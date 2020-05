ŠKORO U PROBLEMU: ‘Most ima preambiciozne i nerealne apetite, smeta nas što u priču gura i ovog čovjeka’

U Škorinu krugu ne kriju da ni pregovori s Hrvatskim suverenistima ne idu glatko

Pregovori o zajedničkom izlasku na izbore široke koalicije desno od centra oko Domovinskog pokreta Miroslava Škore dospjeli su u slijepu ulicu, piše u subotu Večernji list.

Iz Škorina najužeg kruga potvrdili su da su pregovori zapeli i to, kažu, zbog preambicioznih i nerealnih apetita Mosta u odnosu na njihov stvarni izborni potencijal, navodi dnevnik.

“Rejting Mosta mjesecima je ispod izbornog praga, u zadnjim anketama navukli su ga iznad 5 posto isključivo zahvaljujući ulaganjima u društvene mreže i intenzivnim PR-om”, komentiraju u Škorinu krugu.

Smeta mu i Raspudić?

Domovinskom pokretu smeta i što Most zadnjih mjeseci u koalicijsku priču gura Ninu Raspudića koji, kažu, nedvojbeno ima težinu, ali i neprihvatljive zahtjeve u odnosu na svoj realni politički utjecaj, konkretno u drugoj izbornoj jedinici.

Škorina ekipa očito ima vlastitu viziju tko bi trebao biti prvi na listi u izbornoj jedinici koja obuhvaća istok Zagreba, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, no demantiraju da je to Zlatko Hasanbegović. On je saborski mandat prije četiri godine osvojio upravo u ovoj jedinici, i to s HDZ-ove liste, kao kandidat s najviše preferencijalnih glasova, no Večernjakovi izvori kažu kako mu je ovoga puta namijenjena uloga u nekoj drugoj jedinici, vjerojatno u centru Zagreba.

Ni pregovori sa Suverenistima ne idu glatko

Iako je sam Škoro kazao da se razgovara s pokretom U ime obitelji Željke Markić, iz njegova kruga tvrde da se o njezinu angažmanu na zajedničkoj listi nikada nije razgovaralo.

Večernji doznaje kako bi Suverenistima pripala tri prolazna mjesta na listama za koje se procjenjuje da bi im mogla osigurati ulazak u Sabor.

Dosad je već postignut dogvoro s Hrvatskim blokom Zlatka Hasanbegovića, a pregovaraju i sa Zelenom listom i drugim strankama koje su podržale Škoru na predsjedničkim izborima.