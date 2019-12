ŠKORO, PREDSJEDNIK: Stručnjaci objašnjavaju zašto bi on bio katastrofa za HDZ, ali i kakva zamka prijeti suverenistima ako osvoji Pantovčak

‘Škorina pobjeda bila bi katastrofalna za Plenkovićev HDZ. To bi značilo da značajan broj ljudi, 10-20 posto članstva, pa i neke čitave organizacije odu iz stranke’, kaže Puhovski. Relković pak, smatra da bi politička nestabilnost do parlamentarnih izbora tada imala učinak najrazornijeg potresa

U nedjelju se održavaju sedmi po redu predsjednički izbori. U utrci je jedanaestero kandidata, a “braniteljica” mandata je kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović. Uz pomoć političkih analitičara Žarka Puhovskog i Ivice Relkovića te komunikacijskog stručnjaka Jerka Trogrlića, do početka izborne šutnje u ponoć 21. prosinca objavit ćemo analize kampanja, programa i izbornih izgleda četvero kandidata koji su proteklih mjeseci najbolje kotirali u anketama: Kolinde Grabar Kitarović, Zorana Milanovića, Miroslava Škore i Mislava Kolakušića. Nakon jučerašnjeg teksta o Mislavu Kolakušiću, danas donosimo analizu nezavisnog predsjedničkog kandidata Miroslava Škore.

Umjesto postinfarktnog mirovanja – izborno nadmetanje

Medijski i estradno sveprisutnog pjevača i zabavljača, Osječanina Miroslava Škoru publika prije svega prepoznaje po domoljubnoj elegiji “Ne dirajte mi ravnicu”. Znaju ga i kao kuma Marka Perkovića Thompsona i svojedobnog saborskog zastupnika HDZ-a u pozno doba vladavine Ive Sanadera. Pamte ga ljudi i po skečevima iz “Večernje škole” Željka Pervana ili reklame za parizer (“Ja, Piko i više ni’ko”). No, Škoro je višedimenzionalna ličnost. Doktor je ekonomskih znanosti, od proljetos i predavač na varaždinskom Sveučilištu sjever, vlasnik nekoliko tvrtki, proizvođač vina… Lani je pretrpio infrakt pa je bio podvrgnut operaciji srca, a liječnici su mu preporučili život bez stresa.

A onda – bam! – u kasno proljeće ove godine, nedugo nakon izbora za Europski parlament, Škoro se takoreći niotkuda pojavio u jednoj anketi HRT-a, među potencijalnim predsjedničkim kandidatima i – dobio 9,4 posto glasova! Onda je krenulo. Škoro je ušao u (pret)kampanju i potkraj lipnja prvi objavio izborni program ponudivši povratak na “tuđmanovski” polupredsjednički sustav. U tom smislu, najavio je promjene Ustava i objavio “savez s narodom”.

“Hrvatska treba predsjednika koji će biti oruđe naroda za odlučni zaokret. Hrvatska treba osnaženje ustavnog položaja predsjednika republike. Zato sam donio odluku da ću se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske, a srž moga programa je savez s narodom nasuprot vladavini stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog tijela”, poručio je Škoro najavljujući ljetos svoju kandidaturu.

Udara na Plenkovića, cilja na razočarane HDZ-ovce

Da je HDZ osjetio opasnost vidjelo se ubrzo potom kada su Škori naprasno počeli otkazivati ranije dogovorene koncerte u gradovima i općinama gdje je na vlasti ta stranka. Otkako je najavio kandidaturu, Škoru se doživljava kao “osvetničkog” kandidata kojega su u izbornu priču gurnuli Mate Radeljić, ražalovani savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović te njezin dotadašnji politički intimus Velimir Bujanec, ne praštajući joj navodno zaokret od desnice ka Plenkovićevom umjerenom i, po njima, a i Škori – odnarođenom HDZ-u.

Škoro je dao do znanja da želi biti ujedinitelj suverenističke desnice i razočaranih dijelova HDZ-a na velikom predizbornom skupu u zagrebačkom ‘Lisinskom’ 8. prosinca. Tada je Plenkovića, a ne Grabar Kitarović, označio kao svoju političku metu poručivši mu da je “izdao Franju Tuđmana“, a razočaranim HDZ-ovcima obećao da će biti njihov predsjednik. Od prvotnog šoka javnosti što se uopće našao u krugu predsjedničkih kandidata, Škoro je postao ozbiljan kandidat kojemu se čak predviđa pobjeda ako se dočepa drugog kruga. Od 9,4 posto u onoj proljetošnjoj anketi HRT-a u koju je upao gotovo iz vica, dogurao je do 23 posto dva tjedna prije samih izbora.

