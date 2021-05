ŠKORO SE OSJEĆA KAO U FILMU: ‘Kada Clint Eastwood sam uđe u onu birtiju; Njih povezuje novac bez motike’

Miroslav Škoro se danas završno obratio javnosti prije drugog kruga izbora: ‘Nisam lupao u lonce, skakao u kontejnere, vršio atak da sam se vezao za drvo…samo sam iznosio podatke’

Kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro imat će završno obraćanje uoči skorašnjih lokalnih izbora na konferenciji za medije ispred Gradske uprave Grada Zagreba u 11 sati. Prije toga je gostovao na N1 televiziji gdje je izjavio da nije huškač te da ga se sotonizira u javnom prostoru.

“Hvala vam što ste došli, danas je zadnji dan kampanje u drugom krugu i red je da se još jednom vidimo, prokomentiramo, da ne bih nešto zaboravio napravio sam mali podsjetnik. Nakon toga ja ću ostati da odgovorim na pitanja. Htio bih prokomentirati što se dogodilo u medijskim prostorima. Osnovna riječ je huškanje, huškač, tko je, ja sam huškač, Huškati znači poticati na pobunu i sukobe, na rat, tučnjavu. Jedino što se događalo kada je kampanja u pitanju je inzistiranje istine. Istina je da je Tomašević i Možemo! iznikli iz situacije u kojoj su dolazile stotine milijuna kuna. Tražili smo zašto se trošilo 60-90 posto za plaće i punjenje vlastitih džepova. Nisam lupao u lonce, skakao u kontejnere, vršio atak da sam se vezao za drvo… samo sam iznosio podatke”, rekao je.

“Zatim dogodilo se nezapamćeno uključivanje vrha politike u kampanju. Predsjednik, premijer, kod nas je to normalno i to naravno nije huškanje. Jedino što sam uspio shvatiti da sve te strukture povezuje novac bez motike. Oni ako su se ikad u životu oznojili to je bilo džogirajući ili igrajući basket.

Eto vam sada referenduma umjesto svih onih koji su nam uskraćeni. Svaki glas je bitan, i glas branitelja i obrtnika i prosvjetara i umirovljenika i intelektualaca i radnika, a posebno je bitan glas mladih ljudi. U nedjelju moramo obraniti svoju zemlju, svoj grad Zagreb, svoj stil života, svoju tradiciju. Izađite na izbore i pokažite da nas još ima, nas koji nismo korumpirani, nas koji mislimo drugačije”, rekao je.

Osjeća se kao u filmu

Na pitanje o predizbornim anketama, Škoro je rekao da ih ima različitih te da njihove ankete govore da su oni “tu negdje, li-la, u pat poziciji smo. Prema onome što ja vidim, odlučivat će vrlo mala razlika”, rekao je Škoro. “Osjećam se kao u filmu Nepomirljivi kada Clint Eastwood sam uđe u onu birtiju”, rekao je.

“Ja razlikujem vodstvo stranaka od članstva. Pozivam sve naše članove i simpatizere da glasaju za naše opcije, mi smo, demokršćani, konzervativci. Taj politički spektar je kontaminiran nizom afera, ali mi nismo u tome, s tim se želimo obračunati”, tvrdi Škoro.

