ŠKORO OTVORENO: ‘Filipoviću, ljubavi, znam da si glasao za mene, budeš li negirao objavit ću dokaz… Tomašević me se boji, ostale će zgaziti’

S Miroslavom Škorom, čelnikom Domovinskog pokreta i kandidatom za gradonačelnika Zagreba, razgovarali smo četiri dana uoči lokalnih izbora. Posve otvoreno kazao je da Tomislava Tomaševića uvažava kao jedinog ozbiljnog protukandidata, objasnio je otkud mu podatak o 12 milijardi kuna dugova Grada Zagreba te kako bi ih konsolidirao, a rastumačio nam je i zašto u prvom izvješću o troškovima kampanje stoji da je potrošio – nula kuna. Govorio je o odnosu s premijerom Andrejem Plenkovićem te HDZ-u i njihovu gradonačelničkom kandidatu Davoru Filipoviću poručio da već jednom kažu kako su se dobivale kućice na zagrebačkom Adventu i što mu točno spočitavaju.

NET.HR: U ponedjeljak ste u sučeljavanju kandidata u emisiji ‘Otvoreno’ na HRT-u kandidatu HDZ-a Davoru Filipoviću rekli da je glasao za vas na predsjedničkim izborima i da imate dokaz za to, a za koji zna i on. Imate li doista taj dokaz i hoćete li ga javno pokazati?

ŠKORO: Imam taj dokaz i bude li gospodin Filipović negirao, onda ću ga podastrti. Nije to problem. To je samo jedna od stvari koju sam htio istaknuti u kontekstu činjenice da sam ja njima (HDZ-u) kriv za sve. I stalno mantraju jedno te isto, već su dosadili. Nemam problema s time da PR stručnjaci instruiraju ljude i da svatko od njih onda ima neku svoju agendu po kojoj jaše. Al’ dobro, brate, ako stalno mantraš jedno te isto, ako kažeš ‘svi mi znamo kako su se dobivale kućice na Adventu’ – onda reci kako! Ovako se insinuira da su svih 240 ljudi nešto dobili ili se insinuira da sam dobio samo ja. Kad mantraš tako nešto i ponašaš se k’o pokvareni kazetofon u koji je Plenković ubacio svoju kazetu, ajd’ to obrazloži. To su te ključne točke.

Kod Tomaševića lova za funkcioniranje civilne udruge postaje pretpostavka za političko djelovanje, a ne smije dolaziti izvana, pa je pitanje u kojem trenutku lova predviđena za udrugu postaje izvor financiranja političke stranke. Isto tako, u kojoj to točki kod Filipovića i HDZ-a ja, do jučer slavljen, postajem omražen? U točki u kojoj sam došao i rekao: ‘Čuj, stari, ne radite dobro’. Ništa drugo nisam rekao. Nisam rekao ni da su im žene ili obitelji ovo i ono, ne daj Bože. Ali, to se meni radilo. U tom trenutku postajem persona non grata i mantraju mi jednu te istu stvar. I onda im samo kažem ono što je istina: ‘Ljubavi, pa ti si glasao za mene na predsjedničkim izborima.’ Kao što će pun kufer HDZ-ovaca glasati za mene i na ovima. I kao što ljudi koji s njim (Filipovićem) šeću ulicom rade kontra njega. Vjerujte mi da je ovako kako vam velim. Nek’ negira pa će cijela javnost vidjeti da sam u pravu. Ne zato što mu želim nauditi, nego zato što je to istina. Trpim ja da si ti uklizao u mene i pobrstio me, ali nemoj više…

‘Milijarde su negdje iscurile, a HDZ i BM365 to maskiraju’

NET.HR: Istom prilikom iznijeli ste podatak, koji je zgranuo neke u studiju, da ste ‘forenzikom’ utvrdili kako je dug Grada Zagreba čak 12 milijardi kuna. To jako odudara od službenih brojki. Kako ste došli do toga, kojom metodologijom?

