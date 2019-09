ŠKORO SE POBUNIO JER SU MU OTKAZALI KONCERT U D. MIHOLJCU, STIGAO ODGOVOR GRADONAČELNIKA: ‘Nek se zna tko pjeva, a tko zlo ne misli!’

Gradonačelnik Donjeg Miholjca ne samo da Miroslavu Škori ne ograničava ustavno pravo na rad, nego ga čuva od neugodnosti da sutra zajedno završimo pred sudom (ili barem Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa) zbog pogodovanja u prikrivenoj kampanji potpuno jednako nedopuštenoj kao i u slučaju prikrivenih reklama

Iz stožera predsjedničkog kandidata Miroslava Škore prije nekoliko je dana izjavljeno kako je pjevaču otkazan koncert u Donjem Miholjcu koji se trebao održati 29. rujna, za što su okrivili HDZ, tvrdeći kako je koncert otkazan zbog Škorine kandidature.

Gradonačelnik Goran Aladić, inače nezavisni, dugačkim se pismom obratio Škori i javnosti te pokušao objasniti zbog čega je otkazan koncert. Demantira kako iza svega stoji HDZ.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.

“U javnosti su se pojavile informacije (koje je medijima dao stožer g. Miroslava Škore) o mojem otkazivanju njegova dogovorena glazbenog nastupa u Donjem Miholjcu 29. rujna ove godine. Insinuira se da sam to kao gradonačelnik učinio pod pritiskom HDZ-a, a iz političkog stožera g. Škore čak tvrde da sam osobno zvao Miroslava Škoru i dao mu do znanja da otkazujem ugovor o koncertu. Čak se provlači i teza da se eto još jednom Miroslavu Škori oduzima ustavno pravo na rad. Osim što je potpuna neistina da sam se ikad u životu osobno čuo s g. Miroslavom Škorom, osjećam određenu dužnost da s javnošću podijelim neke dvojbe zbog kojih sam tražio od svojih gradskih službi da pokrenu postupak otkazivanja koncerta. I ne činim to s nakanom da naštetim g. Škori ni u političkoj kampanji koju već vodi, ni u pravu na rad koje ovdje uopće nije ugroženo, nego samo ukazujem na činjenicu da se njime u ovoj situaciji samo manipulira. G. Miroslavu Škori želim i daljnje velike uspjehe u poslovnoj karijeri, a bude li i službeni predsjednički kandidat (u što ne sumnjam), želim mu fer i korektne uvjete kampanje kao i svim kandidatima. Uključujući i predizborni skup u Donjem Miholjcu.

‘On nam više ne može isporučiti proizvod koji smo naručili’

Inače, politički stožer g. Miroslava Škore već je u svojim vlastitim javnim komentarima nužnost otkazivanja koncerta potkrijepio svim ključnim razlozima zbog kojih je taj koncert i morao biti otkazan. Prvo, sami su konstatirali da je nastup dogovaran prije odluke g. Miroslava Škore da javnosti obznani svoju namjeru kandidiranja na predsjedničkim izborima i prije pokretanja vlastite pretkampanje za tu svrhu. Da, to je točno. Već iz te činjenice proizlazi pitanje zašto g. Miroslav Škoro nije do danas nazvao Grad Donji Miholjac i sam otkazao koncert zbog nemogućnosti da nam isporuči onu ugovornu nakanu koju smo u obostranoj dobroj volji ugovarali? Zato je potpuno sporedno pitanje zašto je gradonačelnik tek sada otkazao ugovoreni nastup, nego zašto g. Miroslav Škoro očito uopće nije imao namjeru otkazati koncert. On je, a ne Grad Donji Miholjac, promijenio okolnosti ugovorenog koncerta. Poslovno gledano, mi smo naručili proizvod koji nam on više ne može isporučiti, nego nam je za taj isti novac, bez upozorenja da se više ne radi o istom ugovaranom koncertu, namjeravao isporučiti neki drugi proizvod koji mi nismo naručili.

‘Glazba je jedan, a politika drugi proizvod’

G. Miroslav Škoro doktorirao je na zaštiti autorskih prava pa se čudimo da ne razlikuje glazbu kao jedan, a politiku kao drugi proizvod. Mi smo naručili glazbu bez konotacija natjecateljske politike, a on to sada ne može isporučiti ni da hoće, nego samo glazbu s politikom. I to ne zato što smo mi ispolitizirali otkazani koncert, nego zato što je on glazbenika Miroslava Škoru učinio na takvom javnom nastupu neodvojivim od političara Miroslava Škore. I nebitno je je li riječ o formalnoj kampanji ili nekakvoj političkoj predigri, jer on je pokretanjem svoje službene stranice na društvenim mrežama jasno naznačio da je sada u političkom nadmetanju. Štoviše, na tim stranicama postoje i sadržaji u kojima je vidljivo da se na posljednjim koncertima Miroslava Škore kao glazbenika skandira “Škoro predsjednik”. G. Miroslav Škoro ima pravo postati predsjednik, ima pravo na predizborni skup u vlastitoj organizaciji u Donjem Miholjcu i ima pravo šetati Donjim Miholjcem svaki dan, uz povike prolaznika “Škoro predsjednik”. Ali Miroslav Škoro nema pravo Gradu Donjem Miholjcu isporučiti neugovoreni proizvod i naplatiti ga kao ugovoreni.

