ŠKORO ŠOKIRAO IZJAVOM: ‘Imam dokaze da se SOA bavi mojom obitelji i sa mnom’; A onda je Plenkovića proglasio faraonom

Miroslav Škoro: ‘Da, ja imam dokaze i indicije da se SOA bavi mojom obitelji i mnome’

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro danas je u Požegi komentirao izjavu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da postoji korupcija u tajnim službama, pri čemu je izjavio i da ima informacije da je pod nadzorom SOA-e, javlja N1.

“Skandalozno je to jer to je njena nadležnost. Da, ja imam dokaze i indicije da se SOA bavi mojom obitelji i mnome”, rekao je Škoro.

Na ponovljeno pitanje, nije želio iznijeti dokaze postupanja protiv njega i njegove obitelji, već je ponovio da će to iznijeti na odgovornim mjestima.

‘Postoje indicije da je u prošlosti bilo krađa u izbornoj noći’

Dotakao se i svoje izjave o krađi u izbornoj noći, o kojoj se oglasio i DIP.

“Ja nisam imputirao da će se dogoditi krađa, samo sam konstatirao”, odgovorio je i dodao: ‘Čak su iz DIP-a poručili da ove godine neće glasati mrtvi. Dakle, postoje indicije da se u prošlosti to događalo. Zaključio sam da moji promatrači još nisu dobili akreditacije. Oni ne mogu biti legitimni promatrači ako nemaju akreditacije. Ne vidim zašto se kaska.’

Nije znao reći koliko točno promatrača nisu dobili akreditacije, ali je rekao da može naknadno pružiti tu informaciju.

Bit će mi žao ako ikoga izbace iz stranke zato što je meni dao podršku’

Upitan o podršci koju mu je dao HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej, kao i o mogućim sankcijama takvog javnog istupa, kazao je:

“Unutarstranačka demokracija u Hrvatskoj ne postoji. Kod nas postoji jedan veliki vođa, faraon, koji odlučuje o unutarstranačkom životu, izbacuje, ubacuje, imenuje ministre, ustavne suce, čistačice. Bit će mi žao ako ikoga izbace iz bilo koje stranke zato štoje meni dao podršku. Smatram da ovo nisu parlamentarni izbori i svatko ima svoj stav. Zašto bi svi morali misliti kao Andrej Plenković, Davor Bernardić ili bilo tko drugi?”, upitao je Škoro.

Na pitanje tko je faraon, pojasnio je da je mislio na šefa vodeće stranke – Andreja Plenkovića.

Uživo na Facebooku

Najavio je da će sutra u 5 do 12 na svom Facebook profilu odgovarati na pitanja građana.

“Sutra ćemo napraviti ono što narod hoće. U dosadašnjoj kampanji naslušali smo se svega i svačega, vidjeli smo svašta, puno toga nalikovalo je na izrežiranu predstavu, dobro kontroliranu predstavu. Ja ne volim sudjelovati u takvim cirkusima.

Stoga, s obzirom da nije bilo moguće dobiti druge prostore, a i 21. stoljeće je, ja ću sutra u 5 do 12 na svom Facebook profilu biti uživo dva do tri sata. Svi će mi se moći javiti, postaviti pitanja, ja ću na ta pitanja odgovarati. Sve će biti uživo, ponavljam, bez ikakvih namještanja. To je jedini pravi način na koji u današnje vrijeme možemo komunicirati sa svojim biračima. Na sve ću odgovoriti, nema nikavih tajni. Vidjet ćemo tko će prvi odustati, Dok ne padnemo s nogu – vi pitanja, ja odgovor”, poručio je Škoro.