ŠKORO: Metodologijom javno dostupnih podataka. Mi u našim redovima imamo gospođu Vuletić koja je ovlaštena revizorka i koja je iz javno dostupnih podataka zaključila da je dug veći od 12 milijardi kuna. Četiri milijarde kuna je direktnih obveza Grada i oko 2,36 milijardi kuna indirektnih, odnosno izdanih kao garancija. Holding je na razini 4,3 milijarde kuna dugoročno i 2,7 kratkoročno. Dopustite mi da sam nešto i pogriješio jer imam puno podataka u glavi. Pritom je evidentirani gubitak 1,3 milijarde kuna.

Ali jedna stvar je dug – on je prešao iz ove ruke u onu pa će se vratiti uz kamatu. No gubitak znači da smo taj novac izgubili i da ne znamo gdje je. A na svakom završnom financijskom izvješću HDZ i Stranka rada i solidarnosti to maskiraju i izglasuju ono što nazivamo preneseni gubitak. Nešto se tu čudno događalo, a pritom nema protučinjenja. Ne zaboravite da Zagreb nije siromašan grad i da ima proračun veći od svih drugih gradova i općina u Hrvatskoj zajedno.

NET.HR: Kako uopće konsolidirati taj dug i koliko je mandata za to potrebno? Što biste kao gradonačelnik učinili hitno, što srednjoročno, a što dugoročno?

ŠKORO: Detektirali bismo probleme i ponudili rješenja. Ne bih hodao okolo kao kakva baba i vikao ‘ovo ne valja, ono ne valja’. Kratkoročno, moramo reprogramirati određene kreditne uvjete pod kojima je taj dug nastao. Dakle, napraviti forenziku do kraja da građani sve znaju, jer nije to ni moj, ni vaš, niti Bandićev i Jelenin novac. To je novac svih nas. Dakle kratkoročno: forenzika, utvrđivanje duga i reprogramiranje. Srednjoročno bih znatno više koristio EU fondove. Jako malo se koriste u odnosu na ukupni novac dostupan Hrvatskoj. Možda pretjerujem, ali Zagreb, u postotku, koristi manje novca iz europskih fondova nego Pleternica. A dugoročni financijski plan je da kad se kroz određeno vrijeme konsolidiramo dođe do poreznog i prireznog rasterećenja građana.

‘Želim biti gradonačelnik ne samo grada nego i građana’

NET.HR: Kad već spominjete porezno rasterećenje, jeste li u financijskom smislu ljevičar ili desničar? Biste li kao gradonačelnik konzervativno pazili na svaku proračunsku kunu i smanjili poreze ili ste više za socijalne mjere koje iziskuju veće poreze i prireze, onako kako je to godinama činio Milan Bandić?

ŠKORO: U startu krivo postavljamo stvari. Mi se natječemo za ovu vrlo važnu dužnost i, uvjetno rečeno, govorimo o glupostima. Svi će reći da će napraviti sve. To je obećavanje koje je puno puta neargumentirano. Ali ja nisam takav. Mene zanima tko je netko, otkud je došao, kakve su mu kvalifikacije, što je do sada radio… Moja majka je imala četiri razreda osnovne škole, a otac je bio ličilac. I ja ne mogu ići kontra njih i svega što sam živio i što živim. Neizmjerno cijenim rad i radnike i znam što znači nemati i što znači živjeti u sustavima koji su socijalno osjetljivi. Ja sam popio socijalni nauk crkve svojim rođenjem. Odrastao sam među jezuitima i u tom smislu sam tamo gdje je i papa Franjo. Nemam problema s činjenicom da socijalno ranjive skupine treba zaštititi, ali sam i suvremeni konzervativac koji nikada nije išao preko granice svojih mogućnosti.

