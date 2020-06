ŠKORO ŽESTOKO PO KOLINDI: ‘Sramota! To nije bio samo srednji prst meni, nego hrvatskom narodu, svim vjernicima i kardinalu’

Ta je vulgarna gesta razotkrila njeno pravo lice i teza da sam ja doveo Zorana Milanovića na vlast jučer je srušena tim srednjim prstom. Ona je pokazala da između nje, lažne demokršćanke, te Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića nema razlike u odnosu na Zorana Milanovića. Ljudi su se na izborima odlučili za pravog socijaldemokrata i ljevičara, a oni lažni su prokazani. Oni su isti i imaju isti sustav vrijednosti, kazao je Škoro

“Tema zabrane pobačaja nije tema. To je kompleksno pitanje koje će se rješavati u razdoblju pred nama. Postoje važnije teme koje zanimaju građane i javnost”, rekao je Miroslav Škoro u Slavoniji, te tvrdi kako SDP i HDZ nemaju program i zato cijelu kampanju guraju prema ideološkim temama, prenosi Novi list. Smatra kako nije ništa loše rekao o ženama te kako su njegove riječi izvučene iz konteksta, no nije ih želio pojasniti,.

No zato je žestoko odgovorio Kolindi Grabar Kitarović koja je njegovu izjavu, po uzoru na dogradonačelnicu Osijeka Žanu Gamoš, komentirala srednjim prstom.

Vulgarna gesta koja je razotkrila lažne demokršćane

“Ta je vulgarna gesta razotkrila njeno pravo lice i teza da sam ja doveo Zorana Milanovića na vlast jučer je srušena tim srednjim prstom. Ona je pokazala da između nje, lažne demokršćanke, te Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića nema razlike u odnosu na Zorana Milanovića. Ljudi su se na izborima odlučili za pravog socijaldemokrata i ljevičara, a oni lažni su prokazani. Oni su isti i imaju isti sustav vrijednosti. To nije bio samo srednji prst Miroslavu Škori, to je srednji prst pokazan cijelom hrvatskom narodu, svim vjernicima i hrvatskom kardinalu. Gospođo Grabar Kitarović, to je sramota”, izjavio je Škoro,

“Imamo li hrabrosti da poslije 5. srpnja Plenković i njegovi više ne pokazuju srednji prst iz Banskih dvora. Neka idu u ta svoje globalistička tijela i neka od tamo pokazuju srednji prst svima kojima žele. Hrvatskom narodu više neće”, najavljuje Škoro.

