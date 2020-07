ŠKORO TVRDI DA ĆE USKORO PROCURITI DOKAZI O POKUŠAJU KUPOVINE NJEGOVIH LJUDI: ‘To je samo vrh ledenog brijega’

Osim velikih stranaka, oštro je komentirao i Odluke stožera i DIP-a

„Činjenica je da se vrbuje ljude s lista Domovinskog pokreta, činjenica je da im se nudi svašta“, rekao je Miroslav Škoro na predizbornom skupu u I. izbornoj jedinici i dodao kako će „uskoro izaći na vidjelo dokazi. No ne želim s time loviti političke bodove“, tvrdi, prenosi N1 . ‘Rekao bih da je to vrh ledenog brijega u odnosu na sve ono što se događa u pozadini ovih izbora“, kazao je.

Dvije velike stranke optužio je da, obećavanjem stabilnosti, zapravo govore o „stabilnosti korupcije, nepotizma i svega ostalog iz ovih 20 godina“. Optužio ih je i za to da, kao stranke koje imaju snažne i stabilne stranačke strukture po cijeloj zemlji, što znači da mogu računati na stabilnu biračku jezgru, sve ostale birače, „one koji bi htjeli promjene“ nastoje obeshrabriti od izlaska na izbore.

Među predizborne zahvate nabrojao je i poteze Stožera poput uvođenja obvezne izolacije za putnike iz BiH i njeno ekspresno ukidanje, kao i pravila DIP-a koje je zabranilo glasanje svakome tko je zaražen koronavirusom ili pokazuje bilo koji simptom covida-19.

„Ako se nekome ospori pravo da glasuje zato što je imao temperaturu 37,3°C, taj može podnijeti ustavnu tužbu. U Ustavu ne piše koliku netko smije imati temperaturu da bi smio glasovati“, kazao je Škoro.

Na pitanje bi li bio spreman preuzeti i premijersku ulogu, ako bi se tako posložilo, Škoro je rekao da „nije bahat čovjek“, ali i to da „već to što stoji ovdje“ pred novinarima, znači da je „spreman podnijeti svoj dio odgovornosti u politici“. Predstavio je i dio ljudi s kojima nastupa na izborima, pa je tako rekao: “U društvu sam Zlatka Hasanbegovića, Pere Kovačevića i Peternela. To su dragi ljudi.”