I da, pazim na svaku kunu, okrenem je više puta i vrlo sam realan. I da, nisam od onih koji će podići novac da bi išli nešto kupiti iz čistog zadovoljstva. Ako se zadužujem, onda to radim s nakanom da stvorim dodanu vrijednost koja će stvoriti dovoljno novca da vratim dug i osiguram dovoljno novca za neki normalan život. Tako da sam ipak neka kombinacija, ni totalno lijevo ni totalno desno već po sredini, iako me guraju radikalno desno. Kad se radi o socijalnim pitanjima i radništvu, onda sam izrazito lijevo, a kad je u pitanju gospodarenje i stvaranje dodane vrijednosti, vrlo sam konzervativan. Želim biti gradonačelnik ne samo grada nego i građana, i lijevih i desnih.

NET.HR: Imate li već tim koji bi s vama vodio Grad ako pobijedite na izborima?

ŠKORO: Zamjenici bi mi bili gospođa Ana Lederer, koja je doktorica teatrologije i vrstan poznavatelj kulture – a kulturu držim vrlo važnom u očuvanju identiteta Zagreba i Hrvatske – i gospodin Slaven Dobrović, doktor znanosti i sveučilišni profesor koji je vrstan poznavatelj svega čime se trenutno diči ljevica – tzv. zelene politike, kružne ekonomije i održivog razvoja. Kad dođemo u situaciju razgovarati o vođenju Grada, onda moramo najprije vidjeti tko tamo već radi, jesu li ti ljudi sposobni i jesu li bili u mogućnosti doći do izražaja uz ‘one man show’ koji smo imali do sada. Na koncu, želimo pobjeći od toga da je stranačka iskaznica bitna kod dobivanja posla. Stručnost prije svega, a ako imaš iskaznicu Domovinskog pokreta to je samo dokaz da si hrabar i neovisan pa si se uzjogunio protiv nečega. Ne znači da ćeš biti uhljebljen.

NET.HR: Za financije će vam, kako se čini, trebati velik i jak tim.

ŠKORO: Da, ali dopustite mi da o financijama nešto znam i ja. Ipak sam doktor ekonomije. Vjerujem da i u Gradu ima dovoljno kvalitetnih ljudi, a ako nema, raspisat ćemo natječaj i ponuditi kvalitetne uvjete da nam takvi dođu. Osim toga, u 21. stoljeću je važno da i nešto – upotrijebit ću hrvatsku riječ – autsorsaš. Treba biti netko tko je neovisan da neostrašćeno i nepristrano podvuče crtu.

‘Ovom dinamikom za obnovu od potresa treba 100 godina’

NET.HR: Što učiniti da obnova grada nakon potresa ide brže? Treba li se pritom puno uzdati u državu?

ŠKORO: Zakon o obnovi je nacionalni zakon za koji sam i ja digao ruku u Saboru jer kako ne dići ruku za prijedlog da se hrvatskom građaninu dâ 80 posto novca potrebnog za obnovu. No, znali smo istog trenutka da je neprovediv. Dr. Hasanbegović je rekao da je to “mrtvo nedonošče”. Ali, okej frajeri, ako hoćete to napraviti, eto vam. I gdje smo sada 14 mjeseci nakon potresa? Koliko je obnovljeno? Ne treba tu neko veliko istraživanje. Pogledaš kroz prozor i vidiš da u gradu s 30 tisuća oštećenih objekata nema nijedne dizalice. Dakle, taj zakon je neprovediv.

Čak možemo priskrbiti dio novca, ali kako ga rasporediti kad imate neriješene imovinsko-pravne odnose, a zakon kaže da se vlasnik mora složiti i da mora pristati na to skupa s ostalima da se netko knjiži u hipotekarnom smislu. A to bi trebala biti država. Pogledajte samo kako izgledaju dvorišta zgrada u centru Zagreba. To je dno dna! Potres je to samo potencirao. Još jedno loše zakonsko rješenje o obveznoj pričuvi je samo pretpostavka da upravitelj zgrade dobije naknadu, a što se uistinu događa s pričuvom, gdje se ona drži i kako se koristi… to ne znamo.

NET.HR: Što bi Grad Zagreb mogao učiniti za obnovu mimo države?

