ŠKORO U NEDLJELJOM U 2: ‘Ja na ramenu nisam nosio pušku nego tamburicu… Je li rat završio ’91.?’

Preko puta Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva” sjeo je predsjednički kandidat i pjevač Miroslav Škoro. Estradnjak je komentirao da ne razmišlja o parlamentarnim izborima i da o tome nije vodio nikakve razgovore. Poručio je da je koncentriran na predsjedničke izbore, ali da ne isključuje mogućnost daljnjeg bavljenja politikom ako ne uspije na predsjedničkim izborima.

“Da bi se dogodile promjene u gospodarstvu, moraju se dogoditi promjene u političkom sustavu. Zbog toga ja ‘jašem’ po pitanju da se omogući bolja kontrola na podjeli sudstvo – izvršna vlast – zakonodavna vlast. Kod nas je to jedna lažna parlamentarna demokracija”, komentirao je.

Oporezivanje imovina bi prepustio stručnjacima

Stanković je pitao Škoru bi li se trebala oporezivati imovina, a on odgovorio da “zna da ništa ne zna”. Objasnio je da su njegova specijalnost u ekonomiji intelektualna prava i monetizacija nematerijalnog vlasništva, dok o svemu drugome ima znanje “na razini prosječnog ekonomista”. No, ono što zna, tvrdi, jest da u Hrvatskoj postoje stručnjaci koje nitko ništa ne pita, a on bi ih rado pitao i njima prepustio odluku.

“Živio sam u zemlji u kojoj se oporezuje kapital. Živio sam u SAD-u i kod njih je situacija takva da svatko tko posjeduje nekretninu mora jedanput godišnje plaćati porez. Iz tog poreza se onda rješavaju komunalni i ini problemi lokalne samouprave. Kod nas je situacija takva da se kod svake kupoprodaje nekretnine plaća taj porez. Bio je 5 posto, pa 4 posto, sad je 3 posto. To je stvar odluke, ali tu odluku moramo donijeti mi. Zbunjujemo investitore. Dakle, kod nas investitori kada uđu u bilo koji investicijski ciklus, ne znaju što ih očekuje sutra”, rekao je o oporezivanju imovine.

Članstvo u HDZ-u

Škoro se u emisiji osvrnuo na činjenicu da je on već bio dijelom političkog establištenta. Kazao je da su stvari u hrvatskoj politici dobre, on ne bi imao političkih ambicija. “Stvari nisu dobre”, komentirao je pjevač.

“Da su stvari u HDZ-u, kada je u pitanju vodstvo HDZ-a, dakle ta politička oligarhija ili elita koja se odvojila od samog članstva dobre, ja nikada ne bih ni izlazio iz tog HDZ-a. Međutim one nisu dobre. I to je razlog zbog kojeg sam ja napustio tu stranku. Nisam od onih ljudi koji smatra da sama činjenica da sam bio u HDZ-u mene ‘za sve vijeke vjekova amen’ stvrstava kao nekog ortodoksnog HDZ-ovca. Tom analogijom je Jasmin Stavros još uvijek bubnjar grupe More, a nije vokalni solist. Svi mi prolazimo određene procese u sazrijevanju, odrastanju, životu. Ja jesam bio član HDZ-a, međutim vratio sam iskaznicu HDZ-a i dao sam ostavku, otišao sam, vratio sam mandat Ivi Sanaderu, odnosno HDZ-u. Svi ovi licemjerni ljudi koji mene na neki način pokušavaju gurnuti u taj ekstremni desni spektar, su u to vrijeme ostali uz Ivu Sanadera i dan danas se nalaze u vlasti”, kazao je Škoro.

Drugi ulazak u HDZ samo igrokaz?

Škoro je u HDZ ušao u dva navrata, a sada je otkrio da je “drugi put bio igrokaz za ljude”. Kaže da je ušao 1994. ili 1995. i tada je to bio prvi put te dodao kako je podržavao Demokratski centar, ali da nije bio član. Kada je riječ o tom drugom ulasku 2007., kada mu je Sanader uručio člansku iskaznicu, Škoro je kazao: “To je bilo procijenjeno da bi bilo dobro medijski da me se učlani još jedanput u taj HDZ”. Iskaznicu je primio, kaže Škoro, kada su “s drugog spektra dolazile glasile da će zabraniti glasovanje hrvatskoj dijaspori”.

