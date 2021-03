ŠKORO PREDSTAVIO SVOJE LJUDE ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU: ‘Gdje procijenimo da treba podržati nekoga drugoga, rado ćemo to napraviti’

Rekao je da će Domovinski pokret na lokalne izbore izaći sa svojim ljudima, a tamo gdje procjene da “treba podržati nekoga drugoga”, kaže Škoro,

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Miroslav Škoro izjavio je u subotu u Zaprešiću da će njegova stranka izići sa svojim kandidatima na lokalnim izborima tamo gdje nakon 10-11 mjeseci postojanja ima svoje kandidate, a drugdje gdje procjene da treba, podržat će nekoga drugoga.

Škoro je u Zaprešiću predstavio kandidate DP-a Domagoja Lovrića za župana Zagrebačke županije i Barbaru Knežević za gradonačelnicu Zaprešića.

Rekao je da će Domovinski pokret na lokalne izbore izaći sa svojim ljudima, a tamo gdje procjene da “treba podržati nekoga drugoga”, kaže Škoro, “rado će podržati i druge kvalitetne i sposobne ljude koji će pomoći u pohodu protiv korupcije, klijentelizma i duopola HDZ-a i SDP-a, kojemu na lokalnim razinama treba pribrojiti i lokalne šerife“.

Lovrić je naglasio važnost županija koje su ključna poveznica gospodarskog i društvenog razvoja gradova i općina.

‘Za mene je posao gradonačenika poziv’

Ustvrdio je da se Zagrebačkom županijom već godinama loše upravlja. Više od milijardu kuna kojima upravlja županija nije tek palo s neba, već je to, kaže kandidat DP-a, vaš novac za koji vrijedno i naporno radite. “Svima je više nego jasno da se županijski proračun ponajviše iskorištava za dobrobit pojedinaca, odnosno interesnih skupina iz domene gospodarstva koje su naširoko umrežene s korumpiranim vladajućim političkim elitama“, rekao je Lovrić.

Kao primjer koruptivne strukture naveo je aferu Janaf. „Našim građanima je zasigurno poznato još mnogo, mnogo primjera očitog iskorištavanja, bolje reći pljačkanja, naše županije, naših gradova, naših općina od strane duopola i njihove koruptivne hobotnice“, dodao je.

Barbara Knežević je rekla kako poziv gradonačelnika shvaća drugačije.. „Za mene to nije nekakav posao, nekakva privilegija, nekakva markica koju koristite kad vam treba i kad vam ne treba. Za mene je to poziv na mukotrpan rad, na služenje zajednici, to je briga za svaku kunu koji vi dajete u ovaj proračun i briga da vam se ta kuna višestruko vrati kroz javne djelatnosti, kroz vrtiće, kroz sve usluge koje vam ovaj grad mora i može pružiti“, istaknula je Knežević, priopćio je DP-a.

Kandidatkinja Domovinskog pokreta za gradonačelnicu Zaprešića dodala je da će ona preuzeti lokalne probleme na sebe i istaknula da ima drugačiju viziju za vođenje grada od dosadašnje vlasti kojoj nedostaje energije i poštenja. „Naša vizija je pošten razvoj grada, poštene javne nabave, javno zapošljavanje bez nekakvih privilegija ispod stola, naša vizija je dijeljenje javnog novca transparentno i na tome ćemo ustrajati“, dodala je Knežević.