ŠKORO: Moramo shvatiti da u okviru u kojem se krećemo država kaže jedno, a Grad ipak može napraviti drugo. Pritom moramo biti svjesni da smo svi skupa u ulozi zaštite prava građana, odnosno državljana, a da su oni nezadovoljni jer se obnova ne događa dinamikom kojom bismo željeli. Ovom dinamikom nam za obnovu treba sto godina. Grad Zagreb može se kvalitetnije uključiti da što prije stavi u funkciju ono što je u njegovu vlasništvu. Isto tako i da onim instrumentima i polugama koji su dostupni pomažemo ljudima koji žele investirati u obnovu. Kako? Hajmo razgovarati o komunalnoj naknadi. Ja to plaćam svaki mjesec, a ne znam zašto. Hajmo razgovarati o spomeničkoj renti, o naknadi Turističkoj zajednici, o ogromnom prirezu od 18 posto. To su te poluge.

Da ne govorim o tome da Grad Zagreb može svojom snagom biti izuzetan garant za bilo koje financijske aranžmane s financijskim institucijama. Grad Zagreb može napraviti i svoju financijsku instituciju i građane rasteretiti kroz kamatu, kroz prirez, komunalnu naknadu i spomeničku rentu i sve drugo što svi skupa plaćamo. Svi nešto plaćamo, a gdje je povrat? To su stvari koje treba raditi, a ne ‘evo baba, mi skinuli mačku s drveta, hoćete glasati za nas’ ili ‘evo rupa na asfaltu, sad ćemo je zakrpati i bit će super, hoćete glasati za nas’. Pa mi živimo u gradu u kojem kad se voziš po kiši ne vidiš liniju na cesti. U gradu u kojem kad ti se dijete razboli moraš triatlon odraditi da bi došao do doktora.

‘Kad Plenković bude spreman, razgovarat ću s njim’

NET.HR: Pokojni gradonačelnik i aktualni premijer imali su jedan suzdržani partnerski odnos…

ŠKORO: Da, imali su tiho partnerstvo s glasnim posljedicama.

NET.HR: … a ako vi pobijedite, kakav će biti odnos Grada i Vlade, odnosno vas i premijera?

ŠKORO: Odličan. Ne ovisi on o meni. Nisam ja njemu rekao da je klaun. Sa mnom se stvarno može razgovarati, samo se moramo držati faktografije. Ja sam čovjek koji će korigirati mišljenje, čak ga i promijeniti ako mi date argumente, ali vrijeđati se nećemo. Dakle, ako netko u svibnju prošle godine ničim izazvan kaže da ne može nikako sa mnom niti s Domovinskim pokretom, onda čekaš da vidiš da se možda nije zeznuo. Ali ako on to ponovi, onda jedino mogu kazati ono što sam i rekao: Pa neću ni ja s tobom! Nisam rekao s HDZ-om, jer sam svjestan da je politika umijeće mogućega i da moramo sjesti i razgovarati. Bilo bi iluzorno misliti da će netko moći komotno formirati većinu u Gradskoj skupštini ili bilo gdje.

Mora se pregovarati, ali na način da nema trgovine. Posebice ne ove koja resi sadašnju politiku. U svakom trenutku kada gospodin Plenković bude spreman za razgovor, razgovarat ću s njim. Ja ću iznijeti svoje uvjete, a on svoje pa ćemo se dogovoriti. Isključiv nisam. U politici, posebno u izborno vrijeme, svašta se izgovara. E sad, to što su oni svašta izgovorili o mojoj supruzi, meni i mojoj obitelji i sveli to na razinu kaljuže njihov je problem koji će, ako su demokršćani, na ispovijedi riješiti sami sa sobom.

‘Žao mi je, s Mostom smo mogli napraviti dobar rezultat’

NET.HR: Relativno kasno ste ušli u kampanju. Je li prethodno postojala opcija da surađujete s Mostom na ovim izborima?

