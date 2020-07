‘Ono sinoć je bilo prepucavanje dvojice birokrata od kojih je jedan morao čitati, a drugi zna napamet’

Nakon sudara dvojice titana Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL-u, u studiju RTL “Direkta” Zoranu Šprajcu pridružio se čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro oko kojeg se dvojica svađaju. “Nisam ja titan, ja sam izgleda lopta kojom se loptaju kao što se loptaju s cijelim hrvatskim narodom već dugi niz godina”, rekao je Škoro za RTL.

Škoro je otkrio i što misli o sučeljavanju Bernardića i Plenkovića. “Puno toga se urotilo kontra činjenice da postoji Domovinski pokret do te mjere da se nas ne poziva na neka sučeljavanja, očito smo irelevantni iako ankete pokazuju da imamo što za reći. Ono sinoć je bilo prepucavanje dvojice birokrata od kojih je jedan morao čitati, a drugi zna napamet. I dosta su istovremeno govorili. Profesor Puhovski je rekao da se radi o Verdijevoj operi, meni se čini da je to bio Mozart. Voditeljica je bila mezosporan. Dok sam to gledao nije mi bilo napeto”, rekao je Škoro.

Ne ovisi ni o kome

Na pitanje bi li mogao ići zajedno s HDZ-om nakon izbora u formiranje vlade, Škoro je rekao da je jasno rekao da Plenkovića ne žele za predsjednika Vlade.

“Najvjerojatnije je to da se oni uistinu boje jer ja ne ovisim ni o kome. Ako se dogodi bilo što u politici, imam se gdje vratiti, oni nemaju. I u tom smislu oni pokušavaju raditi sve moguće rubrike i sportove koje su do sada ljudi izumili da bi nekog diskreditirali. Dakle, mene i uključujući i rubriku kucamo na vrata zaboravljenih asova. Uzimaju neke desničare u HDZ-u kojima se pokrivaju kao smokvinim listom, u SDP-u isto tako pokušavaju priču prikazati takvom da ‘nije bilo Milanovića‘, Škoro bi nam bio predsjednik. Dakle, demonizira se i mene i Domovinski pokret, ali činjenica je da je ta količina neovisnosti do te mjere tako velika da oni ne znaju jadni što bi. Ankete pokazuju što pokazuju, možemo im vjerovati ili ne.

Mi smo vrlo jasno iskomunicirali što očekujemo nakon izbora kad je u pitanju bilo kakvo slaganje Vlade. Mi smo rekli da ne želimo Plenkovića za predsjednika Vlade, ali nakon jučerašnje emisije, RTL mi je pomogao, sad sam siguran da ne želim ni Bernardića za premijera. Ni jedan ni drugi nisu ti ljudi koji trebaju Hrvatskoj, u vremenu koje dolazi. Ne bih o tome sad s HDZ-om govorio”, rekao je Škoro.

Škoro poslao poruku Plenkoviću

Poslao je poruku i Andreju Plenkoviću. “Ajmo biti realni, u Saboru ima 151 mjesto. Kako reče jedan pametan čovjek, Štefica, Barica dođe i ima 76 glasova i formira vlast. Naši birači moraju znati da mi jesmo banka u koju kad oni ulože svoj glas, taj glas će biti uložen na dobro birača. A o svemu drugome ćemo razgovarati poslije. Ali kao čovjek koji je isključen, koji je za razgovor, uvijek ću reći, da naravno, razgovarat ćemo, nema problema. Druga stvar je dogovoriti se, trgovati. To su različiti glagoli. Ali razgovarati, pa za Boga miloga, moramo razgovarati.

Ja vidim da gospodin Plenković u svim sučeljavanjima sad bježi od mene. Stalno je govorio da ja bježim od njega, a večeras smo trebali biti na sučeljavanju, napravila je Udruga glas poduzetnika, nisu htjeli doći. Sutra treba biti na javnoj televiziji, neće doći. Ja neću doći kad nema njih. Ako će poslati zamjenu, poslat ću i ja, nije problem u tome. Imamo i mi dovoljno kvalitetnih ljudi da se mogu suočiti sa svima njima zajedno. Očito medije ne zanima što ja i mi imamo za reći. Ja imam i poruku za gospodina Plenkovića: kad tad će morati sjesti sa mnom. Bolje mu je prije nego kasnije”, rekao je Škoro.

“To je razgovor da sukobimo programe. Da ja njemu kažem zašto sam ja ovdje u emisiji s vama po ne znam koji put, zašto se ja bavim politikom, zbog čega narod traži promjenu, a da on meni kaže zbog čega želi nastaviti jahati po ovoj državi”, objasnio je svoj poziv za razgovor.