‘Otišao je suviše desno, a imao je potencijal za više od toga’

“Od samog početka Škoro je strateški postavio kampanju. Za njega se vidi da je svjesno izabrao ići na desnu publiku koja je razočarana i koja osjeća da ju je HDZ izdao. Ujedinio je onu desnicu koja bi dosad uzimala desetak posto glasova, ali uvijek bivajući razjedinjena pa nikada ne bi prelazila izborni prag. Kao simpatično i poznato televizijsko lice on je mogao ići centralno lijevo ili desno, ali odlučio je ići desno jer je tamo prepoznao svoju nišu. Ta pozicija zadržavanja skroz desno ujedno je ograničavajuća jer s njom ne možeš dobiti 51 posto.

Međutim, on je ozbiljno počeo ugrožavati dvoje vodećih kandidata i približavati se drugom krugu. Gafovi koje radi Grabar Kitarović i ono što radi Milanović potcjenjujući ga, Škoru može gurnuti u drugi krug, a mislim da tamo protiv njega nitko nema šanse. Dakle, onaj koji je u prvom krugu objektivno treći, u drugom krugu postaje favorit. Mislim da bi onda bitno promijenio i svoju retoriku”, kaže komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić iz splitske agencije za odnose s javnošću VAJT. iz Splita

Škoro je u kampanji zatomio svoje pjevačke i zabavljačke crte. Tu i tamo nabaci neku šalu, ispriča vic, ali uglavnom drži ozbiljnu pozu. “On se u potpunosti posvetio kampanji i jako dobro se priprema. Konačno, jedini dosad komunicirani program bio je njegov. U kandidaturu je ušao s prijedlogom ustavnih promjena, uspio se programski nametnuti i stvoriti dojam ozbiljnog kandidata. Njegova kampanja može se ocijeniti relativno uspješnom, samo bi trebalo znati koji su njegovi pravi ciljevi.

Ako mu je primarni cilj dobiti predsjedničke izbore, onda je otišao predesno, a imao je potencijal za više od toga. Moguće je da mu ovi izbori služe za nešto kasnije, ali o tome zasad jedino možemo gatati. Vidi se da dosta ulaže u online komunikaciju, što govori da se želi približiti mlađoj publici. Kada nastupa na televiziji i u novinama, onda je to ekonomist i poduzetnik Škoro, a kada je online, onda je Škoro – pjevač i zabavljač. On bira kako će se predstaviti na kojem kanalu koristeći svoje različite svoje osobine ili dijelove ličnosti”, ocjenjuje Trogrlić.

‘Ustraje li na programu, vjerojatno će slomiti zube’

Politički analitičar Žarko Puhovski mišljenja je da bi Škorina pobjeda snažno uzdrmala HDZ, ali upozorava i na jedan mogući paradoks Škorine pobjede.

“Škorina pobjeda bila bi katastrofalna za ovaj HDZ, prije svega za Plenkovića. To bi značilo da značajan broj ljudi, 10-20 posto članstva, pa i neke čitave organizacije odu iz stranke. No, tu imamo i paradoks: ako desnica ojača, nju neće moći voditi jedini čovjek koji je sada može voditi, a to je Škoro, jer bi on postao predsjednik države. A, situacija na desnom spektru je takva da zbog niza osobnih sukoba oni nikako ne mogu postići suglasnost ni i u elementarnim stvarima, osim preko Škore. U tom smislu, Škorina pobjeda bila bi trijumf tzv. suverenističke desnice, a istodobno i početak njenog raspada u političkom smislu”, rezonira Puhovski.

Na pitanje bi li Škoro kao predsjednik ustrajao na svome predizbornom programu i ustavnim promjenama, Puhovski smatra da bi “vjerojatno slomio zube na tome”.

“On zapravo nema drugi izbor osim da igra na sve ili da bar pokuša učiniti razvidnim da je pokušao igrati na sve. Kad ne uspije, a po mom sudu ogromne su šanse da ne uspije, onda bi se mogao vaditi na razne načine. No, tada bi se našao u situaciji koja je za njega teško podnosiva, da bude upravo ono što nije htio biti – običan, dosadni, rutinski predsjednik države koji nema nikakvih ovlasti. Ne vjerujem da bi imao odlučnosti dati ostavku nakon toga, nego bi pokušao eventualno iz te funkcije “zabadati” nos u funkcioniranje vlade. Međutim, ne vidim da bi imao nekakvu šansu da doista nešto učini. Ponavljam, kada bi pobijedio, onda bi na valu te pobjede morao krenuti s radikalnim pokušajima referenduma, a tada bi se to razbilo o parlamentarnu većinu jer ne vjerujem da bi parlament prihvatio samoraspuštanje, čak ni u velikoj krizi HDZ-a”, smatra Puhovski.

