao gospodinu Milanoviću da postane predsjednik, onda je to gospodin Plenković i to se sada vidi iz poteza koje oni vuku”, rezolutan je Škoro.

Sljedeće pitanje gledatelja ticalo se toga je li on HDZ-ov pionir. Niti to mu pitanje nije baš sjelo.

“Još jedna zanimljiva teza i zanimljiv spin. Faktografski gledano, ja nisam ni Titov pionir, jer sam na dan primanja u pionire imao upalu pluća. Što se tiče HDZ-a, nisam njihov pionir, nego sam oduvijek, pa čak i dok sam bio član, bio njihov problem i to sam javno manifestirao. Ja sam svaki novčić zaradio na pozornici, nije meni HDZ pisao ‘Ne dirajte mi ravnicu’…”, poručio je Škoro te odgovorio na pitanje gledatelja kojeg je zanimalo što će mu politika i zašto se ne vrati pjevanju.

“Slobodan sam čovjek, čovjek koji se artikulirao i koji je prošao svašta u životu. Svjestan sam svoje prolaznosti, ali sam svjestan i činjenice da postoji mogućnost da se ovo promijeni. Ako sam ja krenuvši iz minusa uspio napraviti to da mogu živjeti od svoga rada, onda to mora postati obrazac. Moja je obveza da se založim za to da ljudima mogu pokazati da se može napraviti drugačije. Najkomotnija pozicija je za mene da se vratim na pozornicu, da pjevam, da zarađujem puno više u jednoj večeri nego koliko se zarađuje na nekim poslovima. Meni je žao što je to tako, ali ljudi moraju shvatiti da ovo radim u dobroj namjeri, a ne da bi meni bilo bolje. Ako mi je ikad bilo gore, to je onda onog trenutka kad sam se počeo baviti politikom”, poručio je Škoro.

Jako ispolitizirano

Osvrnuo se i na rad Nacionalnog stožera civilne zaštite te ga prozvao čistim i jako ispolitiziranim političkim tijelom.

“Imate li ijedan dokaz da taj Stožer nije političko tijelo od samog početka? Mislim svi su ti ljudi članovi HDZ-a. Za posao na početku kapa dolje, spriječili smo dosta toga iako je virus prodro u zdravstveni sustav i domove za umirovljenike. Ovo što se događa sada pokazuje da je Stožer jako ispolitiziran. Ne može biti demokratskih izbora u uvjetima u kojima nam život određuje Stožer. Minimum preduvjeta je da se Stožer raspusti prije izbora”, smatra Škoro.

Na kraju se osvrnuo i na politička previranja u Bosni i Hercegovini oko mise koja bi se trebala služiti u Sarajevu u spomen na žrtve Bleiburga.

“Pokrovitelj tog obilježavanja je Hrvatski Sabor. Ne ulazeći u političku situaciju u BiH, mi u Demokratskom pokretu najoštrije osuđujemo napade na katolike i Hrvate u BiH, mislimo da to nije način za komuniciranje. Smatramo da se komemoracija treba održati, a sloboda vjeroispovijesti vrijedi u BiH i to se ne bi trebalo na taj način manifestirati. S druge strane, ako se netko s tim ne slaže, neka to kaže u javnom prostoru, ali ne vršiti pritisak i zabrane. Ono što me iznenađuje je postupak hrvatskih vlasti. Ako je Hrvatski sabor pokrovitelj komemoracije u Bleiburgu, nisam nigdje u javnom prostoru vidio od Ministarstva vanjskih poslova, Vlade i Sabora, da su reagirali i zaštitili biskupa da služi misu u svojoj katedrali za žrtve koje su pogubljene u tom procesu nakon ’45. godine. Žrtva je žrtva, držimo se toga i nemojmo biti selektivni. Zanimljivo je kako se tamo uvijek grupiraju neke situacije, ovoga puta Srbi i Bošnjaci protiv Hrvata, ovisno o nekim parcijalnim interesima. Nije dobro za BiH, niti za ijedan narod i dodatne podjele ne trebaju nikome”, zaključio je Škoro.