“Nije mi se sviđalo kada su govorili da bi izbacili vjeronauk iz odgojno-obrazovnog procesa. To su neke stvari koje mene ideološki smetaju. S druge strane, dovoljno sam iskusan da znam da se svi mi kao ribe krećemo u toj politici i nema mogućnosti artikulacije vlastitih želja, htijenja i promjena, ukoliko se politički ne artikulirate”, rekao je Škoro.

O otpremnini u Orfeju: ‘Dobio sam tu otpremninu i čitam sada u medijima da bih ja trebao neke novce vratiti’

Škoro je komentirao i otpremninu u iznosu od 135.000 kuna koju je dobio u Orfeju za samo dvije godine rada. Kaže da je imao menadžerski ugovor s Hrvatskom radiotelevizijom da će obavljati poslove u Orfeju. Temeljem Menadžerskog ugovora je, kaže pjevač, prilikom sporazumnog raskida radnog odnosa imao pravo na otpremninu od 12 mjesečnih plaća.

“Dobio sam tu otpremninu i čitam sada u medijima da bih ja trebao neke novce vratiti. Međutim meni se čini da je tu teza postavljena naopako. Ako je netko tu pogriješio pa je to utvrdila Državna revizija, a to je bilo navodno prije 20 godina, onda Državna revizija to upućuje Državnom odvjetništvu, a Državno odvjetništvo onda poduzima nekakve radnje, vjerojatno protiv Hrvatske radiotelevizije koja je to isplatila. Ja uistinu s tim nemam ništa i ne mislim da sam dobio išta drugo nego što su dobili i svi drugi ljudi koji su imali takav tip ugovora”, rekao je.

Stanković je zatim Škoru pitao je li bilo moralno uzeti otpremninu poslije samo dvije godine rada, odgovorio je kako posjeduje te ugovore i sporazum o raskidu radnog odnosa te da je ugovor potpisao pod navedenim uvjetima.

Razjasnio podatke iz svoje biografije

Pjevač je razjasnio svoje biografske podatke, osobito ono što se odnosi na 1989. godinu, odnosno 1999.

“Ja ne znam pretpostavljaju li ljudi da sam ja ’89. godine otišao u Ameriku, onda su me zavezali za nogu od stola pa sam tamo bio zavezan cijelo vrijeme, nisam se mrdao. Ja sam se od ’89. godine pa do danas jako puno mrdao svugdje, tako da jesam 1990. godine bio u Hrvatskoj na nekoliko mjeseci pa se ponovno vratio u Ameriku. Godine 1992. sam se vratio u ratni Osijek s malim djetetom. Uvijek pokušavam raditi stvari na način da slijedim taj svoj unutarnji instinkt, da budem pravičan, da radim stvari koje su dobre. I imam neki kontinuitet, od toga da sam napisao pjesmu ‘Ne dirajte mi ravnicu’, da sam napisao ‘Sude mi’ kad su mnogi otvarali hladne pjenušce pri uhićenju hrvatskih generala, do dana današnjega kada smatram da treba napraviti promjene u ovom našem sustavu, kada sam se uistinu javno izložio svim objedama”, kazao je.

Škoro u Domovinskom ratu s tamburicom, a ne puškom

Voditelj Aleksandar Stanković pitao je Škoru je li mu žao što se u ratu nije borio puškom nego tamburicom. Škoro mu je kazao da se za domovinu može boriti na različite načine.

“Ako bi ta puška na mom ramenu završila prije rat i pomogla da se Hrvatska prije prizna u međunarodno priznatim granicama, onda definitivno je. Ja se ispričavam ako nisam nosio tu pušku. Međutim ja sam napisao pjesmu ‘Ne dirajte mi ravnicu’ i učinio sam sve što mogu da doprinesem tome da država kakvu danas imamo bude stvorena u uvjetima u kojima se onda stvarala. Hrvata je u svijetu negdje osam milijuna. Tako kažu. S druge strane, u obrani Republike Hrvatske s puškom na ramenu sudjelovalo je 400 tisuća, 500 tisuća, neki 600 tisuća, neki 800 tisuća… To je opet 10 posto stanovništva. Tom analogijom, što je onda radila moja sestra? Što je radila žena, što su radili svi ti ljudi koji su se kretali po crti bojišnice i radili u gospodarstvu i privredi, da bi svi skupa mogli održavati tu vojsku koju smo imali? Je li rat završio ’91. godine?”, odgovorio je.

