ŠKORO: ‘Svi su ostali začuđeni uspjehom HDZ-a. Imali smo dosta nepravilnosti i fizički nasrtaj na našeg promatrača’

Miroslava Škoro održao je prvu novinsku konferenciju nakon parlamentarnih izbora na kojima je njegov Domovinski pokret osvojio 16 mandata u Saboru. Iako su mnogi predviđali kako Andrej Plenković neće moći sastaviti Vladu bez Škore, ispostavilo se da on već ima potrebnu većinu koju mu osiguravaju manjinci, HNS i Čačić.

Škoro tvrdi da je zadovoljan brojem osvojenih mandata.

“Završili smo izborni ciklus. Još jedanput mogu reći da smo mi zadovoljni sa brojem osvojenih mandata. Biti star pedesetak dana, a osvojiti 16 saborskih mandata i biti treća politička snaga u Hrvatskoj nije mala stvar.

Koristim priliku čestitati relativnom pobjedniku. Zahvaljujem se svim našim volonterima i svima koji su sudjelovali u ovoj složenoj operaciji koja se događala u otežanim uvjetima”, rekao je Škoro.

Iznenađen uspjehom HDZ-a

“Mislim da nema osobe u Hrvatskoj koja nije ostala začuđena koliko je osvojio HDZ jer su ankete pokazale svoju nevjerodostojnost. Mi dugo tvrdimo da treba te brojeve koji izlaze u javnost regulirati. Imali smo dosta nepravilnosti i fizički nasrtaj na promatrača Domovinskog pokreta”, kazao je.

Požalio se na provokacije

“Nismo trgovačka stranka i drago mi je da nakon svih provokacija možemo pred vama stajati.

Kad sam ja došao u Gračanima glasati u osnovnu školu. Mi smo čekali 35-40 minuta jer niti ti ljudi unutra nisu znali što treba raditi. Naravno ja sam statirao u kukuruzu, a niste ni vi novinari znali. Samo ste htjeli obaviti svoj posao.

Zanimljivo je da su stranke desnice osvojile puno mandata u saboru i to pokazuje kako diše hrvatskoj biračko tijelo i to je prilika da se naprave reforme, Čini mi se i da su Most i Domovinski pokret naučila iz ovih izbora, da je bilo više sluha bilo bi i više mandata jer oni su u nekoliko jedinica došli do praga i kada bi se to pretočilo da bi to bilo puno više. Nećemo osporavati rezultate izbora”, rekao je.

Nezadovoljan izbornim zakonom

“Svi prepoznajemo što su ključne točke problema u Hrvatskoj. Problemi su legalističke, strukturalne prirode. Sve dok imamo ovakav izborni zakon ne možemo dobiti prave reprezente u Sabor. Nismo zadovoljni izgledom izbornih jedinica”, zaključio je Škoro, prenose Vijesti.hr.