‘Ne ovisi ni o komu jer surađuje s različitima’

I politički analitičar Ivica Relković tvrdi da bi dolazak Škore na Pantovčak upalio alarme u HDZ-u, a njegova kohabitacija s Plenkovićem rezultirala političkom nestabilnošću. “Škorina pobjeda donijela bi dramu s najneizvjesnijim ishodom na unutarstranačkim izborima u HDZ-u i njegovim posljedicama. U tom slučaju imat ćemo dvije pozicije vlasti koje će nastojati uzeti i tumačiti sve nejasne ustavne ovlasti u svoju korist. Imat ćemo nestabilnost do parlamentarnih izbora na najvišoj skali Merkalijeve ljestvice”, tvrdi Relković.

Na naše pitanje hoće li, ako pobijedi, Škoro ustrajati na obećanjima da će promijeniti Ustav i time proširiti predsjedničke ovlasti, Relković nam je odgovorio protupitanjem i odgovorom na isto: “Hoće li moći unazad, a da ne izda one koji su mu sada vatra koja uz njega gori za pobjedu? Neće!”

Relković ne smatra realnim da bi se Škoro, postane li predsjednik, riješio tih koji su mu “vatra koja uz njega gori za pobjedu”. Konkretno, Velimira Bujanca ili Mate Radeljića. “On nije član HDZ-a pa da ovisi o HDZ-ovom predsjedniku, bio on ili ne bio na izvršnoj vlasti. Zašto bi nekoga isključivao zbog “suradnje” s predsjednikom stranke kojoj nije podređen”, kaže Relković. I Puhovski smatra da je Škorina prednost što “ne ovisi ni o komu jer surađuje s različitim ljudima”.

“Ovi (Bujanec, Radeljić…) mu pomažu iz svojih razloga, jer im treba da se vrate u igru, ali tu vrijedi pravilo “nit’ si ti naš, niti smo mi tvoji“ tako da u timu koji bi došao sa Škorom nakon pobjede, vjerojatno ne bi bili ovi ljudi koji su razvikani u javnosti. No, to je drugorazredno pitanje. Prvorazredno pitanje je što Škoro mora pokušati učiniti, a što može učiniti. On mora pokušati niz radikalnih poteza, a gotovo sigurno nijedan ne može realizirati zbog parlamenta i ustavnih ograničenja. Pitanje je kako bi se pomirio sa svojom predsjedničkom impotencijom koja bi uslijedila”, kaže Puhovski.

Na kraju bi mu mogli reći ‘Ti nam malo smetaš…’

Na koncu, pitanje je što će Škoro ako ne uspije pobijediti na predsjedničkim izborima. Puhovski smatra da bi mogao ostati u politici i raditi na okupljanju suverenističke desnice.

“Ojačana desnica koju bi koordinirao Škoro mogla bi se pojaviti kao ozbiljan čimbenik u parlamentu na ostacima HDZ-a i na ostacima niza malih stranaka desnice. No, pitanje je bi li ta nova desnica mogla i na koji način funkcionirati ako bi morala surađivati s HDZ-om u parlamentu. Tada bi se HDZ mogao naći u poziciji da mu SDP bude lakši partner od novog disidentskog tima koji bi bio vezan uz Škoru i suvereniste. Ako bi doživio neuspjeh s takvom desnicom na parlamentarnim izborima, onda bi se mogao vratiti pjevanju i proizvodnji vina. Ipak, siguran sam da će pokušati barem do narednih parlamentarnih izbora ostati u političkoj igri”, procjenjuje Puhovski.

Sličan rasplet u slučaju Škorinog poraza na predsjedničkim izborima predviđa i Relković, ali sa skeptičnim odmakom. “U tom slučaju počet će redefiniranje uloga mnogih koji su sada oko njega, jer tada će se dijeliti pozicije kojih je za parlamentarne izbore mnogo. Tada se može događati ono “ti nam malo smetaš zbog…”. Ali to će se tek vidjeti”, zaključio je Relković.

Analizu Puhovskog, Relkovića i Trogrlića o predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću, koji relativno mirno vodi kampanju te je, prema anketama, gotovo siguran putnik u drugi izborni krug gdje mu se predviđa gotovo siguran poraz, objavit ćemo sutra, u četvrtak, 19. prosinca.