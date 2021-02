ŠKORO SUGERIRA DA JE PLENKOVIĆ DIKTATOR: ‘To je tako kad oporbi želiš začepiti usta. Osvojio je vlast i on bi radio što hoće’

‘Kod nas je normalno raditi što hoćeš dok uživaš zaštitu predsjednika Vlade i njegovih trabanata, skupa sa strankom koja je klijentelistički umrežena do najsitnije razine’

Predsjednik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, komentirao je za N1 cijepljenje preko reda, rekavši da nitko za to neće odgovarati. “Postoje ljudi koji smatraju da bi to mogao biti jedan marketinški trik po kojemu Hrvati funkcioniraju tako da im se kaže ‘e nećeš’. Čim netko drugi može, onda oni baš hoće. To je jedna strategija koju je George Bush koristio kad je išao animirati Amerikance u ratu protiv Iraka. Je li to taktika koju su koristili, ja ne znam, ali ako jesu, onda su uistinu dobri marketinški stručnjaci i spin doktori”, rekao je Škoro.

I dok je ministar zdravstva Vili Beroš najavio istragu kojom bi se utvrdile okolnosti u cijepljenju preko reda, Škoro je uvjeren da se neće dogoditi ništa. “Nema političke volje za istražiti puno ozbiljnije stvari. Što se dogodilo kad su spektakularno uhitili Vidoševića, Bandića, Rimac… Što se dogodilo s bezbroj tih afera? Ništa”, istaknuo je Škoro i dodao da ni zbog cijepljenja preko reda nitko neće dati ostavku.

“Živimo u zemlji u kojoj se zbog puno ozbiljnijih stvari ne događaju ostavke, a svi skupa se ugledamo na svijet gdje netko daje ostavku zbog malo većeg računa u restoranu. Kod nas je normalno raditi što hoćeš dok uživaš zaštitu predsjednika Vlade i njegovih trabanata, skupa sa strankom koja je klijentelistički umrežena do najsitnije razine. Kome ćeš se žaliti? Ustavnom sudu kojeg su isto imenovali HDZ i SDP? Nemaš se kome žaliti”, tvrdi Škoro.

Država ne smije biti vlasnica Podravke

Govoreći o pokušaju ukidanja obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), Škoro je rekao kako smatra da se aktualni prijedlog o postupnom ukidanju članarina za HGK za dio poduzetnika neće ostvariti. “To je jedan od segmenata te duboke države u kojoj radi jedan veći broj ljudi gdje se može pospremiti kadrove kad ti više ne trebaju, a onda oni sasvim pristojno žive. Sasvim je svedeno je li na vlasti HDZ ili SDP, neće nitko od njih ukinuti HGK niti članarinu. Tresla se brda, rodio se miš”, kazao je Škoro.

Škoro je istaknuo da on nije klasični političar te da je između ostalog i poduzetnik. Smatra da država ne može i ne smije biti ta koja će se brinuti o tome tko će voditi Podravku i da država ne smije biti vlasnica Podravke.

“Plenković je osvojio vlast i on bi radio što hoće. Dobro, samo onda ovu državu treba nazvati drugačije. Onda to nije vladavina prava i demokracije nego diktatura. Ako oporbi želiš začepiti usta onda si ti diktator”, rekao je Škoro.

Kandidirat će se za gradonačelnika Zagreba?

Komentirajući nadolazeće lokalne izbore, rekao je da je “sve moguće” kada je u pitanju mogućnost da bude kandidat za gradonačelnika Zagreba.

“Ne može nitko očekivati da će na vlast u Zagrebu doći neka osoba koja će otpustiti 20.000 ljudi u Holdingu, to je nemoguće. Osoba i stil vladanja i rezultati iza njega su garant da se nešto može dogoditi. Svatko tko se bude pojavio i tko bude ponudio sebe kao rješenje, a pri tome može uliti povjerenje građanima da će pokrenuti proces za promjenu će biti dobro došao.

Mi želimo trajati i u sljedećim ćemo izborima pokazati kakav profil ljudi želimo vidjeti na mjestima koja su rukovodeća i izvršna. Ja mogu obnašati svaku funkciju jer sam ozbiljan, a hoću li biti taj koji će se kandidirati u Zagrebu, to će stranačka tijela odrediti”, rekao je.