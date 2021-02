ŠKORO PODRŽAO MILANOVIĆEVU IDEJU: ‘Potreban je konsenzus ljevice i desnice oko predsjednika Vrhovnog suda’

‘Mislim da treba ići prema tome da se stvara konsenzus oko puno stvari i, između ostaloga, i oko toga’, rekao je Škoro

Potpredsjednika Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslava Škoro rekao je u petak kako bi se trebao postići konsenzus oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda upozorivši da je sudstvo rak-rana u funkcioniranju hrvatske države.

“To je pametno. Mislim da treba ići prema tome da se stvara konsenzus oko puno stvari i, između ostaloga, i oko toga”, rekao je Škoro novinarima upitan slaže li se s Milanovićem koji planira tražiti konsenzus ljevice i desnice vezano uz kandidata kojeg od bude predložio za predsjednika Vrhovnog suda.

‘Funkcioniranje sudbene vlasti jedna je od rak-rana’

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u četvrtak kako neće podržati niti jednog od troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, te najavio da će ime svojeg kandidata otkriti uskoro. Škoro smatra kako je sudbena vlast jedna od rak-rana u funkcioniranju hrvatske države te ono što zove “dubokom državom” funkcionira tako da ovlada izbornim procesom i javnom nabavom, sudstvom i državnim odvjetništvom. Poručio je i da, ako postoji intencija da se nađe kompromis oko toga, Domovinski pokret će to pozdraviti.

Škoro drži da predsjednik Milanović ne može sam predložiti Hrvatskom saboru nikoga za tu funkciju mimo zakonske procedure.

“Nadam se da ne može. To bi bila diktatura i nema razloga za to. Postoji demokratska procedura u kojoj se, na sreću, oko nekih imenovanja i pozicija valja dogovoriti i dogovoriti se mora. To se u politici zove kompromis ili umijeće mogućeg”, kazao je.

‘Imat ćemo kandidata za gradonačelnika Zagreba’

Škoro je ocijenio i da Milanović, sve što je do sada kadrovirao, nije to napravio baš najbolje istaknuvši kako je od njega po tom pitanju gori premijer Andrej Plenković. Na novinarski upit, potvrdio je da će Domovinski pokret imati kandidata za gradonačelnika Zagreba.

“Imat ćemo kandidata. Ukoliko se pojavi kvalitetan kandidat kojeg vrijedi podržati – podržat ćemo ga. Za sada ga još nismo vidjeli. Ukoliko se ne pojavi, na vrijeme ćemo istaknuti svoga koji će biti dovoljno kvalitetan da predstavi mogućnost vođenja Zagreba na jedan drugačiji, transparentniji i bolji način. Za sada ga nemamo”, rekao je.

Poručio je kako on niti Zlatko Hasanbegović, kako se spekulira u medijima, nisu još odlučili hoće li se kanididirati za tu funkciju. Škoro je u Hrvatskom saboru nazočio predstavljanju Davora Dretara za kandidata za župana Krapinsko-zagorske županije.

