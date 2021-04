ŠKORO SE POŽALIO: Mene se napada jer imam pjesmu s jednim klincem…; Nema toga što nisam bio – i četnički zet, ustaša i antisemit’

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro komentirao je ‘skandal’ sa predizbornim spotom, koaliciju HDZ-a i SDSS-a te nadolazeće lokalne izbore na kojima je kandidat za zagrebačkog gradonačelnika

Predsjednik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro u petak je predstavio predizborni spot koji je napravio u suradnji s mladim reperom Zizijem, no nedugo nakon objave spot je uklonjen budući da Zizi u svojim pjesmama, između ostalog, govori o ubijanju policajaca.

Škoro je jučer pojašnjavao kako njih dvojica ne zastupaju slične društvene vrijednosti, rekavši da je u svojoj karijeri surađivao s puno ljudi prilikom čega nikome nije brojao krvna zrnca.

“Svakomu pristupam u dobroj vjeri, pa sam tako i tom reperu. Snimili smo dobru pjesmu i meni je to najvažnije. Jedan kandidat u Splitu pjevao je nekad ustaške pjesme, ali kaže, malo sam tada popio i pojeo vuk magare. Mene se, međutim, napada jer imam pjesmu s jednim klincem, sinom hrvatskog ratnog vojnog invalida. Ma, proći će i to”, rekao je Škoro.

Koalicija HDZ-a i SDSS-a je ‘trgovačka’

U razgovoru za Novi list Škoro je komentirao i činjenicu da mu Milorad Pupovac zamjera što je koaliciju između HDZ-a i SDSS-a nazvao trgovačkom. Pupovac je rekao da Škoro takav antisemitski diskurs, aludirajući na stereotip o Židovima kao trgovcima, prenosi na Srbe. “Riječ je uistinu o lingvističkoj bravuri sveučilišnog profesora. To nema veze s pameću. Što ako nekomu kažem da je politička mafija? Na koji narod u tom slučaju mislim?”, rekao je Škoro te dodao da su izjave Pupovca sramota.

“Ako nečija ruka u zraku ovisi o tome koliko će dotičnom pripasti državnog novca i drugih beneficija, ja na takvu politiku nikako ne mogu pristati. Međutim, to nema nikakve veze sa Židovima i antisemitizmom”, dodao je Škoro.

‘Nema toga što ja nisam bio – i četnički zet, ustaša i antisemit’

Naravno, Plenković nije prvi predsjednik HDZ-a koji surađuje s Pupovcem i SDSS-om. No, Škoro ističe da se u “njihovoj koaliciji stalno nečim trguje, raznim pozicijama u vlasti, projektima i novcem”. “Uvjeren sam da to nije dobar smjer za Hrvatsku i na to ću nastaviti upozoravati. Dokle ćemo se baviti tim glupostima, pokušava me se staviti nekamo kamo ja nikad nisam bio niti sam išta u životu i karijeri učinio da bi me se tu svrstavalo”, rekao je.

Škoro je, na konstataciju novinara Novog lista da je ne tako davno bio srpski zet, rekao da nije bio srpski, već “četnički zet, a paralelno sam i ustaša i antisemit”. “Nema valjda toga što ja nisam bio. Govorilo se i da sam nekad bio socijalistički omladinac.

Pupovac me optužio za antisrpski govor u Saboru, a ja sam samo istaknuo problem državne tajnice koja je neovlašteno potpisala brojna rješenja. Nije stvar u tome što je ona Srpkinja, nego je problem što je političkom trgovinom, a ne temeljem stručnih kvalifikacija, došla na tu dužnost. Ne zanima me tko je Hrvat, Srbin ili Grk dok kvalitetno radi. Kad pogriješi, tu smo da na to ukažemo”, naglasio je.

ŠKORO PREDAO KANDIDACIJSKE LISTE: ‘DP ima veliku šansu, mi nismo kompromitirani ljudi; Komentirao i Beroševu aferu

‘Realno su velike šanse da HDZ izgubi Vukovarsko-srijemsku županiju’

Škoro je komentirao i mogućnost da HDZ izgubi Vukovarsko-srijemsku županiju, smatrajući da su šanse za to velike. “Izborni slogan HDZ-a je – Sad je bitno. Zar dosad nije bilo bitno? Što im je to baš sada bitno, zadržati vlast, pa makar Hrvatska i dalje imala percepciju najkorumpiranije države članice Europske unije? Ne razumijem. Godinu dana nakon potresa u Zagrebu skoro niti jedna kuća još nije obnovljena, a oni kažu da je tek sada bitno. Zašto im ranije nije bilo bitno obnoviti potresom oštećene kuće i zgrade? Volio bih da mi ljudi iz HDZ-a to objasne”, poručio je.

ŠKORO UZVRAĆA HDZ-U: ‘Ne sjećam se kad su bili na vlasti u Zagrebu, osim što su statirali u kukuruzu zadnje četiri godine’

Osvrnuo se i na nadolazeće lokalne izbore i utrku za mjesto zagrebačkog gradonačelnika, a ankete daju prednost Tomislavu Tomaševiću. “Ne bih govorio o preokretu. Gospodin Tomašević je izrazito lijevi aktivist, a i Bandić je bio predstavnik ljevice. Tajnica mu je u SDP-u bila Jelena Pavičić Vukičević, koja se sada kandidira za gradonačelnicu. Tomašević bi bio samo malo ljeviji nego Bandić. Što znači Tomaševićeva parola – Grad je naš? Ja kažem da je grad za sve nas, a oni da je njihov”, rekao je.

ŠKORO NE VJERUJE ANKETAMA: ‘Koliko volim Zagreb i koliko Zagreb voli mene, najbolje se vidjelo na mojim koncertima’

‘Odlučivat će ljudi’

Škoro je dodao da će ljudi odlučiti tko će se natjecati u drugom izbornom krugu. “Nekad sam u Saboru bio jedan mali zastupnik, u međuvremenu sam na predsjedničkim izborima dobio 465 tisuća glasova, a na parlamentarnim izborima moja stranka 16 mandata. Aktivist nisam, nego politiku shvaćam kao polugu kojom se društvo može mijenjati nabolje”, poručio je.

Istaknuo je da je Domovinski pokret u godinu dana “napravio čudo”. “Stvorili smo stranku koja sada ima već preko 12 tisuća članova u više od 250 ogranaka. Izlazimo na izbore u svim nama važnijim gradovima, općinama i županijama. Važnijim nama jer ćemo se uspoređivati s rezultatima koje smo u tim sredinama zabilježili na parlamentarnim izborima. Gdje god smo to mogli, u demokratskom procesu smo iznjedrili kvalitetne kandidate. Tamo gdje nemamo svog kandidata, podržali smo neke druge, kao u Vukovaru Ivana Penavu i u Vukovarsko-srijemskoj županiji Josipa Dabru“, rekao je Škoro za Novi list.