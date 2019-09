ŠKORO SAMOINICIJATIVNO OBJAVIO ZDRAVSTVENI KARTON: Novinari su onda provjerili kartone drugih kandidata

Katarina Peović kaže kako je zdrava, a kada su u pitanju drugi kandidati, neke ju stvari više more od zdravstvenog kartona

Miroslav Škoro, godinu dana nakon što su mu ugrađene četiri srčane premosnice, objavio je da su kardiološka obrada i testovi pokazali da ima uredan nalaz i pri maksimalnom fizičkom opterećenju.

”Mislim da je Škorina kampanja odlučila da je to za njih važna tema jer su se već u medijima pojavile spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju. Ja sam prije neki dan gledala njegov intervju i moram reći da fizički dosta loše izgleda, ima dosta tamne podočnjake. To je možda zbog previše pjevanja u sitne sate, ali to je dignulo temu zdravstvenog stanja”, kazala je komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić za Vijesti.hr.

No nije Škoro jedini koji se može pohvaliti zdravstvenim stanjem.

Ante Simonić vesla, skija i vozi bicikl i nema zdravstvenih poteškoća kao ni nositelj crnog pojasa u karateu – Vlaho Orepić.

“U životnoj sam formi, nikad spremniji! Zdravstvena sposobnost svakog kandidata trebala bi biti dostupna barem u mjeri u kojoj je važna biračkom tijelu”, kazao je ovaj Orepić.

Bitnije od kartona?

Tomislav Panenić, Dejan Kovač i Dalija Orešković, također su potvrdili kako nemaju nikakvih zdravstvenih poteškoća.

Katarina Peović kaže kako je zdrava, a kada su u pitanju drugi kandidati, neke ju stvari više more od zdravstvenog kartona.

“Iskreno, koga briga kakvog je zdravstvenog stanja Škoro ili bilo koji drugi kandidat? Svakako je bitnija imovinska kartica, a tu bi se Škoru moglo svašta pitati, ako ništa drugo da objasni porijeklo svoje imovine, a ne samo da izlista kako je došao do pet stanova i silne imovine koju posjeduje”, kazala je Peović.

Zoran Milanović, kao i Ivan Pernar se ne javljaju po pitanju kartona.

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović imala je herniju diska vratne kralježnice, a iz njezinog ureda javili su su da bi sve probleme transparentno prijavili.