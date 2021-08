Bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro bio je gost Dnevnika N1 televizije.

Govoreći o previranjima koja su se događala u stranci, Škoro je rekao da je to sve skupa jedna stvar koja se uopće nije trebala dogoditi.

"Moja odluka o ostavci nešto što je osobne prirode. Međutim, očito je netko u tom trenutku ugledao nekakvu prigodu da stvari složi po sebi u Domovinskom pokretu što je meni pomoglo da shvatim i potvrdim neke stvari. Prva stvar koju sam si potvrdio je da postoje prijatelji, neprijatelji i stranačke kolege. Sad sam naučio što stranačke kolege uistinu jesu i druga stvar koju sam shvatio, a to je rekao Đuro Utješanović pokojni kad smo radili Večernju školu – da rata nikad ne bi bilo da se žrtva ne brani. Sve skupa je u stvari napravljeno na način, valjda je netko od pametnjakovića očekivao da ću ja gledati sa strane, kako oni blate moje ime i prezime neistinama. I naravno, treća stvar koja mi se čini da se kotrlja iza svega ovoga je da je nekakav osobni interes pojedinaca koji ne shvaćaju od tog svog osobnog interesa i ne vide od sebe kao drveta ili balvana šumu tih ljudi, naših birača", rekao je.

'Idu mijenjati brave...'

Kaže da je na sve reagirao, ali da je čekao dva tjedna prvo.

"Ako netko ima potrebu nakon moje ostavke ne postupiti po proceduri – znači ne sazvati predsjedništvo i ne obavijestiti nadležno državno tijelo što je sada Ministarstvo pravosuđa i uprave da se dogodilo to nego ide mijenjati bravu i ide postavljati nekakve v.d. dužnosnike i kad doktorica Vučemilović traži da se sazove predsjedništvo onda njoj stegovnim postupkom oduzeti pravo glasa. Mislim da je vrijeme da se i ja oglasim i ovo sve što sam do sada iznio nisu nikakve insinuacije i nisu nikakve optužbe nego moja želja da se sazna uistinu prava istina. Zna se jako dobro da su uvid u račune imali gospođa knjigovotkinja, da je to imao gospodin glavni tajnik i da je to imala osoba u Domovinskom pokretu koja je zadužena za evidenciju poslovnih transakcija", kazao je.

Vraćanje tokena u banku

Na optužbe da u banci tokene nisu vratili niti on, niti njegova asistentica Brajković, odgovara:

"To je jedna elementarna stvar poznavanja i nepoznavanja bankarskog sustava. Vi kada zadužujete token, to je jedan elektronički uređaj koji tebi omogućava da se ti elektronički potpišeš i on je izdan na ime i prezime. Kada se token zaduži, zaduži ga se imenom i prezimenom, sve drugo bi bila manipulacija. Kada se razdužuje, onda ga treba razdužiti u banci. Gospodin Mario Radić je ovlaštena osoba Domovinskog pokreta, sutra može otići u banku i ishoditi token. To je jedna stvar", kaže Škoro pa nastavlja:

“Druga stvar, od 20. srpnja ove godine na računu Domovinskog pokreta nije se dogodila nikakva promjena, osim što je vraćena meni pozajmica. Treća stvar, normalno se može funkcionirati putem uplatnica. Tu nema nikakvih problema, samo se treba znati ispuniti uplatnicu. Dobar dio pošte i dandanas dolazi na moju adresu, kod moje supruge i mene. Nitko me iz Domovinskog pokreta nije kontaktirao”.

Kaže da je najgore što njegovi stranački kolege imaju potrebu komunicirati putem medija, ali da je ono što je najgore da to rade lažima.

“Mislim da je to nešto što je jako loše i što je mene ponukalo da podignem kaznene prijave. Ako ima nekih grešaka, u redu, pozovimo institucije – ja i ovom prigodom pozivam Državno odvjetništvo, poreznu upravu i pozivam Državni ured za reviziju – dođite što prije pa da vidimo je li bilo nepravilnosti ili nije. Nemojmo brkati token i karticu, tko to ne razumije, ja mu ne mogu pomoći”, ističe.

Pozadina fotografije sa suradnicom

Na naslovnici jednog dnevnog lista pojavila se fotografija na kojoj je on s asistenticom Nikolinom Brajković.

"Kad netko stavi na naslovnicu takvu fotografiju i da tome naslov “vino, kartice i opasne veze” – mislim, čovjek bi mislio da živi negdje na Siciliji, a radi se o tome da je to fotografija koja je tamo negdje u gradonačelničkoj kampanji 9. svibnja slikana u sklopu Karting centra Zagreb, gdje sam ja čak dobio jedno malo priznanje jer sam sudjelovao u humanitarnoj utrci. Jedini sam se prijavio od svih kandidata, svi su bili pozvan i čak smo nešto donirali za dječji dom. Na toj fotografiji smo i gospođa Dragašević, gospođica Jozeljić i gospođica Brajković i ja. Imamo neke kacige, izgledamo kao supermravi. Čak sam zadnji završio tu utrku jer očito nisam nešto talentiran za taj sport. Ružno i jadno. Bit će sudski epilog, to se ne smije raditi", kazao je.

Osvrnuo se i na fakture vina koje su išle prema Domovinskog pokretu i na optužbe da se fakturiralo više vina nego što je isporučeno.

"To je još jedna glupost. Ja ne znam otkuda oni to crpe. To se vrlo jednostavno provjeri. Mi svaku proizvedenu količinu vina uredno prijavljujemo. Ne možete vi u tom smislu lažirati takvu količinu vina, niti nam to pada na um. Osim toga, pisalo je u nekim dnevnim novinama 5200 litara, u vrijednosti 700 tisuća kuna. Činjenica je da smo mi u vrijednosti, odnosno moja firma u vrijednosti od 200 i nešto tisuća kuna je stranci koja je bila brendirana totalno kroz moje ime, da smo mi tu uz sve što smo poklonili, mi smo išli oštetiti stranku zbog CD-a, kaseta i vina. To je smiješno. Ono što smo fakturirali stranci, to smo i isporučili", rekao je Škoro.

Kaže da je jako sretan.

"Sretan sam zato što sam shvatio što su stranačke kolege. Jedino mi je žao što to nisam napravio prije. Ja sam gospodina Peternela postavio za predstojnika ureda i inzistirao da uđe u Skupštinu i sad ovako", kaže Škoro.

Hoće li ostati na zastupnik Domovinskog pokreta u Saboru?

Škoro kaže da je vrlo jasno povukao jedan potez.

"Mislim da je to dobro za stranku, da Domovinski pokret iznjedri neke nove ljude, neke nove škore. Nakon toga je krenula salva okestriranih uvreda na mene. Kad sam se ja počeo braniti, oni su kao i mojoj sestri rekli da će oni stegovni postupak protiv mene. Neću podnijeti ostavku u stranci. Niti ću dati ostavku, niti ću otići iz Sabora, niti ću se prestati baviti politikom", rekao je.