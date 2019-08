ŠKORO RAZGOVARAO S ODVJETNIKOM NAPADAČA NA SRPSKOG POVRATNIKA: ‘Istina je voda duboka, ali treba imati hrabrosti zaroniti u nju’

‘Žalosti me spoznaja da se u našoj zemlji može nekoga strpati iza rešetaka na osnovu izjave dvojbenih svjedoka i nezapamćenog političko-medijskog pritiska. Istina je voda duboka’

Nakon što je određen jednomjesečni istražni zatvor Matku Škalameri, vrhunskom alpinistu i pročelniku Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, zbog sumnje da je prijetio, vrijeđao i nanio tjelesne ozljede srpskom povratniku Dobrivoju Arsiću iz Viškova, danas je predsjednički kandidat i pjevač Miroslav Škoro obavijestio javnost preko svog Facebook profila da ga je odvjetnik Škalamere upoznao s činjeničnim stanjem vezano za incident. Pritom je izrazio žalost što se na osnovi izjave “dvojbenih svjedoka” i “političko-medijskog pritiska” nekog može zatvoriti.

“Upravo sam obavio razgovor s Duškom Miočićem, odvjetnikom Matka Škalamere. Upoznao me s činjeničnim stanjem zbog kojega je g. Škalameri određen tridesetodnevni pritvor. Žalosti me spoznaja da se u našoj zemlji može nekoga strpati iza rešetaka na osnovu izjave dvojbenih svjedoka i nezapamćenog političko-medijskog pritiska. Istina je voda duboka, ali treba imati hrabrosti zaroniti u nju”, napisao je Škoro na Facebooku u objavi pod nazivom “Istina je voda duboka”.

HGSS brani Škalemeru

“Udarili su me više puta šakom u glavu i u prsa pa su me gurnuli uza zid. Prepao sam se i uznemirio, posebno zato što sam srčani bolesnik. Ne znam te ljude, ali pretpostavljam da me udarao vlasnik tog automobila. Oni su očito znali tko sam i koje sam nacionalnosti”, ispričao je Arsić Novostima prije nekoliko dana.

U međuvremenu su kolege iz riječkog HGSS-a na Facebooku stali u obranu Škalamere, pri čemu su naveli kako se radi o neopravdanom medijskom linču te su naveli da svaki oblik diskriminacije smatraju neprihvatljivim. Javio se i jedan Arsićev susjed, Siniša Matulić koji je za Novi list rekao kako je zapravo Arsić problematičan, njegovo ponašanje, a ne njegova nacionalnost.

“U našoj i susjednoj zgradi živi pet obitelji Srba povratnika, od kojih nitko nikad nije imao nikakvih problema, osim što cijelom susjedstvu probleme zadaje ponašanje Dobrivoja Arsića”, rekao je Matulić, stanar zgrade na adresi Mavri 22. “Nikakvih problema nije imao ni Arsić, iako je on sam probleme počeo raditi otkako se uselio u zgradu.”