Smeta mu način rukovođenja državom

Na pitanje zašto Plenković nije prihvatljiv premijer, Škoro je rekao: “Zbog toga što je smisao Vlade vladati, upravljati i ići prema naprijed. Nije smisao Vlade biti u Vladi, trgovačkim koalicijama, žetončićima… Smeta mi način na koji on rukovodi ovom državom. On je trebao davnih dana reći ‘ok, ovo ne ide dalje ovako, idemo raspustiti Vladu, idemo raspustiti Sabor i raspisati nove izbore’. Ali grčevito se držao do zadnjeg trenutka činjenice da želi biti u toj vlasti, valjda mu to toliko puno znači da može nekog Michaela nazvati”, objasnio je.

Pričao je o Plenkoviću i samoizolaciji. “Ako imamo epidemiološke mjere, onda one moraju vrijediti za svakoga. Ne mogu vrijediti za sve osim za HDZ-ovca u predizbornoj kampanji. To ne ide tako. Pa i gospodin Capak je bio u samoizolaciji. Ja sam se isto testirao nakon činjenice da sam bio u RTL-ovom studiju s gospodinom Ostojićem. On je prekinuo svoju samoizolaciju”, kazao je.

Koga bi prihvatio za predsjednika Vlade?

“To ide u pravcu da moramo ostvariti mandate. Pa nije ovo natjecanje za premijera Hrvatske. Naši birači moraju znati da će sukladno onome što mi zastupamo biti zastupljen njihov interes. Da neće biti potrošen taj glas. Da u nekom trenutku nećemo biti u nekoj trgovačkoj koaliciji pa da ignoriramo narod i referendumske inicijative. Dakle, to je ono što je bit cijele priče. Mi trenutno nemamo nijedan mandat. Domovinski pokret je stranka koja je nastala prije tri mjeseca.

Namjeravamo odgovorno voditi državu. Naravno da je široko, ali vide što su oni radili do sada. Birači imaju vrlo jednostavnu odluku sada donijeti. Hoće li nastaviti ovim putem kojim sada idemo, hoće li duopol imati taj salto mortale, pa sjaši kurta uzjaši murta ili ćemo napraviti promjenu. Promjenu garantiram ja. Oni garantiraju kontinuitet, pa o tome i govore “, rekao je Škoro.

Spreman je biti i premijer

“Ako bude trebalo voditi državu i biti mjestu premijera mogu biti ja ili netko drugi. Moramo sjesti, usuglasiti se jer moramo imati konsenzusa. To je politika, dogovoriti se, razgovarati, minimum konsenzusa. Ne gledam ja tako. Ja nisam vidoviti Milan. Mi smo poduzetnici uglavnom. Za poduzetništvo nije važno samo ministarstvo gospodarstva. Važno je da stvorimo klimu u kojoj će sudovi raditi svoj posao, u kojem ćemo se riješiti klijentelizma, u kojoj ćemo napraviti od ministarstva financija, porezne uprave, od nekakvog inspektorata savjetodavne službe a ne da se sve skupa toliko rješava represijom. Daleko šutamo loptu, a još nismo odigrali utakmicu koja je ključna”, tvrdi Škoro.

Upitan čime može jamčiti da se netko iz Domovinskog pokreta neće prebaciti u drugi tabor, Škoro je rekao: “Ono što ja sigurno mogu jamčiti, a bilo bi dobro da jamče i oni je to da mi nećemo prihvatiti bilo kojeg žetončića da pretrči k nama. Pa ako oni mogu jamčiti isto to onda imamo vrlo čistu situaciju. Izborni sustav je loš i promijenit ćemo ga, ali sad je takav. I u tom sustavu imamo da onaj tko osvoji taj mandat s 808, 40 glasova ili 10.000 glasova, da čini ono što se činilo u zadnjih par godina. Mi smo odgovorni ljudi, pa tako i kad smo ušli i u politiku. Ne postoji formalno pravno da se to dogodi, imate imperativne mandate i ja sam mislila da je to nešto dobro, ali to je za nešto drugo”, kazao je.

Diskriminacija onih koji imaju temperaturu

Komentirao je i to da ljudi koji imaju temperaturu višu od 37,2 ne smiju izaći glasovati. “Dobar je komentar dan od ustavno pravnog stručnjaka koji je rekao da bi to bila diskriminacija. Naime, u Ustavu se ne spominje temperatura tijela nego stoji da svatko može biti biran i svatko može birati. Bojim se da zbog te napete situacije i srljanja u izbore zato što je HDZ mislio da sad ima jako dobru situaciju, da možemo doći u vrlo ozbiljnu krizu ako bi netko digao Ustavnu tužbu zbog toga što nije mogao glasovati. Sve skupa je dosta nategnuto i bavimo se poslom u kojem izgleda da je najvažniji interes nadasve HDZ-a i SDP-a, a najmanje hrvatskog naroda i birača”, zaključio je Škoro.

“Ovdje se ne radi o samo jednoj osobi i nije samo jedna funkcija. Ovdje se radi o činjenici da se mi natječemo za mjesto u Hrvatskom saboru. Sabor bi trebao biti mjesto odlučivanja, nažalost to je sada translatirano u Banske dvore tako da…”, rekao je Škoro za RTL.