ŠKORO: Oni su gospodina Zvonimira Troskota predložili za svoga kandidata. Moja reakcija je na to bila, da tako kažem, vrlo intuitivna. Uvažavajući gospodina Troskota koji je krasan čovjek, mislim da on nije taj koji može dobiti izbore. To sam i rekao. Također sam rekao da u redovima Mosta postoje ljudi iza kojih bismo i ja i Domovinski pokret stali, ali ni ta opcija se nije dogodila. Evo vam i jedna mala ekskluziva, Nedavno sam razgovarao s nekim zajedničkim prijateljima i rekao: hajmo naći neku izlaznu strategiju i opet se složiti jer naši bi se ljudi složili na terenu. Na terenu ima dosta slučajeva gdje su Domovinski pokret i Most zajedno. Odgovor na tu moju inicijativu je isto bio niječan. Jako mi je žao jer mislim da bismo napravili dobar rezultat da smo išli zajedno. No, i ovako će ljudi prepoznati kome treba ukazati povjerenje.

NET.HR: Gdje vam je onda biračka baza u Zagrebu? Tko su vam birači?

ŠKORO: Svi. Mi smo pokret. Među nama ima ljudi različitih političkih opredjeljenja. U krajnjoj liniji, i ja sam bio politički artikuliran na sasvim drugoj strani, ne ideološki, nego stranački. Izborna baza bi uistinu trebali biti svi ljudi koji korupcijskoj bandi žele stati za šiju. Reći ćete da svi to govore. A što onda mene razlikuje od drugih? Ja nemam putra na glavi, bez obzira na to što mi se imputira. Evo ti, stari, i parking i kućice. Ja sam sve to prodao pa da vas vidim sada.

NET.HR: Na biračko tijelo desno od centra cilja mnogo više kandidata, nego na ono lijevo. Računate li na dio nekadašnjih Bandićevih glasača ili na dio HDZ-ovih?

ŠKORO: Treba razlikovati izbore za Gradsku skupštinu od gradonačelničkih izbora. Izbori za gradonačelnika su vrlo personalizirani i za njih su bitni osobnost i karakter. Nećemo postizati jednake rezultate, neće skupštinska lista dobivati isti broj glasova kao gradonačelnički kandidati pa čak i ako nosimo te liste. Stoga bih povukao paralelu između predsjedničkih izbora i ovih za gradonačelnika. Ako kolač dijelimo na ljevicu i desnicu, na čokoladu i vaniliju, nemojte zaboraviti da smo u prvom krugu predsjedničkih izbora gospođa Grabar Kitarović i ja bili predstavnici desnice i dobili u Zagrebu skoro 180 tisuća glasova, a gospodin Milanović nešto više od stotinu tisuća.

Ako bi se išlo to zbrajati, u Zagrebu postoji potencijal od nekih dvije trećine ljudi koji su u stanju dati glasove desnom centru i desnici. A ankete su takve kakve jesu. Imam dojam da onaj tko ih plati, taj bude dobro plasiran u njima. One bi trebale mjeriti stvarnost, a ne je oblikovati. Ali, hajmo pričekati i vidjeti što će se dogoditi u nedjelju.

‘Ako se Tomašević ikoga boji, onda sam to ja’

NET.HR: Koga smatrate najvećim konkurentom?

ŠKORO: Tomislava Tomaševića.

NET.HR: Samo njega?

ŠKORO: Budimo realni, na kakvoj političkoj i ideološkoj platformi je kampanju izgradio gospodin Tomašević? Isključivo na snažnoj opoziciji dosadašnjem obliku vladanja. I potpuno je u pravu jer taj oblik vladanja ne valja. A tko personificira taj oblika vladanja? Gospođa Jelena Pavičić Vukičević i gospodin Filipović. Kad njih maknete, kontra koga je Tomašević? Ako se on ikoga boji u drugom krugu, onda sam to ja. On će ovo dvoje zgaziti. Svi znamo da oni šanse protiv njega nemaju. Zašto? Jer su opterećeni. Ona činjenicom da je bila 20 godina odmah uz onoga koji je fokus njegove kampanje i on koji je personifikacija svega protiv čega se svi skupa zalažemo. Sad kad dođem s druge strane, o čemu možemo Tomašević i ja razgovarati? O zelenim politikama, o rodnoj ravnopravnosti u tramvajima? Ja nemam s tim problema.

