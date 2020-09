ŠKORO SE OBRUŠIO NA NOVI ZAKON KOJI VLADA PLANIRA DONIJETI: ‘Uvjeren sam da bi Starčević i Radić pognuli glavu, a s njima i mi’

Uoči rasprave o predloženom zakonu, Miro Bulj (Most) upozorio je na zabrinjavajuće demografske trendove u Hrvatskoj. „Hrvatska demografski umire“, rekao je navodeći pritom kako je broj izdanih dozvola za strance narastao sa devet tisuća u 2017. na čak 108 tisuća u ovoj godini

Dio saborske oporbe žestoko je u srijedu kritizirao Vladin prijedlog zakona o strancima po kojemu se više neće utvrđivati godišnja kvota za zapošljavanje stranaca, a Miroslav Škoro (DP) kaže da će, donese li Sabor takav zakon, svi hrvatski velikani koji u njemu imaju biste „pognuti glavu“ .

“Izglasujemo li ovakav zakon, koji predviđa ukidanje kvota za strance, uvjeren sam da će svi velikani čije su biste u Saboru – od Starčevića, Radića pa nadalje, pognuti glavu, a s njima i mi“, rekao je Škoro koji drži da taj zakon, bez kvalitetne pripreme i na izvanrednoj sjednici, ne bi trebalo donositi.

Na izvanrednoj sjednici, u korona-krizi, s katastrofalnom demografskom slikom, donosimo krucijalan zakon koji će trasirati demografsku budućnost Hrvatske, kaže Škoro te napominje da predloženi zakon nije dobio potporu matičnog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Na isto upućuje i Željko Sačić (Suverenisti), navodi da su takve situacije u Saboru rijetke i da se zbog toga treba konzultirati, povući zakon jer je manjkav ili ga staviti na staviti na raspravu, pa Vladi ukazati na propuste.

Plenarna sjednica odlučuje o prihvaćanju zakona

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tumači kako to što zakon nije dobio potporu na matičnom odboru ne znači da ne može ići na raspravu. „Po toj logici ni jedan oporbeni zakon ne bi došao na plenarnu sjednicu. To nema apsolutno nikakve veze, to je samo određena vrsta preporuke koju daje Odbor, a plenarna sjednica je ta koja u konačnici odlučuje hoće li prihvati zakon ili ne, rekao je.

Dok se premijer hvali gospodarskim rastom u prošloj godini, u isto vrijeme, čak šest posto BDP-a, čine doznake naših iseljenih mladih ljudi. To govori da imamo katastrofalne politike po pitanju ustrojstava države, poljoprivrede gospodarstva, na ovaj način nam prijeti apsolutni demografski slom, da u Hrvatskoj više ne bude Hrvata, izjavio je Mostov zastupnik.

Marijana Puljak (Ženski klub) navodi da je Hrvatsku do danas napustilo gotovo 10 posto radno sposobnog stanovništva, da se lani, po podacima DZS, iselilo 40 tisuća ljudi, a doselilo rekordnih 37 tisuća, no samo devet tisuća hrvatskih državljana.

Što piše u prijedlogu zakona?

Nema ništa od povratka naših iseljenika, kaže Puljak i napominje kako svjedočimo nedostatku kvalitetne radne snage. Ne možemo dodatno poslodavcima komplicirati procedure, ako ćemo komplicirati za dozvole, patiti će nam gospodarstvo, kazala je.

Predloženi zakon o strancima, koji je u prvom čitanju, predviđa da se više neće utvrđivati godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca, te da će se poslodavci moći za pronalaženje radne snage obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će im izdati mišljenje za zapošljavanje stranaca.