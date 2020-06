ŠKORO OTKRIO ZAŠTO JE STAVIO SVOJU SESTRU NA LISTU: ‘Nije zato što ja lijepim pršut po čelu, a ona me zalijeva vinom’

Miroslav Škoro predao je liste DIP-u: ‘Mi nismo nikakvi barbari koji su pred vratima pa imaju namjeru nešto srušiti, sravniti sa zemljom i graditi nanovo’

Nakon predaje lista u Državnom izbornom povjerenstvu, čelnik Domovinskog pokret Miroslav Škoro dao je izjavu u kojoj je naglasio da nisu barbari koji namjeravaju rušiti, javlja N1.

“Ono što je bitno naglasiti je da mi nismo nikakvi barbari koji su pred vratima pa imaju namjeru nešto srušiti, sravniti sa zemljom i graditi nanovo. Mi smo odgovorni ljudi koji su svjesni toga da ova država postoji ne jedan dan nego stoljećima. Da ova suvremena hrvatska država kojoj je ishodište Domovinski rat postoji 30 godina. Da je preuzela svoje obveze i da ima svoje obveze i u međunarodnom smislu i u smislu unutarnje politike. Dakle, sve što je preuzeto pokušat ćemo izvršiti. Ovo je jaka država koju vode neodgovorni ljudi koji ne znaju voditi državu”, kazao je Škoro.

U trenutku kada preuzmu odgovornost za vođenje države, tvrdi da će ispoštovati sve ono što je obećano jer, kako kaže, nisu hrvatski ljudi, hrvatski poljoprivrednici i hrvatski građani krivi za ovu situaciju. “Krive su politike koje to pogrešno vode. Mi ćemo te krive politike ispraviti, preuzete obveze izvršiti, napraviti snimanje stanja i onda ćemo do krajnjeg ishoda stalno pratiti i prilagođavati se. To je ono jako bitno”, rekao je Škoro.

Vučemilović je ‘savršena osoba’

Kaže kako mu je jako drago da smo imali priliku vidjeti dvoje ljudi, a između ostaloga i njegovu sestru zbog koje je bilo prigovora da je to nepotizam. “Možda ste shvatili zašto sam ja docenticu doktoricu Vesnu Vučemilović pozvao da bude nositeljica liste u četvrtoj izbornoj jedinici. Nadam se da ste to shvatili i da to nije zbog toga što smo zajedno se igrali u pijesku. Da to nije zbog toga što ja lijepim pršut po čelu, a ona me zalijeva vinom nego zbog toga što je ona jedna savršena osoba koja jako puno zna o gospodarstvu i koja će zasigurno pridonijeti bez obzira na kojoj poziciji mi bili da u ovom gospodarstvu stvari krenu kako je nas naučila naša pokojna mater, a ona je znala više o ekonomiji nego svi hrvatski političari zajedno”, poručuje Škoro.

‘Plenković će vidjeti indeks sreće’

Škoro je danas poručio premijeru Andreju Plenkoviću, za kojega smatra da svoju lošu vladavinu prikazuje kao uspjeh, da će na izborima 5. srpnja vidjeti što znači indeks sreće. “Plenković neće biti premijer i vidjet će što znači indeks sreće 5. srpnja. Pokušava još jednom prevariti hrvatski narod ne bi li dobio prigodu da još četiri godine uhljebljuje svoje ljude i troši novce, a izgubit će jer je indeks sreće u Hrvatskoj toliko mali i toliko nezamjetan, da će mu to građani pokazati”, rekao je Škoro na predstavljanju gospodarskog programa Domovinskog pokreta.

Odgovorio je tako na jutrošnju izjavu premijera Plenkovića da odbija Škorinu ponudu da bude ministar vanjskih poslova te ironično dodao da “uvijek ima mjesta i za Ministarstvo sreće”.

Škoro je također ustvrdio da Plenović pokušava svoju lošu vladavinu prikazati kao uspjeh i da je u jučerašnjoj emisiji ‘Nedjeljom u dva’ “bjelodano dokazao da od stotinu lijepih želja iz političkog programa HDZ-a 2016. – nije ostvarena ni trećina”

Pupovčevu usporedbu smatra ‘degutantnom’

Na opasku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda da je, kandidiravši se u 2. izbornoj jedinici, pobjegao od premijera Plenkovića, Škoro je rekao da ima vremena da Plenković dođe u tu izbornu jedinicu. Ima još vremena do predaje izbornih lista DIP-u da Plenković dođe u 2. izbornu jedinicu, ja ću ga tamo čekati, dodao je.

Za govor mržnje na grafitima kakvi se ovih dana pojavljuju u Zagrebu rekao je da su “za svaku osudu”. No, komentirao je i izjavu predsjednika SDSS-a Milorada Pupovaca ocijenivši da je povlačenje paralele s patnjama afro-američkog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj – degutantno.

“Nadam se da će kad-tad shvatiti da je on hrvatski političar koji ne treba ići na neke četničke derneke po mišljenje, pa se vraćati i dodatno mutiti vodu u Hrvatskoj”, proučio je Škoro.