Zato, makar i djelovalo kao dociranje, krenimo redom. Najprije se stavimo u okolnosti ugovaranja koncerta za Dan Grada prije objave kandidiranja g. Škore na predsjedničkim izborima: Miroslav Škoro je nedvojbeno općeprihvaćeni hrvatski i posebno slavonski glazbenik koji može u gradu poput Donjeg Miholjca svojom glazbom uveličati jedan važan gradski događaj. To je početni preduvjet zbog kojeg se ugovara njegov nastup za dan 29. rujna 2019. Tijekom ugovaranja koncerta i g. Miroslav Škoro zna da nastupa za “Dan Grada”.

Političke konotacije

Dakle, dana 29. rujna Donji Miholjac slavi svojeg zaštitnika i Dan Grada. To je događaj koji povezuje sve Donjomiholjčane u zajedništvo bez razlika. Tu se brišu razlike koje mi svi imamo i nosimo u svim drugim situacijama i prigodama. Za taj dan, s takvim namjerama, angažirali smo kao glazbenika Miroslava Škoru. Bili smo sigurni da je on osoba koja u našem gradu neće izazvati nikakve podjele, nikakve otpore, nikakve animozitete među naših građanima i gostima. I da će na koncert doći svi naši građani (koji to žele), bez sekundarnih (sada političkih) preferencija kao motivacije za dolazak ili sada, nažalost, i za nedolazak. Za koncert se ne prodaju karte, ulaz je za sve građane slobodan, a plaća ga Grad koji time koncert daruje svojim građanima. No, koncert ne plaća gradonačelnik, nego Grad iz svojeg proračuna. Koncert, dakle, ipak na drugi, neizravan način plaćaju građani. Mogu li ja kao gradonačelnik svih građana sada ignorirati činjenicu da je koncert za dio građana postao i dvostruko željen (glazbeno i politički), a za drugi dio građana a priori neželjen (zbog političkih konotacija koje je u njega unio izvođač kao ugovorna strana, a ne Grad)?

‘Doveo je grad u neugodnu situaciju’

Vjerujem da je svima jasno da su se okolnosti koje su bile preduvjet koncerta Miroslava Škore u Donjem Miholjcu za Dan Grada bitno promijenile njegovom voljom, a ne postupkom Grada. Odmah u trenutku promjena tih okolnosti, na koje g. Miroslav Škoro ima pravo i koje mu ja kao gradonačelnik ne zamjeram, on je trebao obavijestiti Grad o novonastalim okolnostima kako Grad ne bi došao u posljednjem trenutku u neugodnu situaciju. Tako postupa poslovni partner koji nema namjeru drugu ugovornu stranu ostaviti u neizvjesnosti razlike između ugovorenog i isporučenog.

U ovom trenutku Miroslav Škoro nigdje u Hrvatskoj, pa tako ni u Donjem Miholjcu, ne izaziva opće suglasje, nego dijeli građane na barem dvije skupine, onu “za” i onu “protiv”, i to u temi koja nema nikakve veze s glazbenim ukusima, nego upravo u onom što je najneprimjerenije događaju za koji smo ugovarali koncert Miroslava Škore – u politici. Naime, legitimnom građanskom odlukom da učini samoinicijativni politički istup u smjeru namjere kandidiranja na predsjedničkim izborima, Miroslav Škoro je samoga sebe onemogućio da nastupi politički neutralno i općeprihvaćeno kao glazbenik na proslavi Dana Grada. Njegov nastup, čak i da ga on ničim takvim ne namjerava obilježiti, već za samu publiku, u ovom slučaju građane Donjeg Miholjca i njihove goste, uvodi u podjele. Neki će baš zato doći na njegov koncert, a neki upravo zato neće htjeti čak ni fizički doći na taj dio programa Dana Grada.

