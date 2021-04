ŠKORO UZVRAĆA HDZ-U: ‘Ne sjećam se kad su bili na vlasti u Zagrebu, osim što su statirali u kukuruzu zadnje četiri godine’

Neće njihov kandidat biti gradonačelnik, to znamo svi i neće se u Zagrebu graditi tvornica cjepiva protiv karcinoma. Međutim, Zagreb će se obnoviti i ići novim smjerom upravljanja, kaže Škoro

Istraživanja koja provode N1 i MASMI Miroslavu Škori kao kandidatu za gradonačelnika u Zagrebu u ovom trenutku daju tek četvrto mjesto.

“Nije tek na četvrto mjesto. To je sasvim solidno s obzirom na to da sam se ja uključio, ja mislim, među zadnjima u utrku. Nisam bio niti među prvih šest ili sedam. Ide to svojom dinamikom. Možemo biti četvrti, treći, drugi. Ja mislim da ću ući u drugi krug”, rekao je Škoro za N1.

ŠKORO NE VJERUJE ANKETAMA: ‘Koliko volim Zagreb i koliko Zagreb voli mene, najbolje se vidjelo na mojim koncertima’

Osvrnuo se na tvrdnje iz HDZ-a da će mu ovo biti još jednom da je “gubitnik na izborima”.

BAČIĆ SPUSTIO ŠKORI: ‘Možda se uskoro u njegovoj zgradi otvori natječaj za predstavnika stanara’

‘Neće se u Zagrebu graditi tvornica cjepiva protiv karcinoma’

“Ne sjećam se kad je HDZ bio na vlasti u Zagrebu, osim što su statirali u kukuruzu zadnje četiri godine. Oni su, u stvari, u Skupštini bili ljudi koji su podržavali sve ono što je njihovim trgovačkim koalicijskim odnosima pasalo. Ali nije njihov kandidat bio gradonačelnik Zagreba. Neće njihov kandidat biti gradonačelnik, to znamo svi i neće se u Zagrebu graditi tvornica cjepiva protiv karcinoma. Međutim, Zagreb će se obnoviti i ići novim smjerom upravljanja.”

“Argument da sam izgubio ovo ili ono je smiješan. Napravili smo političku stranku koja je vrlo zanimljiva, koja u svim jedinicama izlazi na izbore”, ustvrdio je.

‘Prije četiri godine Tomašević je imao 4,5 posto, a sada je uvjerljivi favorit’

“Prije četiri godine kad se Tomašević kandidirao, imao je četiri i po posto. Politika je takva. Sada je čovjek uvjerljivi favorit u ovim izborima. Život teče dalje, danas je ovako, sutra je onako, pustimo ljudima da odluče”, rekao je.

Što se tiče mogućnosti da nakon izbora Domovinski pokret uđe u neku koaliciju u Zagrebu Škoro je rekao da moraju prvo ostvariti tih nekoliko mandata.

“Siguran sam da će tih mandata biti dovoljno da ćemo moći biti glasni u Gradskoj skupštini… Nećemo trgovati, nećemo ići pod svaku cijenu da bismo bili na vlasti”, zaključio je Škoro za N1.

‘Potez Faktografa je jako ružan i bezobrazan’

Inače, Škoro je u subotu počeo prikupljati potpise, a pritom je opovrgnuo portal Faktograf.hr koji ga stavlja u kontekst antisemitizma, rekao je da je njihov potez jako ružan i bezobrazan te će se protiv toga pobuniti svim pravnim silama.

“Jučerašnji nemušti pokušaj da se moje ime i prezime stavi u kontekst antisemitizma i nečega vrlo ružnoga, nikada u mojoj karijeri nećete naći jednu riječ u tom smislu, jedan pokušaj koji je napravio Fakotgraf”, rekao je novinarima predsjednik Domovinskog pokreta (DP) i kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Miroslav Škoro na Trgu bana Jelačića.

Poručio je da će se protiv toga pobuniti svim pravnim silama “jer znaju od kuda vjetar puše”.

‘Bitno je po meni naglasiti da nitko nema monopol na istinu’

Taj portal tvrdi da Škoro (i Most) protiv kandidata Možemo! Tomislava Tomaševića vodi kampanju “baziranu na antisemitskoj teoriji zavjere”.

“Bitno je po meni naglasiti da nitko nema monopol na istinu, i isto tako da mi svi skupa želimo poštene i fer izbore, u kojima svi trebamo imati jednaka prava. Mislim da se Faktograf tim svojim svrstavanjem uistinu odredio u političkom smislu što je suprotno svemu onome što oni zagovaraju”, naglasio je Škoro.

Na pitanje novinara kako Faktograf tvrdi da kandidata Tomislava Tomaševića ne financira poduzetnik Emil Tedeschi te da nije “soroševac”, Škoro kaže kako su izvukli jednu njegovu rečenicu u kojoj je rekao “da jako dobro zna tko stoji iza Tomaševića”.

“I dalje tvrdim da znam tko stoji iza njega i što to znači u političkom smislu i za Grad Zagreb i za Hrvatsku i koja je sprega. Postoji jako puno indicija u smislu toga da je jedna organizacija ljudi odlučila diskriminirati sve one koji ne misle kao platforma Možemo!. Ta insinuacija koja je jučer izašla je u najmanju ruku bezobrazna”, istaknuo je Škoro.

‘Mislim da nije dobro da se Faktograf.hr svrstava uz bilo koga’

Složio se s tvrdnjom novinara da je “svima jasno” da se Faktograf svrstao uz Možemo!, dodavši kako se na toj stranici može naći “barem desetak tekstova” u kojima direktno podržavaju Tomaševića.

“Mislim da nije dobro da se jedna organizacija kao što je Faktograf.hr – koji bi trebao biti neutralan i štititi istinu – da se svrstava uz bilo koga”, naglasio je Škoro.

Istaknuo je da da će prikupiti dovoljno potpisa te da je siguran da će ući u drugi krug izbora za zagrebačkog gradonačelnika.

O Berošu: Sam si je to tražio

Na pitanje o ministru zdravstva Viliju Berošu, koji je u fokus javnosti došao zbog saborskog Odbora za zdravstvo i poslovanja Ministarstva s tvrtkama koje su izrađivale platforme za cijepljenje, Škoro je istaknuo da su potrebne reforme, ali da njih ne mogu provoditi ljudi “kojima su vezane ruke”.

“Sam si je to tražio, morao bi po meni biti odlučniji. Ne možemo dalje bez ozbiljnih reformi. Ozbiljne reforme ne mogu raditi ljudi kojima su ruke vezane, njima su ruke vezane trgovačkim koalicijama”, zaključio je Škoro.