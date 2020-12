ŠKORO ŽELI ‘PROVJETRITI’ ISTRU: Komentirao je i razrješenje bivše porno glumice: ‘Mi ne vadimo krv našim članovima’

‘Ponekad je dobro, pa i u ovim epidemiološkim uvjetima, provjetriti prostor. Nadam se da ćemo ovaj politički prostor provjetriti kvalitetno na dobrobit žitelja Istarske županije’

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Miroslav Škoro rekao je danas u Puli da je Istra, kao i ostatak Hrvatske, predugo zarobljena u jednoj političkoj opciji te kako je ponekad dobro, pa i u ovim epidemiološkim uvjetima, provjetriti prostor što će pokušati učiniti upravo DP.

“Po snazi, u Saboru smo treća politička snaga i u sklopu priprema za sljedeće lokalne izbore želimo da Domovinski pokret ne bude netko tko je plesao samo jedno ljeto pa smo odlučili kvalitetnim terenskim radom pokriti što je više moguća područja”, rekao je Škoro novinarima uoči početka osnivačke skupštine podružnice DP-a za Istarsku županiju.

Istra, koja “u mnogočemu prednjači u Hrvatskoj”, Domovinskom pokretu je iznimno važna, rekao je predsjednik DP-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora. “Bit ćemo konstruktivni i u političkom smislu ponuditi opciju koja bi mogla biti jedan novi put jer Istra je, kao i ostatak Hrvatske, čini mi se, predugo vremena zarobljena u jednoj političkoj opciji. U Istri je to IDS, drugdje je to duopol HDZ-a i SDP-a. Ponekad je dobro, pa i u ovim epidemiološkim uvjetima, provjetriti prostor. Nadam se da ćemo ovaj politički prostor provjetriti kvalitetno na dobrobit žitelja Istarske županije”, naglasio je Miroslav Škoro.

‘Mi ne vadimo krv našim članovima’

Komentirajući na zahtjev novinara razrješenje Aleksandre Bukovčan, bivše porno glumice, s mjesta tajnice koprivničko-križevačke podružnice Domovinskog pokreta, Škoro je istaknuo kako je ona članica DP i simpatizerka stranke.

“Mi ne vadimo krv našim članovima, niti tražimo biografiju, niti nas to zanima, bitno je da se protiv njih ne vodi nikakav kazneni progon. Do njenog razrješenja nije moglo doći jer ona nije nikakva dužnosnica stranke, niti je imenovana na bilo koju poziciju u Domovinskom pokretu, pa bi volio da tu priču iz Pule zatvorimo. Bio je to još jedan pokušaj da se nas ponovno destabilizira ali je to daleko ispod onoga što rade momci na vlasti – od farbanja tunela, novaca u gepeku ili kod državnih odvjetnika, njihovih supružnika, do klubova i brojača novaca koji zabavljaju hrvatsku javnost već 20 godina” – poručio je Škoro.

Sukob u Znanstvenom savjetu

Na pitanje kako komentira sukob u Znanstvenom savjetu Vlade i je li narušeno povjerenje u Savjet, Škoro je kazao kako je on prvi još u travnju ove godine tvrdio da je Nacionalni stožer civilne zaštite jedno političko tijelo.

“Nažalost sve se u Hrvatskoj kadrovira iz sobe premijera, pa je tako pomislio premijer da može i tim neovisnim znanstvenicima zapovijedati kao da su članovi HDZ-a. Drago mi je da se struka usprotivila. Podržavam znanstvenike u njihovoj želji da budu neovisni jer jedino tako mogu biti objektivni, prevladao je razum s obzirom da su i ostali savjetovali one koji savjetovati trebaju” – napomenuo je Škoro dodavši kako se nada da će ti, koji oni savjetuju, početi slušati.

“Teška je situacija, no da su neki drugi uvjeti i okolnosti, uvjeren sam da bi ih premijer Plenković najradije poslao na Goli otok. Na njegovu žalost ta vremena su prošla, a na našu sreću mi živimo u jednoj demokraciji” – izjavio je Škoro.

Epidemiološke mjere

Govoreći o tome jesu li potrebne strože mjere kako bi se poboljšala epidemiološka situacija u Hrvatskoj, Škoro je rekao da je Nacionalni stožer – kada je bilo 20 zaraženih – zatvorio Hrvatsku, a nakon toga širom je otvorio vrata svima radi održavanja izbora, ali pod krinkom turizma.

“Liberalna opcija pogoduje širenju virusa i mislim da su tada pogriješili i sada kao obično kriv je sada narod kojeg ćemo kazniti, ali opet ne selektivno. Nisu svi krajevi i sektori jednako pogođeni, i tu se vidi da nema suradnje između stručne javnosti i politike. Treba uvesti rigorozne mjere koje će onemogućiti virusu da se širi, no tu treba biti mudar da se te mjere provode na način da se vidi je li situacija ista u Visu, na Cresu, u Zagrebu ili Pul, jer mislim da to generiranje i provođenje mjera na način da se zaključava apsolutno sve, nije dobro”, smatra Miroslav Škoro.