On će govoriti o svom iskustvu mladog čovjeka koji je bio savjetnik raznih institucija od Afganistana do Gvatemale. Ja mogu govoriti o onome što sam napravio. Mogu donijeti ovoliki svežanj (pokazuje rukom, nap.a.) uplatnica za komunalnu i vodnu naknadu u Zagrebu, donijet ću sva svoja financijska izvješća, koliko sam stvorio i zaradio u ovoj, a koliko u onoj industriji, koliko sam ljudi zaposlio… Možemo o svemu, ali pritom on meni ne može mahati stvarima kojima može mahati njima. Da vratim stvar na početak, jedini kojeg kao takmaca uvažavam je gospodin Tomašević. A jedini koji mu se može usprotiviti sam ja. Stvar je jasna k’o dan.

‘Ja nisam kao ovi pioniri maleni, u kampanji trošim svoju lovu’

NET.HR: Na koncu, u čemu je kvaka s vašim financijskim izvješćem? Zašto ste prijavili da ste dosad u kampanji potrošili nula kuna?

ŠKORO: To je preliminarno izvješće. Mi smo u njemu mogli staviti da smo u minusu. Znam da me se sad u zadnjem trenutku mora uvući u dvije-tri aferice i opaliti jer sam opasan i nisam stereotip. Jasno je da me se boje ovi pioniri maleni koji igraju igrice. Sa mnom nema ‘pioniri maleni’ i ‘čarala barala’. Ja trošim svoju lovu i bitno mi je da bude potrošena transparentno i kvalitetno. Preliminarno izvješće služi da vidimo što se dogodilo do sada. Ja sam čovjek koji ne želi potrošiti puno. Prije šest mjeseci bilo je puno jeftinije zakupiti oglasne prostore. I još je bilo puno jeftinije ako kupuješ za cijelu Hrvatsku, a ne samo za Grad Zagreb, što smo normalno i učinili da uštedimo. Je li to trošak kampanje? Je. Gdje je proveden?

Pa na računu stranke, ne iz babine kecelje. Jesmo li prije šest mjeseci znali kada će biti raspisani izbori? Nismo. U tom smislu ne vidim nikakva grijeha doli činjenice da samo treba nešto preknjižiti. Osim toga, kada smo krenuli sastavljati liste počeli smo tiskati i plakate i letke. Ti računi nam još nisu došli. Ja sam i nositelj liste za Skupštinu. Zašto nitko ne kaže da smo u izvješću naveli da smo tamo potrošili 89.250,25 kuna. Neće niti jedna kuna nestati, nismo mi papamace, ne pravimo žičaru. Ne moramo mi ništa vratiti Hrvatskim šumama

NET.HR: Imate li kakvih donatora, financijera kampanje?

ŠKORO: Imamo čak i dva donatora kojima javno zahvaljujem. Jedna gospođa dala je 10 tisuća kuna i jedan gospodin isto toliko, s tim da je ovih prvih 10 tisuća odmah otišlo u Benkovac. I još jedna stvar. Nije se sukladno novom Zakonu o izborima dobro definiralo kako se otvara račun i što je on. Osobno sam bio u banci otvarati taj račun pa ni gospođa ondje nije znala. Ali kakvi su to računi, u svojoj osnovi? To su podračuni glavnog računa.

Mi se natječemo u cijeloj Hrvatskoj i imamo silu podračuna, papira, dokumenata i želju da to napravimo najbolje što možemo. Pritom nemamo Hrvatske šume, Hrvatske vode i stotine milijuna kuna, Mi imamo svoj novac. I dvoje donatora s po 10 tisuća kuna. I sad se mene ide prozivati zbog knjiženja. Onaj tko išta zna o računovodstvu i knjigovodstvu zna o čemu govorim. Tko ne zna, ne mogu mu pomoći.

