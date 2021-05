ŠKORO PRIZNAO DA SU GA POVRIJEDILI, PA ‘UDARIO’ PO KOLEGI: ‘Kekin je za koncert uzeo 240.000 kuna, a ja 67.000 kuna’

Upitan o tvrdnjama svog protukandidata Tomislava Tomaševića iz Možemo, koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova, da se pjevač uglavnom bavi napadima na njega kao i optužbama za huškačku retoriku i kampanju straha, Škoro odgovara da se radi o zamjeni teza i da on okolo ne hoda sa stisnutom šakom

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro je gostujući na HTV-u govorio o drugom krugu izbora lokalnih izbora pa poručio kako će se 30. svibnja dogoditi “jedan referendum”.

“Između toga žele li Zagrepčani da ih vodi, ne znam, aktivist ljevice ili da to radi netko tko dolazi iz poduzetničkih demokršćanskih voda”, kazao je Škoro na HTV-u.

Upitan o tvrdnjama svog protukandidata Tomislava Tomaševića iz Možemo, koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova, da se pjevač uglavnom bavi napadima na njega kao i optužbama za huškačku retoriku i kampanju straha, Škoro odgovara da se radi o zamjeni teza i da on okolo ne hoda sa stisnutom šakom.

‘Mile Kekin je uzeo više novca od mene za koncert’

Škoro navodi da ga je jako povrijedilo što su neki dan ničim izazvani rekli da je Grad Zagreb njegov i HDZ-ov bankomat. Također, Škoro je spomenuo pjevača Hladnog Piva Milu Kekina, inače supruga Ivane Kekin iz Možemo, i da je on od Zagreba uzeo 240.000 kuna.

“Moj bankomat? Ja kada sam, primjerice, svirao za Grad Zagreb, za Dan hrvatskih zagrebačkih branitelja, ja sam naplatio s 15 glazbenika 67.000 kuna s PDV-om, dok je, recimo, njihov Mile Kekin godinu dana poslije za njih petoricu uzeo 240.000 kuna”, govori Škoro.

Šef Domovinskog pokreta rekao je da je Tomašević dobio 20 posto glasova ukupnog broja birača i da je upravo na njemu da pokrene sve one koji do sada nisu izašli, a one koji su izašli da povedu barem još jednoga sa sobom.

‘Nema suradnje sa SDP-om’

Škoro je odbacio tvrdnju premijera Plenkovića o koaliciji Domovinskog pokreta sa SDP-om i Damirom Bajsom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Istaknuo je da je vodstvo stranke, na čijem je Škoro čelu, još prije prvog kruga poslalo jasnu poruku da nema pregovora dok ne završi drugi krug.

“Apsolutno nema suradnje sa SDP-om”, rekao je Škoro gostujući na HTV-u.

Dodao je da će financijsko izvješće za kampanju podnijeti kada za to bude zakonski rok. Rekao je da je do sada potrošio od 160.000 do 170.000 kuna osobno i da je za skupštinsku listu potrošen još dio novca.