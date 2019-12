ŠKORI JE ŽAO ŠTO JE BIO NA SUČELJAVANJU: Tvrdi da se pokušava diskreditirati njega i njegovu obitelj, a opet pričao i o Merčepu

Ponovio je da je predsjednica na sučeljavanju rekla skandaloznu stvar o korupciji u SOA-i

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro u sklopu svoje predizborne kampanje boravi u Osijeku. Tamo je komentirao sinoćnje sučeljavanje na HRT-u, nazvavši ga skandaloznim, te se obrušio na aktualnu predsjednicu i njegovu protukandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović, javlja N1.

“Mislim da je sve skupa bilo režirano. Vidjelo se da je bilo prilagođeno tome da gospođa Kolinda Grabar Kitarović dobije ta pitanja, vjerojatno je dio njih bio napisan na Pantovčaku. Sve je znala i na sve odgovarala. Najskandaloznije je da imamo ženu na čelu države koja svako malo nešto izjavi, pa onda 10-15 ljudi drugi dan skupa s agencijama i medijima pegla skupa s njom što je htjela reći”, rekao je Škoro.

Ponovio je da je predsjednica na sučeljavanju rekla skandaloznu stvar o korupciji u SOA-i.

“Mene zanima otkad to ona zna, zbog čega to nikome nije rekla. Sve skupa sinoć je bila jedna smijurija, bilo mi je žao što sam došao i sudjelovao u svemu tome”, rekao je Škoro.

‘Pitanje o Merčepu bilo je vrlo direktno’

Objasnio je i svoju izjavu da bi pomilovao Tomislava Merčepa, inače osuđenog za ratni zločin.

“Ja sam to izjavio na pitanje koje je bilo vrlo direktno, bih li pomilovao Tomislava Merčepa. On je u teškom psihofizičkom stanju, gospođa Grabar Kitarović je sinoć rekla da on nije ni podnio zahtjev za pomilovanjem”, rekao je Škoro, dodavši da je Merčep bolestan čovjek te da bi bilo humano osloboditi ga ili barem dozvoliti mu kućni pritvor.

Što se tiče potpore koju mu je izrazio HDZ-ov zastupnik Stevo Culej, Škoro je rekao da njegovu naklonost ima već duže vrijeme te da ona nije nastala nakon izjave o pomilovanju Merčepa.

‘Stojim iza svojih izjava’

“Nemam što govoriti biračima desnog spektra, stojim iza svojih izjava i ne bi valjalo da mi imputirate nešto drugo”, rekao je.

“Vidljivo je u zadnjih 6 mjeseci, otkako sam se ja usudio dirnuti u sustav, da to definitivno ne ide u prilog ljudima koji su moji takmaci. To je ružna situacija u kojoj pokušavaju diskreditirati i mene i moju obitelj. Igranje obavještajne i paraobavještajne agencije, izjavljivanje da nešto dolazi od srpskih opskurnih portala koji su pod kontrolom Vučića, to je degutantno”, rekao je Škoro.