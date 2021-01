ŠKORO PODRŽAVA OSNIVANJE ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA POSLIJERATNU OBNOVU: ‘Da vidimo hoće li ga prihvatiti…’

Napomenuo je međutim, kako smatra da je potrebno učiniti i određene druge radnje

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro poručio je u subotu kako će podržati osnivanje istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu, no i ustvrdio da su sva ranija povjerenstva funkcionirala po principu “ako ne želiš da se utvrde činjenice onda osnuj povjerenstvo'”.

„Mi ćemo to povjerenstvo podržati jer smatramo da trebamo utvrditi činjenice. Međutim, izražavamo bojazan jer su sva povjerenstva do sada funkcionirala na način ‘ako ne želiš da se nešto dogodi i da se utvrde činjenice onda osnuj povjerenstvo'”, poručio je Škoro koji je danas nastavio obilaziti Banovinu. Naveo je dva razloga zbog kojih će podržati tu inicijativu. “Da vidimo hoće li uopće vladajući prihvatiti njegovo osnivanje. I drugo, ako ga prihvate, a mislim da bi to trebalo biti u cilju svima, da vidimo koliko će učiniti da bi doznali istinu što se dogodilo”, pojasnio je.

Napomenuo je međutim, kako smatra da je potrebno učiniti i određene druge radnje. “S tim radnjama ćemo upoznati javnost vrlo brzo. Voljeli bismo da konačno netko u našoj zemlji odgovara za ono što je učinio. Kad je u pitanju obnova u sada potresom pogođenom području tu postoji dokumentacija koja ukazuje na to tko je obavljao radove, tko je vršio nadzor, tko je bio investitor i na koji je način to sve skupa obavljeno. Mi smo suvremenici tim ljudima i mislim da bi trebali odgovarati, ali hoće li povjerenstvo to napraviti nisam siguran”, poručio je Škoro.

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka najavio je u srijedu da će predložiti osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, nakon što su se u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji urušile ili teško oštetile kuće građene u obnovi nakon Domovinskog rata.

Normalno je da se ugostiteljski ceh buni

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro osvrnuo se i na apel Udruge Glas poduzetnika zbog produljenja mjera koje pogađaju poduzetnike, prije svega u ugostiteljskome sektoru. „Radi se o milijardu kuna prihoda koji su mogli biti generirani samo u zadnjih mjesec i nešto dana. Advent je uvijek vrijeme kad se više troši. To je jedna iracionalna odluka zbog toga što ti ljudi s jedne strane na terenu dnevno podijele tisuće obroka, kuhaju i u direktnom su kontaktu. S druge strane, država koja je donijela vrlo rigorozne epidemiološke mjere o kretanju te mjere je ukinula u trenutku kad se dogodila ova katastrofa”, rekao je.

Normalno je, kaže, da se ugostiteljski ceh buni “zbog dvostrukog mjerila koje stalno vlada kad je u pitanju Stožer, Vlada i odnos prema epidemiološkim mjerama”. Škoro je posjet Banovini započeo posjetom skladištu Domovinskog pokreta u Kutini gdje će volonteri danas distribuiraju pakete s hranom, odjećom i ostalim potrepštinama.. Domovinski pokret, poručio je Škoro, na terenu je podijelio oko 1200 tona hrane i higijenskih potrepština. Pomoć, kaže, i dalje stiže, no dio donatora želi raditi isključivo preko Domovinskog pokreta, a primjer je pomoć od milijun eura koja je neki dan stigla iz Austrije.