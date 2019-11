ŠKORO POČEO PRIKUPLJATI POTPISE: ‘Političar može biti svatko, ali pjevač ne. Tko kaže da će biti drugog kruga izbora?’

Komentirao je i kakva će biti njegova politika prema Bosni i Hercegovini, bude li izabran za predsjednika države

Potencijalni predsjednički kandidat, Miroslav Škoro, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu počeo je prikupljati potpise za službenu kandidaturu. Treba ih skupiti minimalno 10.000. Na štandu je komentirao i aktualna zbivanja, javlja N1.

“Političar može biti uistinu svatko, pjevač ne može baš svatko”, rekao je.

Objasnio je i svoj prijedlog o tome da narod bira glavnog državnog odvjetnika.

“To je jedno moje razmišljanje koje je utemeljeno na anglosaksonskom pravu, mi smo u mnogim stavarima među zadnjima u Europi, bilo bi dobro da po nečemu budemo i prvi. Ne vidim zašto se ne bi glavnog državnog odvjetnika biralo na izborima kao što se bira predsjednika države”, naglasio je Škoro, dodavši da bi na taj način izbor te funkcije bio transparentniji i bolji.

‘Neću voditi prljavu kampanju’

Što se tiče anketa, Škoro je istaknuo da se veseli rezultatima izbora upravo zbog njih, “možda čak i najviše”, obzirom da ga prema nekima podržava uglavnom starije stanovništvo, dok mu prema drugima, kako je rekao, potporu izražava gotovo isključivo mlađa populacija.

Upitan vidi li se u drugom krugu, Škoro je odgovorio protupitanjem.

“Tko kaže da će biti drugog kruga? Možda netko pobijedi u prvom krugu”, rekao je.

Prljavu kampanju neće voditi, istaknuo je. “Ja nisam počeo, nisam je vodio i neću je voditi. To je ispod razine moga dostojanstva i žao mi je ljudi koji to rade”, rekao je Škoro.

Od Srbije očekuje visoke standarde

Komentirao je i kakva će biti njegova politika prema Bosni i Hercegovini, bude li izabran za predsjednika države.

“Politika prema BiH će biti vrlo jednostavna. Za početak ću imenovati posebnog savjetnika za BiH, zbog toga što je to vitalni interes ne samo Republike Hrvatske, nego je to zemlja u kojoj bi hrvatski narod trebao biti suveren, a to trenutno nije jer gospodin Komšić nije legitimni predstanik hrvatskog naroda”, rekao je Škoro.

Što se tiče odnosa prema Srbiji i njezinih pregovora oko ulaska u Europsku uniju, Škoro je rekao: “Mi smo morali ispuniti vrlo visoke standarde za ulazak u Europsku uniju. Isto to očekujem i od Srbije, ništa manje i ništa više.”