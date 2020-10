ŠKORO PROZVAO PLENKOVIĆA: ‘Kada se moju Kim Ann nazivalo četnikušom, a mene četničkim zetom, jeste li tada osudili govor mržnje?’

‘Jedini sanitarni kordon na hrvatskoj političkoj sceni onaj kojim se birači polako ograđuju od HDZ-a’, tvrdi čelnik Domovinskog pokreta

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro na facebooku je u nedjelju prozvao premijera Andreja Plenkovića za političko licemjerje i manipulatorstvo, istaknuvši kako je jedini sanitarni kordon na hrvatskoj političkoj sceni onaj kojim se birači ograđuju od HDZ-a.+

Škoro se oglasio iz samoizolacije, nakon što je premijer Plenković u subotu izjavio kako je, nakon napada na Markov trg, cilj utvrditi je li počinitelj bio pod nečijim utjecajem, da li je imao pomagače, te vidjeti postoji li u hrvatskom društvu još takvih potencijalnih počinitelja i napraviti “sanitarni kordon” prema političkim strankama koje odobravaju ili nalaze razumijevanje za takve zločine.

“Kaže Andrej Plenković da će se boriti protiv radikalizacije društva i govora mržnje, te napraviti ‘sanitarni kordon’ prema Domovinskim pokretu, Mostu i drugima. Posebice kad su manjine u pitanju”, napisao je čelnik Domovinskog pokreta na svojem facebook profilu.

“Recite, poštovani premijeru, a kad je vaš koalicijski partner plasirao u Novostima vijest da je moja Kim Ann Srpkinja koja je navodno pisala za četničke novine, a članovi HDZ-a bili zaposleni od izbornih stožera da je u komentarima na mrežnim platformama nazivaju četnikušom i mene četničkim zetom, je li vam tada palo na pamet osuditi govor mržnje i pozive na linč?”, upitao je Škoro Plenkovića.

Istaknuo je kako se, ako ga desničarom čini to što mu “ne pada na pamet koalirati sa strankom ratnog zločinca Hadžića osuđenog na međunarodnom sudu u Haagu”, on time ponosi “kao nikad dosad”. “To me čini većim štovateljem ljudskih prava i ‘Europejcem’ nego što ste vi ikada bili. A vas samo pukim političkim licemjerom i manipulatorom odvojenim od bilo kakve ljudskosti i osobne savjesti”, ustvrdio je Škoro.

Plenkoviću je poručio i kako činjenica da je na prošlim izborima HDZ dobio 300 tisuća glasova manje nego na prethodnim pokazuje da je “jedini sanitarni kordon na hrvatskoj političkoj sceni onaj kojim se birači polako ograđuju” od te stranke.