ŠKORO OTKRIO ZAŠTO JE ODBIO PLENKOVIĆA: ‘Kad te zmija ugrize, onda se i guštera bojiš’; O mogućoj funkciji: ‘Mnogi će se iznenaditi…’

Jedan od predstavnika buduće saborske oporbe, čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, u emisiji RTL Danas pojasnio je razlog neodazivanja na sastanke na koje je oporbene čelnike, jednog po jednog, pozvao stari i novi premijer Andrej Plenković.

On smatra da je važno razgovarati, ali kako je u ovom slučaju riječ o “maloj diverziji”.

‘Sad je važnija kava s premijerom od drugih problema’

“Sad je važnija kava s premijerom nego gomila drugih stvari koje pritišću društvo. Treba razgovarati, ovdje je samo pitanje forme. Možda nije bilo najsretnije pozvati ljude na ovaj način jer otvara prostor za manipulacije i kalkulacije. Ja dolazim iz stranke koja se ponaša po principu kad te zmija ugrize, onda se i guštera bojiš”, kazao je Škoro.

Ipak, ne smatra to ujedinjenjem oporbe.

“Razgovarati treba, vremena jesu teška. Imamo odgovornost prema 200.000 ljudi koji su nam ukazali povjerenje”, kaže.

Na tvrdnje iz Vlade da se oporba svojim neodazivanjem pokazala neozbiljnom, Škoro je uzvraća da je i ta izjava “malo neozbiljna i ishitrena”.

“Kad je bilo teških situacija, u vrijeme srpsle agresije osnovali su Vladu nacionalnog spasa, nisu zvali ljude na neformalne kave. Ako je netko neozbiljan i svodi to na razinu kave, onda su to oni, a ne mi. Vjerujem da ćemo i dalje razgovarati”, ističe.

Nema potrebe da daje podršku Vladi

Škoro kaže da se u 21. stoljeću može i drugačije komunicirati.

“Ne možete imati povjerenje 200.000 birača i da vas netko zove telefonom na kavu. Bilo bi dobro da se poštuje procedura. Neka završi proces utvrđivanja točnog broja glasova, idemo konstituirati Sabor i Vladu, idemo onda raditi ono za što su nas ljudi izabrali”, rekao je.

Na upit misli li da su u Vladi htjeli tražiti njegovu podršku, Škoro kaže da ne želi spekulirati.

“Mislim da će biti puno razgovora s kavom, čajem, formalnih i neformalnih. Ovo je osjetljiv trenutak u kojem se slaže Vlada, ajmo sačekati da stvari idu svojim tijekom.”

Škoro kaže da nema potrebe da daje podršku Vladi jer je HDZ našao svoju svjetonazorsku stranku SDSS i manjince.

Ne očekuje ‘žetončiće’ u svojim redovima

Škoro kaže i da se ne boji “žetončića” u svojim redovima. Na upit znači li to da vjeruje da će Plenković vladati sa 76 ruku i da mu nitko neće prijeći pa ni iz njegovih redova, rekao je da to ne može tvrditi.

“Ne znam tko će prijeći, ali ja se nadam da neće iz Domovinskog pokreta”, kaže.

Ne vidi ništa sporno ni u tome što Hrvoje Zekanović najavljuje osnivanje svog kluba.

“Pa najavljuje svoj klub i Radimir Čačić, bit će u vladajućoj koaliciji. Mi smo to najavili, zna se da je bio potpisan koalicijski sporazum. Nakon izbora svatko može napraviti što hoće. To je i tehnički dobro, možemo imati više pauza, dobiti vremena da plasiramo svoje ideje. Zanimljivo kad god se nešto dogodi u Domovinskom pokretu, onda je to skandalozno”, ističe.

‘Mi nismo išli u ovo zbog fotelja’

Plenković nije postao ministar u Škorinoj vladi niti treba njegovu podršku. Škoro smatra da je s osvojenim mandatima njegova stranka ostvarila dobar rezultat.

“Ne bih se složio s time da nas netko ne treba. Nas trebaju birači. Mi nismo išli u ovo zbog fotelja. Događaji koji slijede će ukazati na to”, kazao je Škoro u RTL-u Danas dodajući da nije razočaran.

Nije htio otkriti ni hoće li biti potpredsjednik Sabora.

“Sačekajmo i taj trenutak, ali mislim da će se mnogi iznenaditi”, rekao je.

Ističe da će biti odgovorna i konstruktivna oporba.

“Probat ćemo provesti sve ono što nas zanima – izborni zakon, referendumi, pitanje gospodarstva, iseljeništva, a sad da li ću ja biti potpredsjednik ili netko dugi iz redova Domovinskog pokreta. Ja sam čovjek koji je napisao puno pjesama i svašta mogu zamisliti”, rekao je Škoro odgovarajući na pitanje može li se zamisliti da do kasno u noć vodi saborske sjednice.

