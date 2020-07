ŠKORO SE NA FACEBOOKU OBRUŠIO NA MILANOVIĆA: ‘On je svakako predsjednik s karakterom. Pokazuje gorčinu, bahatost i prijezir’

Čelnik domovinskog pokreta Miroslav Škoro na svome je Facebook profilu oštro reagirao na vijesti kako predsjednik Republike Zoran Milanović neće sudjelovati na konstituirajućoj sjednici 10. saziva Hrvatskog sabora

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro poručio je u ponedjeljak kako predsjednik Republike Zoran Milanović odbijanjem dolaska na prvu sjednicu Hrvatskoga sabora, koju je sam i sazvao, pokazuje gorčinu, bahatost i prijezir.

“Predsjednik Milanović svakako je predsjednik s karakterom, samo što taj karakter nitko ne može protumačiti kao pozitivnu pojavu. Odbijanjem dolaska na prvu sjednicu Hrvatskoga sabora, koju je sam i sazvao, pokazuje gorčinu, bahatost i prijezir prema instituciji koju čine predstavnici naroda”, napisao je Škoro na svom Facebook profilu.

‘Izraz želje da bude poseban’

Smatra i kako time “predsjednik RH ne poštuje institucije hrvatske države koje svima trebaju na ponos, obezvrjeđuje ih radi vlastitog ega te ih namjerno srozava samo zato što to može”. Istovremeno, dodao je Škoro, “puna su mu usta parlamentarne demokracije i želje da se predsjednik bira u Saboru – istom tom Hrvatskom saboru do kojeg ne drži”. Napomenuo je i kako nikada prije nije viđeno da predsjednik ili predsjednica odbiju doći, i to bez ikakvog valjanog razloga.

“Možemo stoga pretpostaviti da je ova odluka još jedan Milanovićev izraz želje da po svaku cijenu bude poseban, ali građani RH od toga nemaju baš nikakve koristi, naprotiv. Predsjednik kojeg ne interesiraju izbori, zatim ga ne zanima ni Sabor, da ne nabrajam dalje njegove brojne hirove, sigurno nije ono što naša Hrvatska zaslužuje”, navodi Škoro na svom Facebook profilu.

Iskoristio svoje ustavne ovlasti

Iz Ureda predsjednika najavili su u nedjelju da predsjednik Zoran Milanović neće u srijedu doći na konstituirajuću sjednicu 10. saziva Hrvatskoga sabora. “Predsjednik Republike je donio Odluku o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskog sabora za 22. srpnja i time je u potpunosti iskoristio svoju Ustavom jasno propisanu ovlast”, priopćili su iz Ureda predsjednika.