ŠKORO SE PRVO ISPRIČAO GRAĐANIMA PA ODMAH NAPAO PREDSJEDNICU: ‘Ovo je u režiji Kolinde i ona se mora ispričati’

Predsjedničku debatu uživo, tekstualni prijenos iz minute u minutu pratite na Net.hr-u

U tijeku je sučeljavanje predsjedničkih kandidata na HRT-u, a u svojoj prvoj izjavi Škoro je izjavio kako mu je žao što nije bilo sučeljavanja na drugim televizijama te se ispričao biračima. “Ovo je u režiji Kolinde i ona se mora ispričati”, kazao je.

Škoro je kazao kako je on jedini privatni poduzetnik te kako se on kao poduzetnik susreće s stvarnim problemima korupcije.

Što se tiče granice, Škoro je rekao kako je granica svake zemlje pa tako i RH te kako granica nije švicarski sir. “Trebamo čuvati granicu i sigurnost”, rekao je Škoro.

Kako bi se borio protiv korupcije?

“Kad je u pitanju korupcija, to je prepreka poslovanju u RH. Ja sam jedini poduzetnik ovdje koji se bavi poslom i susreće s pravim problemima.”

Bi li slao vojsku na granice?

“Granica svake zemlje je svetinja. Postoji zakon o boravku i kretanju stranaca. Apsolutno granicu treba čuvati. Migranat ima tri vrste – izbjeglice, ljudi koji traže politički azil i ljudi koji žele doći od točke A do točke B. Ako ima potrebe, treba izaći i vojska na granicu.”

Trebaju li nam vojni avioni?

“Vojska je ponos građana i države i mora biti dobro opremljena. Zemlje u okruženju povećavaju izdavanja. Država treba više uložiti u vojnu proizdvodnju.”

Treba li blokirati Srbiju na putu u EU?

“Razaranje Vukovara, Škabrnje… Znamo tko je to počinio. Moramo riješiti pitanje nestalih, granice i odštete ljudima koji su bili u logorima. Srbija treba ući u EU kad ispuni najviše demokratkse strandarde. Neću dići ruku za ulazak Srbije u EU dok se to ne dogodi. U vrijeme mandata Kolinde Vučić je došao u Zg. To je njezina politika”, rekao je Škoro.

Škoro je komentirao izjavu o pomilovanju ratnog zločinca Tomislava Merčepa. Opravdavao se: “Čisto iz humanih razloga”; rekao je nakon žestoke kritike Peović.

Neugodno mi je što sam tu na ovakvoj razini diskusije. Ja znam da Kolinda nije članica HDZ-a, ali bila je naproslavi godišnjice. Merčepa bih pomilovao, čisto zbog teškog stanja u kojem se nalazi, ako netko ima problem s tim…”

Je li vjeronauku mjesto u školama?

Škoro je rekao kako u Hrvatskoj živi 90 posto vjernika te kako ne vidi to kao problem da vjeronauk bude u školama. U replici je odgovorio Milanoviću kako imovina nije “predana” nakon Drugog svjetskog rata, nego je “oteta” Crkvi.

Stav o pobačaju?

Škoro je rekao kako je protiv pobačaja i za zaštitu života od začeća do smrti.

Biste li sudjelovali na Gay prideu ili Hodu za život?

Škoro je kazao kako bi sudjelovao u Hodu za život, dok je Grabar Kitarović poručila kako sudjeluje jedini u Vukovarskoj koloni sjećanja.

Što za vas znači Franjo Tuđman, a što Tito?

Škoro: “Franjo Tuđman je čovjek koji će ostati zapisan velikim slovima u povijesti hrvatskog naroda”, rekao je. Isteklo mu je vrijeme, a Škoro je kazao: “Nisam ništa rekao o Titu, ali neću na njega trošiti repliku”.

Stav o pozdravu Za dom spremni

Škoro je rekao kako je to pozdrav fašističke NDH, ali i postrojbe HOS iz Domovinskog rata.