Miroslav Škoro (a ne Grad Donji Miholjac) više ne može ispuniti onaj ugovorni meritum koji je bio podloga ugovaranja njegova nastupa za Dan Grada u Donjem Miholjcu. Zato ni podmetanje o nekom oduzimanju ustavnog prava na rad ovdje nema nikakvog smisla. Miroslav Škoro u Donjem Miholjcu i danas može prodavati svoje nosače zvukova, mogu se u našim ugostiteljskim objektima slušati njegove pjesme (od kojih na ime autorskih prava on dobiva svoj udio), a može čak i organizirati koncert (pa čak i na Dan Grada u nekom zakupljenom ili privatnom objektu), ali inicijalno o svojem trošku, makar nakon prodaje karata završio i u dvostrukom plusu.

Politički argumenti i podmetanja

Gradonačelnik Donjeg Miholjca ne samo da Miroslavu Škori ne ograničava ustavno pravo na rad, nego ga čuva od neugodnosti da sutra zajedno završimo pred sudom (ili barem Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa) zbog pogodovanja u prikrivenoj kampanji potpuno jednako nedopuštenoj kao i u slučaju prikrivenih reklama. A da je tome tako, opet je u reakcijama svojeg tima (svojih timova!) to dokazala ugovorna strana Miroslava Škore. Naime, mi smo otkazivanje koncerta dostavili glazbenom timu Miroslava Škore (jedinom timu s kojim smo i ugovarali nastup i komunicirali), a ni sat vremena nakon slanja obavijesti o otkazivanju koncerta u javnost izlazi politički tim Miroslava Škore (izvjesni g. Mijić s kojim mi nismo ništa ugovarali ni komunicirali!) i komentira naše otkazivanje koncerta političkim argumentima i podmetanjima. Da smo mi otkazivanjem učinili stvarni prekršaj ugovora, u poslovnom svijetu slijedila bi najava tužbe druge strane – u ovom slučaju glazbenog tima Miroslava Škore. No taj tim se nama uopće više ne obraća, nego našu prepisku prosljeđuje političkom timu Miroslava Škore koji od toga čini političku javnu poruku. Nama više ne treba nikakva pretpostavka da je koncert nemoguće izbjeći kao političku poruku (prikrivena reklama) jer nam sami timovi Miroslava Škore potvrđuju potpunu pomiješanost uloga.

‘HDZ ima nula posto utjecaja’

Umjesto da sami vide što sve brkaju i potkrepljuju moju bojazan da više nije moguć glazbeni naručeni koncert odvojiti od nenaručenog političkog nastupa, politički suradnici g. Miroslava Škore mene nazivaju HDZ-ovim poslušnikom. Pa evo onda mojeg odgovora koji smije čuti i HDZ. Ja sam u Donjem Miholjcu, zajedno sa svojom nezavisnom listom, na prošlim izborima pobijedio i HDZ i SDP i sve druge političke stranke kao nezavisni kandidat. Namjera mi je i želja, odlučim li se kandidirati za drugi mandat, ponovno pobijediti i jedne i druge i treće i sve ostale! Trebam li možda drugačije razmišljati ili željeti u političkom natjecanju? I vjerujte da neću pustiti suzu niti za jednom političkom strankom, kao što svi oni ne bi plakali ni za mnom. I ta moja politička namjera je legitimna, iako ne znam hoću li je uspjeti realizirati. I sve ostale stranke u Donjem Miholjcu, pa tako i HDZ, vjerojatno razmišljaju kako pobijediti mene. To je njihovo pravo koje ću im ja nastojati onemogućiti svojim političkim programom. Eto, točno toliki je na ovu moju odluku utjecaj HDZ-a – nulti postotak utjecaja!

‘Nek se zna tko pije, a tko plaća’

Na moju odluku (usuglašenu s mojim suradnicima) utjecali ste samo Vi, g. Škoro, promjenom okolnosti koje nisu ugovarane. Žao mi je što kao poduzetnik i znalac područja autorskih prava niste sami svima nama gradonačelnicima koji smo prije Vašeg jednostranog čina odluke o kandidiranju na predsjedničkim izborima ugovarali Vaše glazbene nastupe poslali dopis s molbom za sporazumni raskid ugovora kojeg više ne možete ispuniti u duhu ugovaranih okolnosti. Molim Vas da, nakon ovog mojeg neugodnog iskustva, sve kolege gradonačelnike i načelnike (potpuno nebitno iz koje su političke opcije ili stranke) oslobodite neugodne dvojbe što da učine.

I slažem se, napravimo napokon reda u ovoj državi. Nek’ se zna tko pije, a tko plaća. Tko pjeva, a tko zlo ne misli!

Ja Vama osobno želim sve daljnje poslovne uspjehe koje možete postići (jer time punite i državnu blagajnu), a politički Vam želim korektnost prema svima nama koji smo također u tom časnom, ali javno osramoćenom poslu (osramoćenom zbog dvoličnosti onih takvih među nama)”, stoji u pismu gradonačelnika.