ŠKORO SE ISPRIČAO RTL-U I GLEDATELJIMA: ‘Oprostite što će sučeljavanje biti na HRT-u, a ne ovdje. Od nas prave budale gdje god stignu’

‘Stvari koje bih ja htio napraviti su ostvarive, ako to ne bude moguće, odstupit ću. Meni nije najvažnija stvar biti predsjednik’, rekao je Škoro

Gostujući u večerašnjem RTL-ovu Direktu, Miroslav Škoro komentirao je sutrašnje sučeljavanje. Ispričao se RTL televiziji i gledateljima što neće sudjelovati u debati prije samih izbora.

“Htio bi se ispričati gledateljima RTL-a što se ova kampanja vodi na specifičan način i da mi nećemo biti u direktnom sučeljavanju na RTL-u. Bit će to na državnoj televiziji. Meni se to ne sviđa. To je bilo na inzistiranje aktualne predsjednice i vjerujem da će ona dobiti tamo ta svoja pitanja pa će odgovarati prije nego što pitanja završi. Mislim da je tamo u povlaštenom tretmanu i to nije u redu prema ostalim gledateljima. To je ono o čemu trebamo razgovarati, da od nas prave budale gdje god stignu”, rekao je Škoro.

Iako ga mnogi nazivaju populistom, on se s takvom kategorizacijom ne slaže.

“Populist je nešto drugo. Sve što želim je ostvarivo, realan sam čovjek, dolazim iz realnog sektora, vidim što se događa. Da bi politika trebala proizlaziti iz govora naroda govori Ustav, a kada govorite o korumpiranima elitama, ne volim reći elita, jer to je inače termin za nešto pozitivno. Ovdje se radi o tipičnim oligarsima”, kaže.

“Oni koji su me osporavali radili su to jer me nisu razumjeli ili jer ih nisam pitao. Ono što nudim je tipični ‘deal’, dogovor. Stvari koje bih ja htio napraviti su ostvarive, ako to ne bude moguće, odstupit ću. Meni nije najvažnija stvar biti predsjednik. Dugo sam u javnom prostoru, vidim da neke stvari ne valjaju, želim ih popraviti, želim vratiti Hrvatsku narodu, mislim da narod na to ima pravo. Zakoni ne valjaju i ljudi koji nas vode ne znaju svoj posao”, dodaje Škoro.

Škoro je godinama bio član HDZ-a. Bio je njihov konzul u Pečuhu, zastupnik u Saboru, kandidat za gradonačelnika Osijeka. U međuvremenu se “predomislio”.

“Bio sam čovjek koji je smatrao da je to put nekakve demokršćanske opcije i kada se želite artikulirati naš politički zakon je takav kakav jest, nije naročito sretan i dobar – ili ideš u stranku ili kao neovisan. Ja sam ušao u tu priču da budem stranački opredijeljen, no kad sam vidio kako to funkcionira, dao sam ostavku u Saboru i istupio iz stranke”, objasnio je.

No još prije dvije godine govorio je pozitivno o Andreju Plenkoviću. Sada misli drugačije: “Smatram da je imao preduvjete, svako novo lice ima šanse, no sada možemo pouzdano tvrditi da nije ispunio očekivanja. Ne samo moja, nego i naroda. Odmak vremena je bitna stvar. Ja svakome dajem šansu, nisam isključiv”.

I dalje vjeruje da ima podršku Crkve. “Smatram da trenutačno, a to govore i istraživanja i moj dojam s terena, imam vrlo, vrlo veliku podršku. Sva silna količina pokušaja da me se diskreditira guranjem u krajnju desnicu, da nemam potporu Crkve je jedan igrokaz”.

Brzopotezna pitanja i odgovori

Nakon uvoda uslijedila su kratka i jasna pitanja urednice Mojmire Pastorčić.

Jeste li za zabranu pobačaja?

“Uvijek sam bio za život, ali taj čin se mora regulirati na relaciji Ustavnog suda i Sabora. I dalje sam protiv pobačaja, ja sam za život. Ako me zovu, ići ću na Hod za život.”

Jeste li za legalizaciju marihuane?

“U medicinske svrhe. To treba pitati liječnike, oni najbolje znaju.”

Kako razriješiti situaciju s migrantima?

“Imamo ih tri vrste. Prvo su izbjeglice, znamo što su izbjeglice, Hrvati su imali takvu situaciju. Izbjeglice treba primiti i prema njima se odnositi kako su se drugi prema našima. Lako je utvrditi tko su izbjeglice. Drugo su politički azilanti, i to znamo što je, puno Hrvata je bilo u azilu za vrijeme komunističkog režima. I treće, imate i migrante, to su ljudi koji iz ekonomskih razloga prelaze iz jedne zemlje u drugu i prelaze granice. Ne možete granice prelaziti samo tako.”

Treba li poslati vojsku na granicu?

“Smatram da treba rasporediti sve službe koje mogu zaštititi veliku hrvatsku granicu. Policija jako dobro radi svoj posao, ali ne stigne, vapi za pomoć.”

Koncert Lepe Brene u zagrebačkoj Areni?

“Nisam tu suditi. Ako narod želi, neka sluša.”

Kao predsjednik biste bili zaduženi za vanjsku politiku, kako gledate na Donalda Trumpa?

“Trump je čovjek koji je legitimno izabran, dobro vodi tu zemlju, kažu ljudi da se neki rezultati događaju tamo. Što se tiče vanjske politike RH, najveći problem je što imamo lošu diplomatsku konzularnu mrežu, tu treba stvarno napraviti reviziju.”

Je li Brexit pogreška?

“To treba pitati Britance za 20 godina. Smatram da se svaki narod ima pravo odrediti o budućnosti. Britanci su to napravili kako su napravili.”

Što je bilo s Thompsonom, bili ste kumovi?

“Još uvijek smo kumovi i prijatelji. Uvijek ćemo biti. Ne viđamo se više toliko često, o puno toga ne mislimo isto, ali nikada se nismo svađali. Oni koji nas svađaju i svrstavaju u različite tabore, neće im proći.”

Hoćete li u drugi krug?

“Najiskrenije na svijetu, u drugom krugu pobjeđujem sve. Mislim da bi se trebalo riješiti sve u prvom krugu, smanjimo troškove i mirno dočekajmo Božić”, poručio je.